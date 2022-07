Audiência pública busca solução às mortes de crianças no Acre

O deputado Jenilson Leite disse nesta terça-feira (5) que está convidando a cúpula da Sesacre, MP, OAB e outros para tratarem, na Aleac, da questão das mortes de crianças por síndromes respiratórias.

“O que vemos no Acre não podemos deixar passar às brancas nuvens. Mães entrando na Sesacre desesperadas por uma resposta e esta Casa precisa ter posicionamento público”, disse ao reafirmar a necessidade da audiência pública com o máximo de autoridades na próxima semana.

A situação é emblemática. As mães choram não somente pela perda dos filhos como pela condição em que isso aconteceu. Jenilson repercutiu o documentário Céu Fechado, do ac24horas, que relata esse drama.

Ao final, Leite criticou duramente a situação do transporte no Acre, especialmente a aviação. As empresas estão perdendo espaço e o governo não faz nada. “O transporte intermunicipal está cada dia pior por falta de cuidado de um governo que durante quatro anos passou mudando a equipe”, disse.