Neném: um mês depois, Bocalom ainda não fez nada em ponte

O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (5) que seguirá fazendo as denúncias que chegam até ele através da comunidade e reapresentou na sessão da Aleac um vídeo sobre as condições da ponte que liga os bairros Triângulo e Taquari, no Segundo Distrito.

“Peço ao senhor prefeito que arrumem a ponte urgentemente pois está um perigo”, disse na época, mostrando a precariedade do equipamento.

Pois bem, disse Neném: a denúncia foi feita há um mês e até agora nada foi feito. “Eu pergunto aos deputados do partido do prefeito: por que ele não olha para o Taquari, não olha para o Triângulo?”.

Há um lixão ao lado da ponte e Neném questiona a falta de ação da prefeitura de Rio Branco no local.