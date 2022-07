Aumento dos casos de Covid-19 e síndromes respiratórias faz Hemoacre intensificar campanha para doação de sangue

A alta de casos de covid-19 e síndromes respiratórias no estado do Acre tem impactado negativamente a captação de sangue no Hemoacre.

Uma série de estratégias e mudanças estão sendo realizadas para a doação de sangue.

Para que não haja um desabastecimento no estoque, o Hemoacre está realizando parcerias com as empresas locais e instituições, buscando os doadores nos seus locais de trabalho.

A gerente de captação de doadores de sangue e medula óssea, Késia Nogueira, salientou que as campanhas externas foram suspensas, mas que o atendimento na sede da Hemoacre continua e que, nesse momento, é necessária a doação de um volume maior de bolsas de sangue.

“Aos doadores, pedimos que doem sangue antes da vacinação contra a covid-19. Para aqueles que se vacinaram contra a doença, orientamos que aguardem 7 dias para fazer a doação de sangue. Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sábado, das 7h30 às 18 horas”, destacou.

Entre os requisitos básicos para a doação de sangue estão: apresentar boa condição de saúde; ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável); pesar, no mínimo, 51 quilos; estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores); estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação); e apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato.