Zen pede vaga de terapeuta ocupacional em concurso da Saúde do Acre

Acre (Aleac), deputado Daniel Zen, falou durante sessão ordinária desta quarta-feira (29) sobre a necessidade de ter vagas para cadastro de reserva no concurso previsto pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), para terapeutas ocupacionais.

O parlamentar alega que o Estado possui apenas 19 desses profissionais, o que não abrange nem um para cada município. Ele pede que sejam previstas 10 vagas para cadastro de reserva, dessa forma, havendo vacância dos profissionais que estão atuando, elas seriam preenchidas. “Quero, hoje, falar sobre os amigos que atuam na terapia ocupacional, profissionais que trabalham na reabilitação de funções vitais de pessoas que sofreram acidentes, têm deficiência, ou precisam se reabilitar de alguma dificuldade adquirida ou genética”, explicou o parlamentar.

Daniel Zen comentou que a presença de terapeutas ocupacionais é essencial e os centros de reabilitação estão sobrecarregados de pessoas em busca desse tipo de serviço. “Pessoas com alguma deficiência não estão conseguindo terapia ocupacional. A secretária de Saúde disse que não pode abrir concurso para esse quadro, pois não há vagas a serem preenchidas. Se não pode convocar agora, então façam um concurso prevendo o mínimo, com pelo menos 10 vagas para cadastro de reserva. Essa é uma profissão essencial e os poucos que temos no Estado estão saindo para a iniciativa privada” , concluiu.

Andressa Oiveira/ Agência Aleac