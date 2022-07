Dupla tenta fugir mas acaba presa com mais de 9 kg de drogas

Assessoria da Polícia Militar do Acre

Na manhã desta terça-feira, 5, militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam mais de nove quilos de drogas, no bairro Tucumã. A substância entorpecente se encontrava com dois homens, que transitavam em um veículo.

Informados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre um veículo que seria utilizado pelo crime organizado para o transporte de drogas entre bairros da capital. Os militares conseguiram visualizar o automóvel na Rodovia BR 364, próximo a um hotel. A dupla, ao notar que seria abordada, tentou empreender fuga.

Após um acompanhamento dos militares, foi possível abordar o automóvel no bairro Tucumã, sendo encontrado em seu interior oito tijolos de cocaína, totalizando 9 quilos e 400 gramas, além de 460 reais. O automóvel foi encaminhado a Companhia de Policiamento com Cães (CPCÃES), para verificar se ainda teria mais entorpecentes em seu interior, não sendo encontrado nada além dos nove quilos.

A dupla já possui passagens criminais, sendo um deles monitorado por tornozeleira eletrônica e o outro se encontra no regime aberto. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla).