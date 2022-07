Aconteceu neste começo de julho em Cruzeiro do Sul o lançamento do projeto Abrindo Portas para o 1º emprego. Trata-se de uma bolsa estágio que irá beneficiar 90 jovens com a possibilidade do primeiro emprego.

Durante dez meses, os jovens irão realizar atividades profissionais no serviço público municipal por meio período, recebendo uma ajuda de custo no valor de R$400,00. O principal objetivo do projeto é capacitar os jovens para o mercado de trabalho e possibilitar a primeira experiência profissional.

O projeto é de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães que destinou 420 mil reais através de emenda parlamentar. A prefeitura coube a realização do estudo técnico e legal para viabilizar a execução do projeto.

“Passei minha vida toda trabalhando para os movimentos socais, através dos sindicatos, das organizações estudantis e de jovens, e movimentos culturais. Sabemos das necessidades dos jovens em ter uma inserção no mercado de trabalho, mas às vezes nos faltam mecanismos de poder ajudar. Há muita dificuldade legal em colocar dinheiro para a juventude. Por isso estamos juntos construindo esse programa para bolsas do ensino médio. Com isso estamos estendendo a mão para as famílias carentes, olhando para as necessidades dos jovens. Mas é também uma oportunidade de experiencia para abrir caminhos para o primeiro emprego”, disse o deputado Edvaldo Magalhães.

Uma das contempladas é a jovem estudante do ensino médio Analice Alves.“Hoje me sinto privilegiada em ter essa oportunidade de estágio, e me capacitar para o mercado de trabalho. Agradeço às autoridades que abraçaram esse projeto que está dando oportunidade para mim e para os jovens do município de terem o seu primeiro emprego. Meu objetivo é me capacitar agora para e futuramente buscar o melhor na minha área profissional”, disse a estudante.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul abraçou o projeto do deputado, colocando a secretaria de planejamento para realizar os estudos técnicos necessários para sua execução.

“Este é um momento de felicidade que estamos vivenciando hoje, celebrando este convênio com secretaria de indústria, ciência e tecnologia, e o deputado Edvaldo Magalhães que teve a brilhante ideia de contemplar os jovens do município de Cruzeiro do Sul com uma bolsa remunerada”, disse a técnica da secretaria de planejamento Wilcilene Gadelha.

“Estamos abrindo a partir de hoje essa oportunidade para 90 jovens de terem o seu primeiro emprego. Além de saírem com algum conhecimento adquirido na área profissional, os jovens terão em seu currículo uma experiencia profissional que facilita realizarem o sonho de seu primeiro emprego. Há uma procura muito alta por emprego em nossa cidade, e este é um passo fundamental que estamos dando juntos: governo do estado, deputado Edvaldo Magalhães e a prefeitura que fez os tramites legais para concretizar esse sonho”, disse o prefeito Zequinha Lima.