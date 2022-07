Coda Amazônia está com inscrições abertas; vagas limitadas

A primeira edição regional da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, Coda Amazônia, está com inscrições abertas. Com mais de 36 horas de atividades gratuitas, o encontro será realizado nos dias 27 e 28 de julho na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.

Os painéis e debates do evento abordarão temas como colonialismo de dados, ecossistema de dados abertos na Amazônia e os desafios da comunicação das causas e efeitos das mudanças climáticas. Estarão presentes profissionais e especialistas de destaque nestes temas, tais como Paola Ricaurte (Berkman Klein Center), Ana Carolina da Hora (Fundação Getúlio Vargas), Juliana Mori (InfoAmazônia), Marcos Wesley (Tapajós de Fato) e Jéssica Botelho (Atlas da Notícia).

Além disso, serão oferecidos 12 workshops práticos, abrangendo temas como jornalismo de dados, GIS e geodados, queimadas e desmatamento, análise de dados com linguagens de programação (Python e R), análise de redes de desinformação com Gephi, melhores práticas de publicação de dados abertos, entre outros. Gustavo Faleiros e Hyury Potter (Pulitzer Center), Lori Regattieri (Mozilla Foundation), Fernanda Campagnucci (Open Knowledge Brasil), Cesar Diniz (Mapbiomas) e Bábara Zimbres (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) estão entre os nomes confirmados para os workshops.

As vagas são limitadas. Para participar, é necessário se inscrever gratuitamente no evento no site da conferência.

SOBRE O EVENTO

A Open Knowledge Brasil (OKBR), também chamada de Rede pelo Conhecimento Livre, é o capítulo da Open Knowledge Internacional no Brasil. Ela é uma organização da sociedade civil (OSC) sem fins lucrativos e apartidária, que atua formalmente desde setembro de 2013, fomentando projetos de tecnologia, código aberto, inovação cívica e transparência. Por meio de seu programa educacional, a Escola de Dados, a OKBR realiza anualmente, desde 2016, o Coda.Br, o maior evento da América Latina sobre jornalismo de dados e métodos digitais.

O Coda Amazônia será realizado na Faculdade de Comunicação da UFPA em parceria com uma coalizão de organizações, que envolvem instituições sediadas no Pará (Associação de Afro Envolvimento Casa Preta e a Associação dos Amigos da Inclusão Digital da Amazônia (INDIA/Coletivo Puraqué) e em outras regiões (PyLadies Manaus e InfoAmazonia), no âmbito do programa Vozes pela Ação Climática, que conta com o apoio da Hivos. O encontro também conta com o apoio da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA, da Fundação Escola Bosque, do Pulitzer Center e do data_labe.

Coda Amazônia – I Conferência Local de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais

Inscrições: https:// escoladedados.org/coda- amazonia

Data: 27 e 28 de julho de 2022

Local: Auditório Setorial Básico da Faculdade de Comunicação

Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará

Próximo ao portão 2 do Campus I (Básico)

Bairro do Guamá (Belém/PA)