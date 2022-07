Jonas cobra atenção ao setor rural mas governo é omisso, diz

Durante sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (29), o deputado Jonas Lima (PT) cobrou do governador Gladson Cameli (PP) mais atenção ao setor produtivo do Estado. Ele alega que até o presente momento, nenhuma máquina foi enviada para restaurar pontes e ramais em Mâncio Lima e proximidades.

“Minha preocupação é que já chegou o verão, estive pesquisando algumas coisas no governo e há poucos contratos para locação de máquinas para manutenção dos ramais. O que tem de pontes estouradas neste Estado é um absurdo para um governo que foi eleito com proposta de fazer gestão.

Governador, cumpra suas promessas que foram feitas ao prefeito Isaac Lima. Das seis máquinas prometidas, nenhuma foi entregue até agora”, cobrou.

Jonas Lima disse, ainda, que um diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) esteve em Mâncio Lima, onde prometeu a imediata recuperação da Ponte do Viola e também da que dá acesso a um assentamento em Rodrigues Alves.

“Há mais de quatro meses o diretor do Deracre esteve com o prefeito de Mâncio Lima prometendo a recuperação da Ponte do Viola e a que dá acesso a um assentamento em Rodrigues Alves. O prefeito se colocou à disposição para ajudar nessas construções e eu venho pedir ao diretor que fale menos e que cumpra seu papel, porque até agora ele não fez nada”, disse.