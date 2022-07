Seleção pública contrata consultor técnico especializado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 89/2022

Projeto de Organismo Internacional Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/18/001 – Edital 089/2022 Seleciona Consultor (A) Por Produto

Objeto: Contratação de Consultoria Técnica Especializada, Pessoa Física, na modalidade produto, para obtenção de séries de vazões naturais oriundas de estações fluviométricas localizadas na bacia do rio Paracatu e na região do Alto São Francisco a serem utilizadas na definição da disponibilidade hídrica que servirão como oferta hídrica para fins de outorga e estimativas do balanço hídrico nacional. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (ELIMINATÓRIA): Nível superior completo na área de Engenharia ou Ciências da Terra ou Ciências do Ambiente. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Experiência específica comprovada em Hidrologia e Recursos Hídricos. Experiência específica comprovada em Linguagem de Programação. Obs.: O candidato que não atender à qualificação mínima requerida será desclassificado. DURAÇÃO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias. NÚMERO DE VAGAS: 1 (uma).

OS INTERESSADOS DEVERÃO CONSULTAR O TERMO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 17287 E MANIFESTAR INTERESSE ATRAVÉS DO SITE DO IICA (https://www.iica.int/pt/node/75), COM CADASTRAMENTO E ANEXAÇÃO DO CURRICULUM VITAE, NO PERÍODO DE 06/07/2022 ATÉ O DIA 20/07/2022. SERÃO DESCONSIDERADOS OS CADASTROS QUE NÃO CONSTAREM, ANEXO, O CURRICULUM VITAE.

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, informamos que esta contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Brasília, 5 de julho de 2022

MARCELO MAZZOLA

Coordenador de Gestão de Projetos e Implementação de Planos