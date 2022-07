O estudante da 2ª série do ensino médio do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), Carlos Eduardo da Costa, 15 anos, ganhador do concurso da melhor fotografia, da Semana do Meio Ambiente, realizada em junho, com o tema “Nossa Terra, Nosso Futuro”, sobrevoou a capital do Acre na manhã desta segunda-feira, 4.

A votação foi aberta no Instagram da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag). Carlos Eduardo recebeu 52 votos na primeira rodada e 34 votos na segunda.

“Foi uma experiência incrível! Eu nunca imaginei que iria sobrevoar Rio Branco de helicóptero. Foi bastante interessante conhecer alguns pontos da nossa cidade de cima, ver a curva do rio, ver as casas e, também, a nossa bandeira do Acre. Passei na minha casa e pude acenar para os meus pais. Gostei de ver um pouco da floresta que temos no meio urbano. Me chamou a atenção em meio às casas ter alguns pontos de mata. Achei muito bonito, foi uma experiência muito legal”, conta Carlos Eduardo, após descer da aeronave.

O coronel bombeiro militar e coordenador-geral em exercício foi quem comandou a aeronave Harpia 03 do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer).

Objetivo