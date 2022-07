Vereador denuncia: filas da Caixa massacram trabalhadores acreanos

Na sessão desta quarta-feira (06), o vereador Célio Gadelha (MDB) voltou a tratar sobre as intermináveis filas na Caixa Econômica que chamam atenção das pessoas que passam diariamente por aquelas imediações. Preocupado com a situação dos usuários que afirmam que passam horas na espera pelo atendimento, o vereador usou a tribuna para registrar a agenda com o superintendente da Agência em Rio Branco e pontuou as explicações para à população.

“Estive com o superintendente da Caixa, senhor Thiago, para gente tratar dessa situação dos usuários, aquela fila é um verdadeiro massacre, expus a situação e como resposta ele informou que infelizmente a agência encontra-se com um déficit de funcionários que foram afastados por problemas de saúde, porém já realizaram um concurso e eles aguardam o chamamento desses novos funcionários para resolver essa situação”, explicou

Ainda em sua fala, ao parlamentar disse que já teria marcado uma reunião com o Sindicato dos Bancários, Ministério Público e Procon para expor a problemática e poder mediar essa situação que tem causado grandes transtornos para quem procura uma agência da Caixa Econômica em Rio Branco.