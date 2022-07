Brazilian Navy of Brazil flag on flagpole textile cloth fabric waving on the top sunrise mist fog

Está publicado o edital de abertura do concurso que oferta 10 vagas para ingresso no Quadro Técnico do corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2022), seleção que prepara e capacita os aprovados para atuarem na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha do Brasil.

O ingresso no curso de formação exige, entre outros requisitos legais, ser do sexo masculino com altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, idade entre 18 e 25 anos e ter concluído o curso técnico de nível médio (ou estar em fase de conclusão) nas áreas de automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, manutenção (automotiva, de máquinas industriais, de máquinas navais ou de máquinas pesadas), mecânica, mecânica de precisão, mecatrônica ou de refrigeração e climatização, além de registro no órgão fiscalizador da profissão a que concorre.

As inscrições serão recebidas de 25 de julho a 21 de agosto no site da Marinha do Brasil, com taxa de participação no valor de R$ 75.

Acesse o edital https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/CP-QTPA_2022.pdf?id_file=6910