Com o objetivo de potencializar o combate e prevenção aos crimes transfronteiriços, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) firmou, nesta terça-feira, 5, um termo de cooperação técnica com o Município de Plácido de Castro, que viabiliza a permanência do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na localidade.

De acordo com o documento, assinado pelo secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos e pelo prefeito Camilo da Silva, caberá à Sejusp disponibilizar 24 profissionais do Gefron para permanecerem em Plácido de Castro, a fim de reforçar o policiamento local, bem como realizar o controle de acesso da ponte que liga a cidade à Vila Evo Morales, na Bolívia.

Em contrapartida, a prefeitura arcará com as despesas geradas com a permanência do efetivo do Gefron no município, referentes a acomodação e hospedagem.

O coordenador do Grupo Especial de Fronteira, coronel Glayson Dantas, designado pelo titular da Sejusp, também esteve na sede do Executivo do município nesta terça-feira, para tratar das demais formalidades do ato.