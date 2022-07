Varíola dos macacos:  um resultado negativo e 3 em investigação

Monkey pox virus, a new world problem of modern humanity. Close-up of the hands of a sick person with pimples and blisters. Smallpox vaccine.

Dos quatro casos suspeitos de Monkepox, a varíola dos macacos, no Acre, um já foi descartado para a doença pois o resultado deu negativo. O paciente, o primeiro caso suspeito com a doença no Acre, recebeu alta do tratamento domiciliar.

Há dois casos em Cruzeiro do Sul em averiguação ainda. Outro paciente vindo de Boca do Acre (AM) está internado no Pronto Socorro por ter sido agredido fisicamente mas começou a apresentar erupção cutânea nesta terça-feira (5).

A coleta do material já foi feita mas no ingresso no PS, há uma semana, não apresentou sinais da varíola dos macacos.