Maria, suplente de Petecão, e Bringel, empossados no Senado

Tomaram posse no Senado nesta quarta-feira (6) Maria das Vitórias (PSD-AC) e Roberth Bringel (União-MA). Eles prestaram o tradicional compromisso de obediência à Constituição e discursaram.

Maria das Vitórias Soares de Medeiros substitui Sérgio Petecão (PSD-AC), que se despediu informando que é pré-candidato ao governo do estado do Acre.

A agora senadora já foi deputada estadual por três mandatos e também secretária municipal e estadual em várias pastas, como a de Desenvolvimento Agrário e a de Indústria, Turismo e Assistência Social.

— Sou extensionista social. Fui para o Acre com 24 anos de idade para criar o Serviço de Extensão Rural. Naquele estado, fomos desbravar a questão da agricultura familiar, como é chamada hoje, e por lá trabalhamos bastante. Sou de formação de estudos sociais. Por isso a minha dedicação, sempre, aos menos favorecidos. (…) o Brasil precisa e sempre precisou da voz feminina para os debates nas Câmaras e, principalmente, no Senado Federal também — disse Maria das Vitórias.

Raimundo Roberth Bringel Martins entra no lugar de Weverton (PDT-MA), que se licenciou por ser pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. Médico, Bringel já foi prefeito de Santa Inês (MA) por dois mandatos.

— O tempo em que aqui estiver eu me dedicarei às políticas públicas inclusivas para superação das perversas desigualdades e absurdas injustiças que nos indignam e envergonham, como a miséria e a fome — afirmou Bringel em seu primeiro discurso.

Fonte: Agência Senado