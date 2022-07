Todos os detalhes sobre o concurso da Prefeitura de Acrelândia estão aqui:

A Prefeitura Municipal de Acrelândia Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal nº 790 de 13 de Abril de 2022 e Decreto Municipal nº 131 de 24 de Junho de 2022, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para seu quadro de pessoal, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Este Concurso Público terá validade de 02(dois) anos, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica. 1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no item 4.

Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no site www.ibade.org.br. 1.6. Os resultados serão publicados no site www.ibade.org.br e no Diário Oficial do Estado

DAS INSCRIÇÕES

Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo.

As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br, no prazo estabelecido no Cronograma Previsto – ANEXO II.

O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line sua opção de cargo, sendo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve escolher também a UBS/bairros de abrangência. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta opção.

Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação da Prova Objetiva, a saber:

MANHÃ: ENSINO MÉDIO

TARDE: ENSINO MÉDIO



O valor da inscrição será de:

R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os cargos do Ensino Médio;

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para os cargos do Ensino Superior

Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, todos nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, conforme disposto no Decreto 131 de 24 de Junho de 2022 e candidato convocado e nomeado que prestem serviços no período eleitoral, conforme disposto na Lei Municipal nº 792 de 10 de maio de 2022.

Período de inscrições pela Internet 01/08 a 08/09/2022

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO

Acesse o edital para mais informações

PUBLICAÇÕES

ANEXOS

EDITAL

Publicado em 01/07/2022 – DOEAC 13.317 Pág. 113-130