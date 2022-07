A deputada Meire Serafim disse nesta terça-feira (5) que fez indicação ao governo do Acre sobre os ramais do Terçado e Toco Preto, em Sena Madureira, que precisam de recuperação urgente.

Ela também está propondo, em PL, que todas as escolas do Acre tenham a presença de um fonoaudiólogo visando melhoria na qualidade do aprendizado.

Meire justifica que o profissional tem experiência e participa da elaboração de projetos pedagógicos, desenvolvimento o aprendizado da linguagem oral.