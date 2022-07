DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITALHOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL – PARTE 1

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE torna pública a homologação do resultado final do Edital 08/2022, Processo Seletivo Simplificado Complementar para a função de Agente Censitário de Administração e Informática, publicado no DOU nº 97, de 24 de maio de 2022, seção 3, página 1386, na seguinte ordem: UF, Localidade, números de inscrição, nome do candidato, nota final, classificação na ampla concorrência e situação no processo seletivo simplificado complementar.

UF Localidade Inscrição (para fins de recurso) Inscrição Nome Nota Final Classificação Ampla Situação AM MARAÃ 25164 11985 ROCHELME SAMIR FREIRE DE OLIVEIRA 10 1 Classificado AM MARAÃ 39407 17586 ISRAEL DIAS RAMOS 10 2 Não eliminado AM MARAÃ 23571 10395 ALEXANDRE FERNANDO DA MATA BATALHA 10 3 Não eliminado AM MARAÃ 28977 14219 Francisca Lopes da Silva 10 4 Não eliminado AM MARAÃ 25651 12471 Rosiney da Silva Germano Amorim 10 5 Não eliminado AM MARAÃ 36932 16868 Elcinei dos Santos Braz 10 6 Não eliminado AM MARAÃ 29272 14346 Andréia Rosa da Rocha 10 7 Não eliminado AM MARAÃ 35798 16524 Suelen Barbosa da Silva 10 8 Não eliminado AM MARAÃ 42350 18534 Augusto Teixeira da Silva Junior 10 9 Não eliminado AM MARAÃ 35243 16340 Jones Xavier Rodrigues Xavier 7 10 Não eliminado AM MARAÃ 39489 17610 SAIDE ASSIS AMARAL 7 11 Não eliminado AM MARAÃ 27798 13688 Samuel Sá Silva santana 7 12 Não eliminado AM MARAÃ 40874 18086 Natanael de souza lopes 7 13 Não eliminado AM MARAÃ 42079 18444 GERSON COSMA BARROS DE SOUSA 7 14 Não eliminado AM MARAÃ 30918 14982 Luany Monteiro da Silva 7 15 Não eliminado AM MARAÃ 29729 14550 TCHEMYLY LUIZA DE CASTRO RIBEIRO 7 16 Não eliminado AM MARAÃ 39373 17571 IVAN BARBOSA RAMOS 5 17 Não eliminado AM MARAÃ 28903 14184 Arleson Belem Amaral 5 18 Não eliminado AM MARAÃ 32477 15510 Moisés de Assis Dos Santos 5 19 Não eliminado AM MARAÃ 45408 19488 Jéssica Bruna Gama Zurra 5 20 Não eliminado AM MARAÃ 25490 12311 Andreza Ferreira da Silva 5 21 Não eliminado AM MARAÃ 24572 11394 Jéssica Bezerra Campos 5 22 Não eliminado AM MARAÃ 47199 20104 Sara Sousa Ribeiro 5 23 Não eliminado AM MARAÃ 25112 11933 Thiago da Silva Oliveira 5 24 Não eliminado AM MARAÃ 26262 12932 Raimunda Barbosa da Silva 5 25 Não eliminado AM MARAÃ 38866 17399 Francisca Eduarda Monteiro Moraes 5 26 Não eliminado AM MARAÃ 30213 14737 Jamyle da Silva de castro 5 27 Não eliminado AM MARAÃ 29546 14469 Manoel de Oliveira Bastos Neto 5 28 Não eliminado AM MARAÃ 23770 10594 Geovana dos Santos Matos 5 29 Não eliminado AM MARAÃ 36203 16660 Delnikson Cavalcante Coelho 5 30 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 37945 17144 José Nery Lopes da Silva 10 1 Classificado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 34949 16246 Azerilde Carvalho Morais 10 2 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 37261 16961 Saude de Negreiros Rabelo 10 3 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 29393 14405 Luige Gabriel dos Santos ipuchima 10 4 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 46032 19695 Deivid Da Silva Cruz 10 5 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 42289 18517 Sizino Rabelo Arevalo 10 6 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 42431 18565 Glauciane santos da silva 10 7 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 38130 17191 Gilson Emilio Fidelis 10 8 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 28485 13997 ROSALINA LUIZA MORAES ELIAS 10 9 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 32379 15467 SABRINA ARCANJO SEBASTIÃO 10 10 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 34183 16024 Ygor Ramos Santana 10 11 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 46684 19919 GILVAN DA SILVA GOMES 10 12 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 38643 17327 Lino Ovídio Fernandes 7 13 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 25789 12609 Valtervan Costa Pereira 7 14 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 25316 12137 Joisineide Salvador arcanjo 7 15 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 26380 12991 Camila Silva dos Santos 7 16 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 42158 18470 Klefesson Lopes Barroso 7 17 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 34016 15980 Adones Ramos Fermin 7 18 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 27081 13352 BRENO RODRIGUES APARICIO 7 19 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 27420 13506 RAYDESON GOMES GONÇALVES 7 20 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 37991 17161 Luiz Felipe Batalha de Souza 7 21 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 44084 19065 Gleiciane Andrade Arcanjo 7 22 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 29481 14440 Selton de Souza Lopes 7 23 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 44102 19072 Rainey Moraes Pevas 7 24 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 32399 15478 Cindy farias 7 25 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 35422 16402 Reive Isaque Lima Costa 7 26 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 27228 13416 Edmar Gabriel Manoel 5 27 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 29279 14349 Abnego costolio inacio 5 28 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 27604 13602 Lenia do Carmo Soares 5 29 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 40685 18027 Renilson salvador Gomes 5 30 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 44608 19239 Antonio Filho Rodrigues 5 31 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 25664 12484 Aline de Jesus dos Santos 5 32 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 38076 17184 Rosineide 5 33 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 27860 13717 Abson Aparício Panduro 5 34 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 30945 14992 Jucelino Castilho da Silva 5 35 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 42385 18543 BRUNO BERNARDO COBUS CARDOSO 5 36 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 34411 16090 LEONARDO SEABRA MARTINS 5 37 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 29411 14409 Lucilene Figueiredo dos Santos 5 38 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 47447 20205 YAN RODRIGUES LIMA 5 39 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 40978 18115 Euclys Marco Fernandes 5 40 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 24721 11542 milena da silva polonia 5 41 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 36400 16725 SILMARA AYMANE PEREIRA 5 42 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 28647 14071 Nilton Ricardo Rabelo Garcia 5 43 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 28934 14200 Roberto 5 44 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 24113 10936 André Uchôa do Nascimento 5 45 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 25177 11998 André Rodrigues Barroso 5 46 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 42397 18549 Rennan Matos Xavier 5 47 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 28996 14228 Martus Elyan Cruz 5 48 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 34301 16059 Emanoele Vitoria Ramos Fermin 5 49 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 38607 17316 Elayla Maia Arevalo 5 50 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 32539 15536 Liziane Dias Araujo 5 51 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 26668 13140 Mirelli Lorrany Carvalho Pintos 5 52 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 47549 20236 Cleidimara Souza da Silva 5 53 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 46334 19801 Gean Barroso Da Silva 5 54 Não eliminado AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA 28873 14171 Ana Francisca Cruz Góes 5 55 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45029 19378 HERNANDO GOMES DE ALMEIDA 10 1 Classificado AM Subárea Manaus 1 27251 13427 Nelcivan Lopes de Souza 10 2 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46441 19836 Phelyppe castilho Moreira 10 3 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48129 20461 Joaquim Gomes alves 10 4 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38840 17389 Delcilene Juvito Mariano 10 5 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28177 13857 EVELLYN CHRISTINY WILKENS DE FIGUEIREDO 10 6 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28105 13821 RAYANE PINHEIRO MONTEIRO 10 7 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35589 16452 Izanete da Silva Edwards 10 8 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48045 20426 Rosineia Socorro Gonçalves Pedrosa 10 9 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27594 13595 FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES FONTENELE 10 10 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30913 14980 ARLENE DA SILVA MONTENEGRO 10 11 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27035 13325 RAIMUNDO EVANDRO MOTA DA SILVA 10 12 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31453 15161 Anna Ney Borges Louzada 10 13 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26876 13237 MAURO LUCIO GIRAO TAVARIS 10 14 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34583 16132 Áurea de Souza Pessoa 10 15 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41356 18223 Consolação Alves do Nascimento 10 16 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40691 18030 Guterlan dos Santos da Costa 10 17 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25103 11924 Maria Heleniza Damasceno de Andrade Alencar 10 18 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48295 20520 VERA NUBIA ABTIBOL 10 19 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33906 15937 Maria Lucimar Jesus Almeida 10 20 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47229 20119 Ana Patrícia Cuvello Veloso 10 21 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27263 13432 Ytalo Verçosa dos Santos 10 22 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25078 11899 Agnaldo da Silva Pena 10 23 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23315 10140 Raimunda Gomes de Almeida 10 24 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47414 20193 Simone 10 25 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43533 18901 Maria de Jesus Moreira da Silva 10 26 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25572 12393 ROSANA CRISTINA BARAUNA DA SILVA 10 27 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23960 10784 Fabiula melo Leandro 10 28 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23362 10187 ADRIANA FROTA CARNEIRO 10 29 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46915 20010 Maria Darcley batista de aquino 10 30 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37720 17071 Edmar Campos da Encarnação 10 31 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33940 15951 Ana Maria Pereira Rebouças 10 32 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37402 16991 Cleide Soares Maciel 10 33 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26941 13270 LINEIDE MARIA MENEZES DE MOURA 10 34 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27434 13517 Bismarck Marques da Silva 10 35 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30599 14866 Cleonice Quintino do Carmo 10 36 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37750 17081 Célia Dark Luzeiro Ribeiro 10 37 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25113 11934 Carla Denise Moura Fernandes 10 38 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43591 18920 Inglis Mota de Lima 10 39 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29997 14652 Ana Paula Vidal campos 10 40 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28558 14028 Josiane lima dos santos 10 41 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48720 20689 Railson de matos Dantas 10 42 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32116 15383 amaury de souza amorim 10 43 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27191 13405 elane nazare sampaio de medeiros 10 44 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36339 16708 Kely Alberto Simonete dos Santos Monteiro 10 45 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23443 10268 Eliana dos santos 10 46 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25661 12481 LUCICLEIDE A CASCAES DE OLIVEIRA 10 47 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35028 16274 LEIDSON DA SILVA BEZERRA 10 48 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41888 18380 Marciria Silva de Oliveira 10 49 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36548 16762 ANTONIETA GIL CABRAL CAVALCANTE 10 50 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24653 11474 Samara ferreira de souza 10 51 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39736 17697 Maria Ivanete de Souza Rodrigues 10 52 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25150 11971 MICHELLE CABRAL ALBUQUERQUE 10 53 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44998 19364 Bartoloméa Padilha de Souza 10 54 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38711 17350 LUCIEIDE MOTA DOS SANTOS 10 55 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29299 14359 Eunice Carvalho de Souza 10 56 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28651 14075 CARLA JEANE ROLIM DE CASTRO 10 57 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37076 16911 Maria dos Reis Feitosa maciel 10 58 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38562 17302 Ana Maronil de Oliveira Melo 10 59 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29586 14484 Cintya Amélia Pereira dos Santos 10 60 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27924 13745 Angela Freire de Carvalho 10 61 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25183 12004 Márcia Geissler Martins 10 62 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25968 12772 ALESSANDRO 10 63 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24912 11733 ELENICY AMIRA LEMOS GUIMARAES 10 64 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25532 12353 Marlon Araújo Nascimento 10 65 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25739 12559 GEORGE ALEXANDRE BARBOSA DE VASCONCELOS 10 66 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28991 14225 Tatianne de souza carvalho cabral 10 67 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25184 12005 NEIVA 10 68 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24833 11654 Luciana de Andrade Correia 10 69 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27174 13395 Mara Lene Gonçalves Santos 10 70 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39556 17641 Maria Núbia de Oliveira Melo 10 71 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24989 11810 Lucio Clenio Carioca da Silva 10 72 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26506 13054 Shirley da Costa Melo 10 73 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36355 16713 Cleumar de castro Dantas 10 74 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25273 12094 Renato de Araujo Barroso 10 75 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26915 13257 Gracijane Pinheiro Ferreira Garcia 10 76 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31899 15312 ABIGAIL DA SILVA GUEDES DE LIMA 10 77 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25210 12031 Gisley Gomes da Silva 10 78 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46759 19949 Dilciany Mara vieira alves 10 79 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25070 11891 Ana Paula Almeida Da Costa 10 80 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36958 16876 Selma de Souza Santana 10 81 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41334 18215 Maria Fernanda Pacheco Botelho 10 82 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28623 14058 Chirlene Soares Ferreira 10 83 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32145 15392 Helder de Almeida Gama 10 84 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25024 11845 Simonele Coelho de sousa 10 85 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39120 17490 Felipe Ferreira da Silva 10 86 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24613 11434 Vanessa Alves Machado 10 87 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42149 18465 Joel 10 88 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46858 19991 Helen Cristine de Souza Pantoja 10 89 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32390 15475 Lidiomara Nogueira Duarte 10 90 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39654 17674 Francisca Claudia Ribeiro Gomes 10 91 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23131 9956 BLENDA AQUINO DO SACRAMENTO 10 92 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41741 18339 Mônica Campos de Freitas 10 93 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30343 14779 Leonardo Vasconcelos da Silva 10 94 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48205 20485 Luiz Carlos Saraiva dos Santos 10 95 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32482 15512 Rodolfo Sales de Almeida 10 96 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24822 11643 Anilson martins Cavalcante 10 97 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25885 12705 Ítalo dos Santos xavier 10 98 Não eliminado

AM Subárea Manaus 1 24254 11076 Euler Tavares de Azevedo 10 99 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29641 14511 Lidyanne Serrao Ferreira 10 100 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25526 12347 Junio da Silva de Almeida 10 101 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31554 15189 Hylker da Silva Medeiros 10 102 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25579 12400 Edmilson de Souza Tavares 10 103 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37121 16924 DANIELE CASTRO DOS ANJOS 10 104 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23371 10196 Débora Lima de sousa 10 105 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40501 17963 Bruna Froes Batista 10 106 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24497 11319 ELIANE SOARES DA SILVA 10 107 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45528 19527 Suellen Ribeiro Martins 10 108 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43352 18849 ERICA JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA 10 109 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36732 16819 Lidiane Monteiro da Rocha 10 110 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25347 12168 maria luiza santos duarte 10 111 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31605 15206 Marcia Georgete Alves Lima 10 112 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48224 20489 Larissa Gomes Matos 10 113 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41765 18352 Kedson cruz da silva 10 114 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37771 17087 Joseane Rocha Lopes 10 115 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28740 14118 Jordânia Mota de Arraes 10 116 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25304 12125 Marcos 10 117 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44408 19171 Jucileia Barros de Marques 10 118 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37800 17096 JULIANE BELEM DA SILVA 10 119 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25065 11886 Luis Alberto Queiroz da Silva 10 120 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32166 15398 Adriana Lomas de Souza Nascimento 10 121 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24801 11622 Marcela Chaves Castro 10 122 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24894 11715 EMANOEL CORDEIRO DA SILVA 10 123 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30721 14914 Rebeca de Fátima Almeida Nascimento 10 124 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28926 14194 Graziele Silva de Carvalho 10 125 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36147 16649 Nilceia de Sousa Junior 10 126 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41188 18174 Sulier Brito de Oliveira 10 127 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45623 19558 ANDREA DA SILVA CAMPELO 10 128 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47805 20326 EDUARDO CARLOS MARQUES 10 129 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33934 15947 Valéria Cardoso da silva 10 130 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41323 18210 Fernando Carlos de Almeida 10 131 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47910 20377 JANAINA COSTA E SILVA 10 132 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28156 13850 CINTIA FERREIRA TROSMAN 10 133 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35261 16349 patricia reis dos santos 10 134 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28560 14030 Cleudiany Vasconcelos de Moraes 10 135 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31869 15301 Viviane christinne da Costa Pereira 10 136 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24938 11759 Everton Cordovil de Assis 10 137 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46296 19783 Kezia Cristina Vilhena do Nascimento 10 138 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23741 10565 Diolene Gemaque da Silva 10 139 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29204 14315 Alzelia 10 140 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25389 12210 Lidiane prestes carvalho 10 141 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37984 17158 MÁRIO JORGE DE ARAÚJO BONATES JÚNIOR 10 142 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30310 14769 DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS MOURA DA SILVA 10 143 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24740 11561 Maria Aparecida gaieski 10 144 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46214 19747 Desiree Pereira Carvalho 10 145 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32276 15432 Jucelio Paiva da Silva 10 146 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25723 12543 Adriano dos Santos Vasconcelos 10 147 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32742 15604 Jonathan Said Mar 10 148 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44448 19190 DAYSE ROSAS DE FIGUEIREDO 10 149 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43663 18943 BRUNO DIEGO SANTOS DA SILVA 10 150 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30020 14663 Thalita Cavalcanti de Souza 10 151 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25677 12497 Renata de Amorim Lopes 10 152 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25870 12690 Silvio de souza rocha 10 153 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46207 19746 Cândida Homem Brandão 10 154 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45365 19479 Tatiana matos de brito 10 155 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31031 15016 Anderson Dias Soares 10 156 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31643 15221 Paulo Rodrigo Barbosa Alves 10 157 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30644 14883 Greyceane Paz de Figueiredo 10 158 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24928 11749 irene Calazans muller 10 159 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47807 20327 Zorlane Cativo de Oliveira 10 160 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26286 12947 THIAGO GOMES FERNANDES 10 161 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31664 15232 Benjamin Rondon Neto 10 162 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23661 10485 Daniela da Silva Oliveira 10 163 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37510 17018 Priscila Martins de Araújo Dourado 10 164 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24029 10852 Eriane da Silva Sipriano 10 165 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24422 11244 Nívea Evelin Costa das Chagas 10 166 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27468 13530 Cecilia merciane Sales da silva 10 167 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29655 14516 Sandreia da silva Dabella 10 168 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43483 18887 ADRIELLE GEOVANA SILVA OLIVEIRA 10 169 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25775 12595 Juno Gabriel Mendes Coelho 10 170 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33732 15890 SABRINA RODRIGUES DA SILVA 10 171 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36317 16702 Tatiane bibiano lopes 10 172 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25354 12175 ANDREIA CRUZ DA SILVA 10 173 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25969 12773 Júlia Lima Garcia 10 174 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26939 13268 ANA CAROLINA DE SOUZA BRAGA 10 175 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35703 16491 Luciane Pinto Godinho 10 176 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32065 15367 Jennifer da Silva Vale 10 177 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47891 20365 Reginaldo Gomes de Andrade Neto 10 178 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42757 18653 DANIELLY DE LIMA ALVES 10 179 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23095 9920 joice quinco barbosa 10 180 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37253 16957 Luzia Moreira laranjeira 10 181 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30694 14904 Gustavo Flores Junker 10 182 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31603 15205 CHAIANE DOS SANTOS GOMES 10 183 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40112 17831 Luan Moço Arnaud Soares 10 184 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30942 14990 MIKHAIL FRANCO DE CARVALHO 10 185 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31932 15323 Leon Isaac Maia Abecassis 10 186 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26469 13038 Ivonildo Ferreira Umbelino 10 187 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25367 12188 Ana Paula 10 188 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25188 12009 Beatriz Soares da Silva 10 189 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31220 15085 Carla Lima da Silva 10 190 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41267 18196 Evelyn Brandão Pereira 10 191 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23729 10553 Tarciana do Prado Correa 10 192 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39443 17598 PAULO SILVA DOS SANTOS 10 193 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34678 16166 Guilherme Lucas Costa da Silva 10 194 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28502 14002 Mariana Domingues da Costa 10 195 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47032 20049 Rodrigo Monteiro Roque 10 196 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27929 13748 Caio Julio César Lima Barroso 10 197 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35902 16568 Ludmilla Ruhama Oliveira Leite 10 198 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42300 18522 Fernanda Marques Almeida 10 199 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34918 16235 Elohren Brenda Franco Gomes 10 200 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48252 20502 ADRIANE SILVA GUIMARAES 10 201 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47303 20153 Mauriceia Oliveira dos Santos 10 202 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40596 17998 Lehi da Silva Said 10 203 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23987 10811 LUIGI DIEB MAGALHÃES 10 204 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35447 16410 Pamela Bianca Lucas Fonseca 10 205 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27400 13495 Fabiana Do Nascimento Marques 10 206 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25734 12554 Francisco miguel souza de medeiros junior 10 207 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22978 9805 Sabrina das Graças Lucas de Souza 10 208 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48613 20649 Jenifer Luana Palheta Soares Lima 10 209 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40494 17958 Alexandre Luiz Pascoa Monteiro 10 210 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28507 14006 Mayara 10 211 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47566 20244 Leiriane Borges da cunha 10 212 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23241 10066 EVERTON DE SOUZA COSTA 10 213 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25128 11949 RODRIGO DA SILVA MENDEs 10 214 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26589 13098 Jessica Lima Rieiro 10 215 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45282 19452 Ana Paula dos Santos da Silva 10 216 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28236 13885 Pedro Daniel da Silva Martins 10 217 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35653 16475 JOANA KAROLINY DO NASCIMENTO GOMES 10 218 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47996 20410 Raimundo Aleixo da silva neto 10 219 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25332 12153 Adressa Kethlen Natario de Andrade 10 220 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34379 16074 josue lacerda de souza 10 221 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44060 19058 williams cardoso ramos 10 222 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25039 11860 LILIA DA SILVA LIMA 10 223 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25637 12457 Ricardo Lopes de Almeida Júnior 10 224 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25160 11981 wenio moura lima 10 225 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47799 20322 SUZIANE DE SOUZA UCHOA ALVES 10 226 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34806 16203 CASSIANO GOMES DA SILVA 10 227 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35268 16353 Camila Santana HJayd 10 228 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23003 9830 SAMYLLA LORENE DAVIES DA SILVA 10 229 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36950 16874 Anderson Fialho Santana 10 230 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40679 18024 MARIO DIEGO DE CASTRO SILVA 10 231 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44106 19074 Murilo Rocha Mamede 10 232 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47152 20094 Jasmim Ribeiro Da Silva 10 233 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47256 20130 Rafael de Moura Fernandes 10 234 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23051 9877 Vanessa Pinto Souza 10 235 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40634 18010 Andreza Michelle dos Santos Alves 10 236 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29802 14586 Kevenny Enrique Correa Prieto 10 237 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27436 13518 Jussara Farias Dos Santos Paixão 10 238 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42249 18499 Bruno Felipe da Silva Ayres 10 239 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39189 17512 WESLEY DA SILVA OLIVEIRA 10 240 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23432 10257 VANDERLIDIA MELO DE OLIVEIRA 10 241 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34408 16089 ANDREW SILVA DO NASCIMENTO 10 242 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33345 15780 Delano Ferreira Queiroz 10 243 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29252 14337 Joseullen Ferreira Hilario 10 244 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43637 18937 Milene Maciel Rodrigues 10 245 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45020 19374 Mayara Nascimento Fortes da Silva Andrade 10 246 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25673 12493 Juliana Ximenes de Sousa 10 247 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25361 12182 Suzanne 10 248 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32303 15438 ANSELMO GUILHERME PINHERIO DE SOUZA 10 249 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32451 15500 Laysa Apolonia Mariano 10 250 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25457 12278 Suelem Lopes Pereira 10 251 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31074 15031 Edilan Leão Ximenes Pereira 10 252 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26040 12819 JULHO COELHO DE LIMA 10 253 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43987 19040 ANA CAROLINA SANTANA DA SILVA 10 254 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48770 37353 Daiane Kelly Maltez dos Santos 10 255 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24676 11497 Lázaro Souza De Castro 10 256 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43002 18734 Mateus Inagaki Marcelino 10 257 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23647 10471 RONNISSON DE SOUZA REGIS 10 258 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36114 16637 CANTIDIO MARTINS DE PAULA 10 259 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41606 18295 Jéssica Sousa da Silva 10 260 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33632 15864 Joedson dos Santos Saraiva 10 261 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29319 14369 Jardel Bezerra de Melo 10 262 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28185 13862 Amanda Louise Colares Menezes 10 263 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43627 18933 ERIVAN Rodrigues da Fonseca 10 264 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24725 11546 Paulo Giovanni Silva Briglia 10 265 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23390 10215 Ariela Sousa Soares 10 266 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44378 19162 Adriane de Souza Parente 10 267 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48596 20639 Larissa Eufrazia Maciel de Sales 10 268 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40663 18019 Mario William Pessoa Martins 10 269 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44300 19131 ALICE MORGANA DA SILVA CORDEIRO 10 270 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28324 13922 Lidia Farias de Mesquita 10 271 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37947 17145 Yago Bernardes de Araújo 10 272 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36571 16766 Vandeilson Cativo dos Santos 10 273 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24816 11637 Thais Santucci Riva 10 274 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28673 14086 Igor da Silva Costa 10 275 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40929 18103 Sandrelly da Costa Amaral 10 276 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30481 14822 JOAO JUCA DE ARAUJO SOUZA NETO 10 277 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29199 14313 LUANA BATISTA TAVARES 10 278 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23888 10712 ELEY RUTE OLIVEIRA DA COSTA 10 279 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44475 19197 LIA CARDOSO DA SILVA 10 280 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44546 19218 Raynara Caetano Pedrosa 10 281 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23050 9876 Carla Adriana Silva Santos 10 282 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29832 14597 ISABELLY FERNANDA SILVA 10 283 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46243 19756 Heloisa Lopes Carvalho 10 284 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43545 18904 DEBORA MARINA DE OLIVEIRA SILVA 10 285 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40045 17803 Leticia Riely Cohen da Silva 10 286 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45152 19417 Caio Nelson Santos 10 287 Não eliminado

AM Subárea Manaus 1 37044 16900 Sarah Procópio de Oliveira 10 288 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23334 10159 Eliene Fontes Arruda 10 289 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47083 20065 Lucas Nascimento Estevam da Silva 10 290 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24065 10888 Maria Fernanda dos Santos Monteiro 10 291 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24899 11720 Richard Hiago Lima Oliveira 10 292 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29346 14384 Débora Reis dos Santos 10 293 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24470 11292 Pamela Barreto Gadelha 10 294 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39968 17781 LUCAS EDUARDO LEOCADIO DA SILVA 10 295 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45637 19563 TANARA LEÃO MACEDO 10 296 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39956 17775 Mayra Nubia Costa e costa 10 297 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34073 15995 Patrícia Andrade Vasconcelos 10 298 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24286 11108 TAYNA MACEDO DA SILVA 10 299 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43510 18895 Jhonson Marques Duarte de Almeida 10 300 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39514 17622 ANNE GABRIELLE CASTELO BRANCO SANTIAGO 10 301 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28793 14142 Antonio Vinicios Maciel da Silva dos Santos 10 302 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28960 14213 Ender Rafael Quintero Romero 10 303 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26685 13149 Assis Vales Hilário 10 304 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25206 12027 Antônio Queiroz Neto 10 305 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44757 19293 Guilherme Dos Santos Nascimento 10 306 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23747 10571 Nicole Campos Regis 10 307 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30666 14894 Karem Cristina Moreira Dantas 10 308 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30394 14800 Jéssica Karoline Marques taveira 10 309 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44525 19212 Mayra Nayane da Silva Aragão 10 310 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30042 14670 ALEFF MEDEIROS OLIVEIRA 10 311 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44914 19345 Livia Castro da Silva Lima 10 312 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29338 14380 Leonardo Guimarães da Costa Ferreira 10 313 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25760 12580 Luz Cristina Galviz Amaral 10 314 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35200 16322 Klysse Morais Ramos 10 315 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33439 15810 Kamille Araújo Garcia 10 316 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32424 15488 Charlene Dos Santos da Silva 10 317 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23476 10301 Bruna 10 318 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23611 10435 aline de souza pimentel 10 319 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42990 18728 Wilson Martins Pedrosa Filho 10 320 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47048 20054 Priscyllane da Silva Macedo 10 321 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39889 17751 Valdilei Silva de Souza 7 322 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40263 17871 Priscilla Negreiros Lima 7 323 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47611 20258 jonathas de paula guimaraes 7 324 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29750 14562 Ivo Manoel 7 325 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27790 13685 Miquele Gusmão da Costa 7 326 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44140 19087 Pâmela Renata Duarte Araújo 7 327 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26170 12891 SIDNEY FERNANDES DE SOUZA 7 328 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42632 18621 Jorge Luiz Repolho de Sousa 7 329 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27887 13730 Paulo Rinaldo Muniz dos Santos 7 330 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47612 20259 Sérgio Henrique Barbosa da Silva 7 331 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25325 12146 Cesar Lobato Brito 7 332 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24483 11305 Jansen Franz Saraiva Fernandes 7 333 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30209 14736 Luciano Cruz Vieira 7 334 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29663 14519 Lincon Alex Costa Teixeira 7 335 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25599 12419 Eline Andrade Cavalcante 7 336 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24861 11682 IVANILDO ALMEIDA RODRIGUES 7 337 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45046 19386 MARCELO DE JESUS GOMES DE CARVALHO 7 338 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25692 12512 Jane Lima Serrão 7 339 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39066 17466 Maria Lucélia Cabral da Silva 7 340 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25140 11961 Rejane dos Santos Lopes 7 341 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46387 19817 Paula Andressa Alves de Souza do Amaral 7 342 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27509 13551 Marcio Andrei Azevedo de Souza 7 343 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25455 12276 Maria do Socorro Batista Gonzaga 7 344 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40535 17979 Wollase santos oliveira 7 345 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29266 14342 Maria Flaviane Castro Braga 7 346 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33233 15747 Lucineia Ferreira brasil brito 7 347 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25469 12290 Franck Belem Moreira 7 348 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29526 14456 Simone Barbosa da Silva 7 349 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25086 11907 Elizane Batista de Melo 7 350 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25350 12171 Izabel Alice da Silva Menezes 7 351 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25375 12196 Ivaneide de Oliveira de Souza 7 352 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39127 17493 Livia Lemos de Oliveira 7 353 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23649 10473 arenilze guimaraes de souza 7 354 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23265 10090 José Carlos Pereira Eleutério 7 355 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29924 14628 Marinalva Lima Figueiredo 7 356 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39741 17699 FABIOLA DA SILVA PEREIRA 7 357 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33229 15744 Aldemir da Silva Garcia 7 358 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31357 15129 Emerson de castro nogueira 7 359 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40502 17964 Gerson Marques da Silva 7 360 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32187 15409 Ana paula Magalhães de Oliveira 7 361 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44588 19232 Rejane de Almeida Martins 7 362 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39990 17789 Marcelo do Carmo Bazilio 7 363 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42762 18655 Elizete Araújo de Oliveira 7 364 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41043 18135 RAFAEL DE CASTRO MARQUES 7 365 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39098 17482 Ariana lopes de Carvalho Maciel 7 366 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43195 18804 Márcia Fonseca Gato 7 367 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25640 12460 Luciana Pinto da Silva 7 368 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32470 15508 Elton da silva Batista 7 369 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41210 18180 Karla Reis Menezes 7 370 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28262 13898 Alexandra Galvão De Matos 7 371 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25073 11894 clemilton silva de paula 7 372 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24882 11703 Greiciane pinheiro flores 7 373 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23846 10670 Aline Rego Mendes 7 374 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33434 15808 Douglas bezerra da costa 7 375 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25904 12724 Mauro 7 376 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33720 15886 Francisco Vieira Martins 7 377 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26782 13187 Eder Junior Moraes de Souza 7 378 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29709 14543 Cristiano Martins Dos Santos 7 379 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28749 14123 Heliomar Cruz Barbosa 7 380 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28669 14085 FRANCILENE DOS SANTOS SILVA 7 381 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32778 15618 Ronis Soares Rodrigues 7 382 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25262 12083 Gualter 7 383 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43126 18777 Kilcimara de Moraes Pereira 7 384 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41454 18256 ÉVILLA DE OLIVEIRA REBOUÇAS VALE 7 385 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27373 13482 Luana ribeiro silva 7 386 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23953 10777 Keycianne Sampaio Maia Mergulhão 7 387 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39154 17499 wanderson mendes oliveira 7 388 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27317 13456 Kamila Ferreira nascimento 7 389 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45021 19375 Aline Lopes de Carvalho 7 390 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23936 10760 Marilane Ramos Fontão da Silva 7 391 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40903 18093 Anderson de Oliveira Soares 7 392 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47587 20249 Maressa Carla de Oliveira Batalha 7 393 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25797 12617 Nayara frança da silva 7 394 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24554 11376 Jorge Lopes Duarte 7 395 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25654 12474 JACO MARTINS MENDES 7 396 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25741 12561 Dione Siqueira Castro 7 397 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40434 17931 brunna do Espírito Santo lindolpho 7 398 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29208 14318 KARINA DE ALMEIDA FERNANDES 7 399 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25669 12489 Francisca pereira leal 7 400 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26923 13261 Diego Rocha de Morais 7 401 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27942 13754 Weslen Luan Souza de Oliveira 7 402 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29545 14468 Marcos carneiro da Silva filho 7 403 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30025 14665 Karliley Cristiano Garcia de Sena 7 404 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45874 19635 Vivian Lorene Lima de Sousa 7 405 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28677 14089 Jonas Oliveira Vasconcelos 7 406 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47990 20408 Stephanie Negrão Pinto 7 407 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41832 18363 ELINEY DA SILVA CONSTANTINO 7 408 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43131 18779 Fabio Miranda de farias 7 409 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30193 14729 RANIELE SILVA BATISTA CABRAL 7 410 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48316 20531 IVANA PEREIRA DE ALMEIDA 7 411 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31817 15284 Francimari Alves da Silva 7 412 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23947 10771 Henderson Araújo de freitas 7 413 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43601 18925 Rosimara Medeiros leal 7 414 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39661 17675 Renata da Silva Oliveira 7 415 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43059 18755 Ana Patrícia Pereira Ribeiro 7 416 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45424 19494 Lidiane Pinheiro Mateus 7 417 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28113 13826 LUANA MARIA SOARES NUNES 7 418 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30470 14821 Lidiana barros balbi 7 419 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38887 17406 Ana Larisse Araujo de Oliveira 7 420 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28930 14197 Victor Gregory Ruas da Silva 7 421 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27802 13691 SANDRO LUIS AMAZONAS CRUZ JUNIOR 7 422 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25431 12252 Anne Caroline Cavalheiro 7 423 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35321 16372 Ellen Cristina Benítez infran 7 424 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31856 15297 Wellington Lima Ventura 7 425 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43973 19035 Yuri roberto makoto yasui bastos 7 426 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35083 16293 Akemmy Borges Sampaio 7 427 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47228 20118 Pamela steffany carneiro Olavo 7 428 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25505 12326 JESSICA SILVA DE SOUZA 7 429 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37829 17106 Walber Gatto De Sousa 7 430 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28969 14216 Ataide lima dos Santos 7 431 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48247 20499 Gleisson Santos De Sousa 7 432 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31175 15068 Elessandra paz da Silva 7 433 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35806 16525 Erika Priscila Silva Cavalcante 7 434 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28788 14140 Jefferson de Macedo Lucena 7 435 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25043 11864 Aina Susiane Lima Freire 7 436 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25937 12750 Joelison de Melo da Fonseca 7 437 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25729 12549 Lorrana 7 438 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46958 20024 Samuel Martins Moreira 7 439 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27238 13421 Mateus Pinto Winker 7 440 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27614 13607 IGOR SILVA DOS SANTOS 7 441 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32854 15636 Ana Paula Ramos da Silva 7 442 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42904 18698 Thiemerson Acipar de Lima 7 443 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26626 13115 Helyelton Robert Martins de Almeida Júnior 7 444 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42355 18537 Jenifer Mical mattos 7 445 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39565 17643 Iana Vanessa Bosco Loiola 7 446 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46541 19868 Rayane 7 447 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25580 12401 Nadime Peres Rocha 7 448 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39299 17547 Suzana Avila Pires 7 449 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28433 13971 Daniel da Costa Silva 7 450 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28467 13986 MARCELA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA 7 451 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34804 16202 Antonia Francielma Machado Rodrigues 7 452 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37930 17139 Woddley Taffarel Amâncio da Silva 7 453 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41350 18221 Dennis Lima de Noronha 7 454 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41333 18214 Regiane Pacheco Galvão 7 455 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22817 9652 Leandro da Silva 7 456 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38004 17168 Marcio de Oliveira Silva Crespo 7 457 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31286 15105 Tatiana paz da Silva 7 458 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25060 11881 Gabriel Jardim Braga 7 459 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34761 16192 João Felipe dos Santos Silva 7 460 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41246 18190 Kelly Raiane Lima Silva 7 461 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35147 16310 Rellyane Chaves de Lima 7 462 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26145 12873 Shelem Lima Maklouf 7 463 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42514 18583 Maria Alice da Conceição Peixoto 7 464 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42747 18650 Arlesson de Souza Bentes 7 465 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25663 12483 Rafaela Hannah Reboucas Affonso 7 466 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41184 18172 Leandro Silva de Araújo 7 467 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31633 15218 Wesley Sandro Rolim Monteiro da Silva 7 468 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47920 20384 Joicemara costa da Silva 7 469 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39149 17497 Roger Hendrix Santiago de Almeida 7 470 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24085 10908 LHANA GUSTAVO BRASIL 7 471 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38216 17215 Alexia cristina xavier rodrigues 7 472 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23244 10069 Josiane Rios de Souza 7 473 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25719 12539 Matheus Oliveira dos Santos 7 474 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47333 20162 Jessica Kelly Beckmam de Lima 7 475 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32438 15496 Jaqueline Cabral da Cunha 7 476 Não eliminado

AM Subárea Manaus 1 43118 18775 Nataly Ataide Barbosa 7 477 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48053 20432 Claudia Barbosa de Araújo 7 478 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22798 9634 Victor Aleff Silva Ramos 7 479 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46932 20016 Amanda Tâmara da Silva Andrade 7 480 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30549 14848 Marcela Judith De Almeida Pessoa 7 481 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25284 12105 Thaina Laís Silva dos Santos 7 482 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39897 17754 Cassandra Fernandes Abildo 7 483 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33402 15796 Andreza do Nascimento Cavalcante 7 484 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30015 14660 Talessa Cavalcanti Amorim 7 485 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45492 19516 JOÃO VICTOR MATOS CORDEIRO 7 486 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39085 17475 NAYANNE BEATRIZ DATO DE LIMA 7 487 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26837 13215 CAMILA XAVIER GUIMARÃES 7 488 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25369 12190 Alex Brunomberg Moreira Veiga 7 489 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25175 11996 FERNANDA DOS SANTOS 7 490 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25379 12200 Maik Ferreira Smith Hughes 7 491 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24746 11567 Simone dos Santos Monteiro 7 492 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24184 11006 Kamila Motta Pinheiro 7 493 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30350 14783 Wendel Pereira Rebelo 7 494 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25678 12498 MAIDA COSTA DO REGO 7 495 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23787 10611 Rickson Silva Batista 7 496 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39537 17633 Ivana Gabriele da Silva Tavares 7 497 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25881 12701 Clarismundo Almeida de Oliveira neto 7 498 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36292 16695 Matheus Ayran Ribeiro Mesquita 7 499 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36925 16865 RENNAN TORRES VALER 7 500 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36807 16832 SARAH FELICIO DOS SANTOS 7 501 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36738 16820 Dryssana Lima Luzeiro 7 502 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44752 19291 Adriele Melo De Souza 7 503 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39924 17763 MARIA CAMILLA MARQUES MIRANDA DOS SANTOS 7 504 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26598 13101 Thaís Suellem de Oliveira Gama 7 505 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37517 17022 Matheus De Oliveira Rodrigues 7 506 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36294 16696 Leonardo Pinto da Silva 7 507 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26581 13093 CARLIANE NOVAES VIEIRA 7 508 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43584 18916 NAGILA PORTELA DE SOUZA 7 509 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43839 18995 bruno aguiar vasconcelos 7 510 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38785 17371 ARLESSON DA SILVA E SILVA 7 511 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42827 18674 ana carolina almeida da Cruz 7 512 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25062 11883 Kelvin Stephano Araujo dos Santos 7 513 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24543 11365 Roberto Degasperi Galdino 7 514 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45723 19592 MARIA CAMILA BENTO ALEXANDRINO 7 515 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40818 18067 Leonardo Schnayder marinho Sampaio 7 516 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40791 18062 Leonardo Schnayder marinho Sampaio 7 517 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47330 20160 Eliane Almeida da Silva 7 518 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36315 16701 Douglas Batista Almeida 7 519 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29057 14257 Krislena de Souza da Silva 7 520 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41217 18182 Jheina Evelin Santos dos Santos 7 521 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46857 19990 Maria Madalena Ferreira da Silva 7 522 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27126 13376 Beatriz Marinho Torres 7 523 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24700 11521 David Ferreira Alves 7 524 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48108 20452 VITORIA PORFIRIO DA CUNHA 7 525 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46661 19909 Bertha 7 526 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44813 19313 Iris Thalia Dos Santos Moura 7 527 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47573 20245 Pedro Henrique Campos de Moura 7 528 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26545 13076 JESSICA JATAHY DE MELO FONSECA 7 529 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39809 17721 Thaís Malveira Freitas 7 530 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40101 17825 Luis Henrique Duarte Quispe 7 531 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34774 16194 Lucas Andrade Gama 7 532 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30338 14777 Mateus Cabral Ribeiro 7 533 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23933 10757 GABRIELY COSTA DE LIMA 7 534 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40922 18099 Ruan Sacramento Pereira 7 535 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45966 19675 Ewerton Cornelio da Silva 7 536 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29512 14451 Darlan Gabriel Melo dos Santos 7 537 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43252 18820 DAYANA DE ARAUJO LOPES 7 538 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23412 10237 Fabiany Abreu Menezes Aguiar 7 539 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27580 13587 Bernardo Farias Lima 7 540 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34730 16181 Leticia Sousa 7 541 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25832 12652 Paulo Silas Da Silva Nascimento 7 542 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39368 17569 Marcos Dougas Araújo dos Santos 7 543 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38852 17395 Denise Picanço Gomes 7 544 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38496 17283 Mosconi da Silva Miranda 7 545 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46367 19814 NOEMY RODRIGUES DE OLIVEIRA 7 546 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26892 13244 narlison da silva costa 7 547 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23171 9996 IASMIN BRENDA DOS SANTOS GOMES 7 548 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29763 14566 SELMA CASTRO DE MATOS 7 549 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25718 12538 Nicolas Matheus Sabino Ramos 7 550 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46345 19807 Douglas dos Santos Cardoso 7 551 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25248 12069 Geisa Azevedo da Silva 7 552 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45258 19445 João Paulo Cavalcante Donato Lopes 7 553 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42430 18564 Gabriel Pereira de Carvalho Cruz 7 554 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26711 13157 ABILANE AMORIM NOBRE 7 555 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25583 12404 Maria Leticia de Souza Araújo 7 556 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33314 15771 THAIS GONÇALVES LOPES 7 557 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43573 18911 Michelly Nemer 7 558 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34127 16008 WALTER NOBRE DA SILVA CONCEIÇÃO 7 559 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27122 13373 TAMMYLA MARTINS MOREIRA 7 560 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24250 11072 Amanda Ferreira Galúcio 7 561 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44033 19049 João Victor Costa Ferreira 7 562 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47107 20072 Gisele Lourdes dos Santos 7 563 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34533 16118 samuel costa dos santos 7 564 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45348 19474 Lucas Lima 7 565 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48133 20465 GUILHERME CARNEIRO FELIX 7 566 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25461 12282 Carlos Eduardo Batista 7 567 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47899 20370 Miriam da Cruz Vieira 7 568 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25494 12315 Luciomar da Silva Almeida Filho 7 569 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25308 12129 Narciso Batista Rebelo Alves 7 570 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24466 11288 Julia Pereira Mota 7 571 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46795 19965 Leandro de Lima e Lima 7 572 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48276 20512 rafael henrique ramos de aguiar 7 573 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25731 12551 LAIS SERRAO DA SILVA 7 574 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29731 14552 Adriely Barbosa Alves 7 575 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28686 14091 Jorge Teixeira dos Santos 7 576 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35315 16370 Ana Carolina dos Santos Barros 7 577 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25701 12521 Regina saturnino dos anjos 7 578 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40295 17884 Vitor Santos da Silva 7 579 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47685 20284 Gabriel de Sousa Lima 7 580 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44755 19292 DAVID LUCAS FIGUEIRA DA SILVA 7 581 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37614 17044 Francisco Victor Silva Rimigio 7 582 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33989 15970 Marlison Silva de Souza 7 583 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46640 19900 Emanuel 7 584 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25142 11963 Braino Lincom Pedroso Rocha 7 585 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32356 15456 Carlos Gabriel da Silva melo 7 586 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27979 13769 ALANA MILENA FREITAS FERNANDES 7 587 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25855 12675 Carlos Eduardo Natividade de Oliveira 7 588 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41112 18155 Rebeca Maciel de Souza 7 589 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46297 19784 Larissa Maciel Miranda 7 590 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30555 14851 SÁVIO SILAS PESSOA SABOIA 7 591 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25124 11945 Nathaly dos Santos Freitas 7 592 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23113 9938 Luis Eduardo Rocha Mendes 7 593 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26342 12976 Franciele Andrade de Oliveira 7 594 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26267 12935 Marcele Tamara Brito anjos 7 595 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35932 16580 ESTEFANI DE MORAES PINHEIRO 7 596 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32132 15387 Raquel Guimarães da Mota 7 597 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27967 13764 Bogdan Hudzelaits 7 598 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30896 14972 MILENE GAMA CARDOSO DA COSTA 7 599 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44577 19226 Tiago Érico 7 600 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29667 14521 PEDRO GUILHERME SOUZA DA LUZ 7 601 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23665 10489 Maria Darlyane de Assis Pereira 7 602 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35125 16304 KAREN FARIAS VERÇOSA 7 603 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32266 15431 Alexander Gabriel da Silva Neres 7 604 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38506 17285 Franksewell da Silva Pereira 7 605 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37519 17023 thais barros delgado 7 606 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40514 17970 Fabiana Agnnes Sousa Santos 7 607 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25600 12420 Katryne de Souza Biase 7 608 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31470 15166 Laura Elen Alves de Oliveira 7 609 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26320 12966 Matheus Costa Luna 7 610 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37132 16925 ELLEN DE SOUZA BRANDAO 7 611 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36007 16602 Emilly Lima de Aquino 7 612 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27462 13527 Rebeca Tavares Moraes 7 613 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43033 18744 Isaque Emanuel Rocha Rabelo 7 614 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39994 17791 Isabella do Nascimento Sá 7 615 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36705 16811 Eliane Vanessa Nascimento de souza 7 616 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27760 13668 gabriel bandeira macedo da costa 7 617 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23875 10699 Ryanna dos Santos Amaro 7 618 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30822 14950 Vinicius de Souza Xavier de paula 7 619 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40530 17976 Marcela Santos de Oliveira 7 620 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25001 11822 Bruno Eduardo da Costa Saldanha 7 621 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24711 11532 Simone Dos Santos Teixeira 7 622 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24127 10949 Rebeca Rodrigues de Oliveira 7 623 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25592 12412 Isabela Queiroz Sales 7 624 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25064 11885 ANA REBECA AYRES DE MORAES 7 625 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25767 12587 Lucas de Souza Medeiros 7 626 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42412 18558 Clemilton Silva do Nascimento 7 627 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47556 20240 HENRIQUE DE CARVALHO NORTE 7 628 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33622 15861 Lucas Alessandro Smith Frota 7 629 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30700 14906 Nathalie ´Pereira Bogéa 7 630 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28801 14144 Gisele Cristine Silva e Silva 7 631 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42035 18431 Mamoud Amed Bisneto 7 632 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38940 17423 Juan Santos de Oliveira 7 633 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24354 11176 Amanda Cristina de Souza Couto 7 634 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43141 18788 Valéria Castro Medeiros 7 635 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44432 19185 LUCAS MATEUS DE LIMA CARDOSO 7 636 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47437 20199 Andressa Alfonso Zytkuewisz 7 637 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36218 16664 Jenniffer Lucily da Silva Batista 7 638 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25846 12666 Kelly Kezia Dos Santos Nascimento 7 639 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25584 12405 Kayra Dias Fortz 7 640 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35560 16441 Thayna Silva Lira 7 641 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42586 18608 Elissamar Santos Da Silva 7 642 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30919 14983 Izabela Garbinatto Willerding 7 643 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42142 18461 Aysha da Silva Ortega 7 644 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35517 16430 Júlia Serrão Pereira 7 645 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39751 17701 Mayana Anselmo messias 7 646 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36730 16818 HITALO NATHAN DE LIMA LUZEIRO 7 647 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25285 12106 Sara 7 648 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40122 17835 Emanuela Yasmin Mamede brito 7 649 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42410 18556 Anderson Vinicius Gonçalves Rodrigues 7 650 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23099 9924 Rebeca de Oliveira Gonçalves 7 651 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23780 10604 Jamilly Ferreira de Castro 7 652 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36281 16689 Ennaylla Quennya Miranda Barroso 7 653 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47950 20395 Rayanne da Silva Melo 7 654 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42409 18555 RYAN VINICIUS DA COSTA PEREIRA 7 655 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27215 13412 RENATA DOS SANTOS QUEIROZ 7 656 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32204 15415 Raquel de menezes Pereira 7 657 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24751 11572 Ulisses Cordeiro Maquine 7 658 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29793 14580 HELIAM MAIA DE SOUZA 7 659 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46272 19769 Gustavo Fernandes Soares 7 660 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40588 17995 Francisca Eliane da Costa 7 661 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45821 19618 Gabriela Barros de Araújo 5 662 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41535 18277 SMITH BRAGA FERREIRA 5 663 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28721 14107 WAGNER DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 5 664 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45806 19612 Mizael Silva Das Chagas 5 665 Não eliminado

AM Subárea Manaus 1 29226 14326 Wilton Francisco Barroso Dos Santos 5 666 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29420 14414 Ricardo da Costa Silva 5 667 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29465 14431 RICKSON FORTES RAMOS 5 668 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25114 11935 Ana Gabriely Garcia Da Silva 5 669 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25889 12709 Jéssica 5 670 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33382 15789 Edimundo Gomes da Silva 5 671 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31585 15198 Maria das Gracas Soares da Silva 5 672 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28171 13855 Ledilson Assad de Souza 5 673 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32025 15350 ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES DA SILVA 5 674 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26219 12913 Kei Auxiliadora Reis Pereira 5 675 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30712 14911 Eloiza Helena mota de Araújo de Souza 5 676 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23420 10245 Clodualdo Barbosa da Silva . 5 677 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25315 12136 Cosmo James Oliveira Lima 5 678 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27289 13447 João Bosco da Silva brito 5 679 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29396 14406 Jamison Walace Pinheiro de Jesus 5 680 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29701 14537 Jacques dos Santos de Souza 5 681 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32152 15394 Chessmam Repolho Ferreira 5 682 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27041 13329 Ana Jacqueline sobreira cunha 5 683 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27549 13573 Alzenira Gordiano da Silva 5 684 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26270 12937 JORGE AUGUSTO DE LIMA BESSA 5 685 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31933 15324 Charles Marques de Souza 5 686 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37875 17122 Rosevana ribeiro de Figueiredo 5 687 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24307 11129 Debora Pereira de Souza 5 688 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40571 17990 DENILSON VIANA DO NASCIMENTO 5 689 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43595 18923 Orange Ramos de Lima 5 690 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36196 16658 Magno Neves Ribeiro 5 691 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24684 11505 Maria ocilene Feitosa de Lima 5 692 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29076 14264 Antonio Ângelo da Costa cabral 5 693 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34847 16214 Walcinete Pereira Assunção 5 694 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31687 15239 Antônia Lúcia Sales da Costa 5 695 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25668 12488 Claudimeiry leal meira 5 696 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38048 17180 Rodney Peres da Silva 5 697 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32401 15480 Maria das Graças Melo Ferreira Silva 5 698 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34785 16196 Clodevaldo 5 699 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23535 10360 Judileine de Almeida Souza 5 700 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22835 9669 NILZIENE FERREIRA DA SILVEIRA 5 701 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46738 19939 Maria do Socorro Silva Brandão 5 702 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32486 15515 Francisco reno Viana mota 5 703 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28729 14110 Edilene Gomes de almeida 5 704 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31480 15169 MARCOS SOUZA DOS SANTOS 5 705 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26076 12841 Edihelen Uchoa 5 706 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28754 14127 Emmilson Alves de Paula 5 707 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32725 15597 Francisco Hemerson Ribeiro de Oliveira 5 708 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29555 14472 Odenei Monteiro Soares 5 709 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39582 17649 CRISTINA LISANEA ELIAS SOUSA 5 710 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34795 16198 Jarbas Guimarães dos Reis 5 711 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22821 9656 Daniel Menezes de Oliveira 5 712 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24449 11271 Cleucimar da Silva Martins 5 713 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25305 12126 Diana Mota Barros 5 714 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25742 12562 Jucelino da Silva Mendes 5 715 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25435 12256 FRANCE WILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 5 716 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25643 12463 Denival Cruz da Silva 5 717 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41204 18178 GEANE SOARES DE SOUZA 5 718 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33364 15785 Flaudemir Santarem do Nascimento Filho 5 719 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27131 13379 joel silva de andrade 5 720 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24891 11712 Adriana de Nazaré da costa guedes 5 721 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33060 15704 Alberdan Viana De Siqueira 5 722 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37787 17091 Halanderleya Silva Barros 5 723 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30546 14846 Katiana Kellen Miranda Torres 5 724 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32160 15396 Gledson Moreira do Nascimento 5 725 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27452 13522 OLGARINA DA SILVA DOS SANTOS 5 726 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25989 12789 AMINY RUTH FRANCO BATISTA 5 727 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33203 15740 Tatiane azevedo dos santos 5 728 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47136 20085 Kelciane Silva da fonseca 5 729 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27128 13378 Leandro Braga de Jesus 5 730 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41008 18123 Francisco do nascimento nogueira 5 731 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37775 17088 Ciro Goncalves Batista Barreto Barreto 5 732 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27152 13387 Dayse Cristina façanha Feitosa 5 733 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30518 14837 Célia Regina Costa da silva 5 734 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32393 15477 Luiz Flávio de Senna Pinagé 5 735 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24280 11102 Ramona da Silva Oliveira 5 736 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26375 12989 Sandra Santa Luzia de Almeida 5 737 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30041 14669 Leonilson da Silva menezes 5 738 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28981 14221 Vitor Diego Brandão Negreiros Ferreira 5 739 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45158 19418 Cinthya Andrade 5 740 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43636 18936 Rosa Maria Rodrigues da Silva 5 741 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25111 11932 Cynthia Cristina Barbosa Casanova 5 742 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27467 13529 Silvani Pereira da Silva 5 743 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25604 12424 Mônica Michelly Silva Barros 5 744 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47941 20392 isaac correa de moraes 5 745 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23910 10734 DAME CRISTINA LABORDA CARDOZO 5 746 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32425 15489 Adriano Cristian Pinheiro da Silva 5 747 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25397 12218 Heraldo de Souza Lopes 5 748 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25030 11851 Carlos Cesar Pena Botelho 5 749 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25215 12036 Maria valéria freitas da costa 5 750 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32949 15670 Roberto Corrêa Brandão 5 751 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23309 10134 Raquel graca rodrigues 5 752 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33974 15965 Maria do Socorro Garcia Figueira 5 753 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34194 16029 Francimara Souza Da Rocha 5 754 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25394 12215 Fernanda Vilhena leite 5 755 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32810 15624 Neila Rodrigues de Magalhaes 5 756 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29779 14574 Dione da Costa Correa 5 757 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42468 18573 Lidia viana de Messias 5 758 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27819 13698 Ariana Carvalho Pereira 5 759 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46869 19995 Patricia da Rocha Correia 5 760 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27807 13695 Helayne Christina Baraúna da Silva 5 761 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37744 17080 Davidson Souza da Silva 5 762 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25378 12199 Edmar da Silva Nascimento 5 763 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27284 13446 vitor hugo gomes de castro 5 764 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23577 10401 Suele nazare cordeiro 5 765 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33050 15700 Daliane Reis dos Santos 5 766 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45716 19587 marilia lima dos santos 5 767 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35313 16368 Mayko de Almeida Magalhães 5 768 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24932 11753 Suviane Karlem Vieira de Sousa 5 769 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35588 16451 Silvio Ricardo Fernandes Rosso 5 770 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25652 12472 Rhonáillesson Alcântara Cruz 5 771 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32218 15418 Pablo Maciel de Almeida 5 772 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32119 15384 Luciana Miranda Dinelly 5 773 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30392 14799 Romário Junio Silva dos Santos 5 774 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46616 19892 Poliana Rosas da Cruz 5 775 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25575 12396 Augusto Cezar Ramos da Rocha 5 776 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41466 18260 ANDERSON RAIMUNDO COSTA DE SOUZA 5 777 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46668 19913 Ara Izabella 5 778 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43302 18837 Nilberto Batista de Oliveira Filho 5 779 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27343 13469 Stanley de Azevedo França 5 780 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38924 17420 Alex Rusweel Barbosa Resende 5 781 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34921 16236 Francenilton Falcão Lopes 5 782 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47170 20098 Rosana pontes de souza 5 783 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40841 18077 Janderson Henrique dos Santos Silva do valle 5 784 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30814 14947 Ermerson Oliveira Rodrigues 5 785 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48098 20450 Elissandra Raquel Nascimento 5 786 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37837 17109 Domingos Sávio Barbosa de Macedo 5 787 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41736 18337 Roseli da Silva Meireles 5 788 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26309 12959 Andreia marques palheta 5 789 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40507 17966 Weslley 5 790 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25356 12177 UELDISON DE SOUZA VIEIRA 5 791 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29447 14426 Michelle de Lima Silva 5 792 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41078 18146 Vanir Ferreira de Souza 5 793 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37066 16907 Fabrício Paiva Brito 5 794 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28596 14047 Jorge negreiros Xavier peixoto 5 795 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43653 18941 Uelga da Silva brandao 5 796 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40009 17793 Aaron 5 797 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35615 16463 Herbert Henrique Pucu Barreto 5 798 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40454 17942 Francinildo Cardoso da Silva 5 799 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25744 12564 Adelino Da Silva Martins 5 800 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29770 14570 AMARILDO DA SILVA CHAGAS JUNIOR 5 801 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27000 13305 HELOIZA HERONDINA SERRAO 5 802 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44289 19127 keyte da silva feijó 5 803 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46582 19879 Wanderson Silva da silva 5 804 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25127 11948 Ana Lúcia Melgueiro Andrade 5 805 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24538 11360 DENISSON VIEIRA DA MOTA 5 806 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25847 12667 Sara Daiana Bentes de Souza 5 807 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29748 14560 RAQUEL da Silva árabe 5 808 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24973 11794 Hugo Henrique correa da silva 5 809 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33132 15723 Dayana carmo da Silva 5 810 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40984 18118 João danilo coelho dos anjos 5 811 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35601 16457 Edilene Souza da Silva 5 812 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37682 17060 Rodrigo de Oliveira Santos 5 813 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25252 12073 Juliete Rabelo ferreira 5 814 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32732 15602 Fabricia costa de Souza 5 815 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25882 12702 Fernando sobreira nunes 5 816 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31015 15011 Willas Rodrigues da Silva 5 817 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32612 15564 NAGILA MARTINS CASTRO 5 818 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45437 19498 Julielza Maia Ramos 5 819 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28706 14099 Critiane dos santos sales 5 820 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25507 12328 Priscila Suellen Carvalho de Oliveira 5 821 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34012 15979 Magali 5 822 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25693 12513 Tayllana 5 823 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45831 19621 Dayane 5 824 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44347 19146 Anderson Silva dos Santos 5 825 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26924 13262 Erimar de Andrade Ramos 5 826 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28865 14166 Maílson Rene Arroyaves Torres 5 827 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25999 12795 Kelly Muniz da Silva 5 828 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37777 17089 Luana da silva 5 829 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40105 17827 Gilmar Silva de Jesus 5 830 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36649 16793 Clarice Brito Nogueira 5 831 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48267 20508 Ildo Otaviano Mariano 5 832 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31305 15114 Devanilson 5 833 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48114 20455 Ageu Barbosa dos Santos 5 834 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41806 18359 Andreza Ramos dos Santos 5 835 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39695 17688 Wagner De Lira Guimarães 5 836 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30365 14788 Iamile dos Santos Silva CAmpos 5 837 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37789 17092 Carla Renata Soares 5 838 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24962 11783 Hellen Caroline Braga Serrao 5 839 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45566 19540 Keli da Silva Ribeiro 5 840 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35437 16408 Gabrielle Soares Barros 5 841 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44667 19264 Maycom Carvalho de Araujo 5 842 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27148 13385 Cligerson Figueiredo de Souza 5 843 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41301 18201 Deuzinara de Lima Libório 5 844 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41185 18173 Jéssica Soares Lobato 5 845 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32322 15443 Ariane Samira de Oliveira Prestes 5 846 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36202 16659 Raquel Góes Moraes 5 847 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39052 17461 Silvia Marques Nogueira 5 848 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22837 9671 Clissia dos santia feitosa 5 849 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32349 15454 Renan Monteiro Mafra 5 850 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46980 20033 Antônio Felipe Da Silva 5 851 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37621 17045 Valdezes Ferreira 5 852 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33694 15878 Daniel de Lima Araújo 5 853 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25547 12368 Francelia matos da silva 5 854 Não eliminado

AM Subárea Manaus 1 24633 11454 Luciany Carvalho de Araujo 5 855 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27404 13498 Brenna Estephany Gomes Da Silva 5 856 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25792 12612 Raimunda Nonata Barboza da Silva 5 857 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46320 19794 VANESSA DOS SANTOS DIAS 5 858 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32485 15514 Mayara bittencourt de araujo 5 859 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41180 18170 Rayr Amorim da cunha 5 860 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39815 17723 Adriana Souza Sampaio 5 861 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30316 14772 Maury soares bezerra junior 5 862 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25649 12469 Felipe Matos da Silva 5 863 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25249 12070 RAYRA JEANA BASTOS DE OLIVEIRA 5 864 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30781 14938 Carla Priscila Saraiva 5 865 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25774 12594 Jonathan Queiros da Silva 5 866 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46117 19716 LUIS VALENCIA PEREIRA 5 867 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 22870 9704 Jonas Costa ribeiro 5 868 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35656 16476 GUSTAVO CASSIO GOMES MUCA 5 869 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25535 12356 Fabiane vasques de Oliveira 5 870 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25868 12688 Marclene Lima Alencar 5 871 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25074 11895 Maria Madalena Silva Cunha 5 872 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31607 15208 Delly Wilse da Silva cunha 5 873 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24691 11512 Geiciane Moraes da Silva 5 874 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39884 17750 Erinalva Teixeira Santana 5 875 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39991 17790 Sheila 5 876 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26422 13010 Priscila Pandura Sena 5 877 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45647 19568 Alessandra Mota Santos 5 878 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25458 12279 Gleiciane Patrícia konrad 5 879 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39030 17453 Helen 5 880 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25454 12275 Alexandre 5 881 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31711 15246 Megne Evelyn Jordão de Vasconcelos 5 882 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25550 12371 HERLEN MELGUEIRO ANDRADE 5 883 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33418 15801 Stéfany Araújo 5 884 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26078 12842 Cleidson Barreto de Sousa 5 885 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25523 12344 Raiara castro pantoja 5 886 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24493 11315 Daniele Souza dos Santos 5 887 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24274 11096 raydiele martins pimentel 5 888 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23762 10586 FELIPE CORREA LOPES 5 889 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25930 12746 Rodrigo Silva dos Santos 5 890 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39526 17626 Dielry Santos da Silva 5 891 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34968 16254 Gerson marques lemrs 5 892 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27472 13534 STHANLEY FARINHA ABENSUR 5 893 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25336 12157 FELIPE FONSECA DE OLIVEIRA 5 894 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31736 15255 Keila de Oliveira da Silva 5 895 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46076 19706 Gabriela da Silva Nunes 5 896 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28112 13825 ELIANE DA SILVA OLIVEIRA 5 897 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30869 14966 klicya Cristina Alves da Silva 5 898 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39599 17656 Barbara Ketlen Anselmo Sá 5 899 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23849 10673 Ediana Soares da Silva 5 900 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33348 15782 KAMILA LOBATO MARTINS 5 901 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28544 14022 Andre Felipe Silva Pires 5 902 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41086 18149 Antônio André Siqueira Gomes 5 903 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25747 12567 Wiliane Moraes martins 5 904 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24640 11461 PEDRO PAULO SOUSA RODRIGUES 5 905 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23310 10135 Taiana augusta guedes de Almeida 5 906 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40941 18107 Rosiane Alves de Araújo 5 907 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24774 11595 Keven de oliveira martins 5 908 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39671 17678 Larisse Soares Oliveira 5 909 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39109 17487 Lukas Douglas Pimenta Mariano 5 910 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24993 11814 Rosineire Aparício Cruz 5 911 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23245 10070 Regina xavier malheira 5 912 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43813 18989 Rebeca Ferreira Lobato 5 913 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25613 12433 Janaina 5 914 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25635 12455 Elizabeth De Castro Paes 5 915 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23966 10790 renata jakeline de oliveira fernandes 5 916 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45186 19428 TACIARA GUIMARAES DA SILVA 5 917 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32283 15433 Henrique Luiz de Souza Miranda 5 918 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25190 12011 Fernanda Barbosa Leda 5 919 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26155 12880 Jennifer Custodio Cardoso 5 920 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30234 14743 Alina Camila 5 921 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27954 13758 Marcos Antonio Souza Batista 5 922 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25834 12654 Erica de Araújo 5 923 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46615 19891 cris caroline gonçalves tello 5 924 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25452 12273 Lucia da Costa Farias 5 925 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23610 10434 Giovanni Fortes Cavalcante 5 926 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39713 17692 Ana Claudia Bahia Feitosa 5 927 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32951 15671 Monica duarte cruz 5 928 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26324 12969 Raquel Silva Costa Carneiro 5 929 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25754 12574 Marcio douglas de sousa goncalves 5 930 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35910 16571 LUANA KAROLINE DIAS DE MEDEIROS 5 931 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36002 16600 DENNER ARAUJO DO SANTOS 5 932 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25170 11991 Isabela Apoema Gomes de Souza 5 933 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23529 10354 José Roberto Belo da Fonseca 5 934 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30179 14722 DAYENY NASCIMENTO DE AZEVEDO 5 935 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42917 18702 RANDRESSA EVELIN MACIEL DO VALE 5 936 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41750 18344 Jonatas dos santos conceicao 5 937 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34181 16023 Cassandra da Silva morais 5 938 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30854 14961 MARIETA POLLYANA DE SOUZA CASTRO 5 939 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25267 12088 Bruno Pereira Amorim 5 940 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25642 12462 Luiz Carlos Caldeira dos Santos 5 941 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30135 14705 Marlei Nascimento de Oliveira 5 942 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30684 14902 Ramon de souza brandão 5 943 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35959 16588 Davi Siqueira mesquita 5 944 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29839 14598 RUTHE DO NASCIMENTO CABRAL 5 945 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23236 10061 Luciana do nascimento lira 5 946 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48821 20727 JORNELLES NASCIMENTO DA SILVA 5 947 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23866 10690 Kelen Gama da Silva 5 948 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40812 18066 Cleyton Everton Freire de Oliveira 5 949 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26106 12854 ESTER ANDRADE DA SILVA 5 950 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25554 12375 LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS 5 951 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23005 9832 Wesley Oliveira da Silva 5 952 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39785 17711 Evelyn jordão 5 953 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32445 15498 Joicikele Cabral da Cunha 5 954 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45541 19532 Dweiciany Mendes Feitosa 5 955 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31366 15132 Italo Franco Da Silva 5 956 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25145 11966 Andreyce Barbosa Leda 5 957 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27562 13578 ANDREZA GOMES DA SILVA 5 958 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46266 19767 Bruno Thiago Brasil Carvalho 5 959 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31274 15101 Nayan Oscar Oliveira Penaforte 5 960 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27248 13426 PRISCILA DE NAZARE FROS DO NASCIMENTO 5 961 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25153 11974 Darlan da Silva Sucre 5 962 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38001 17167 Francirlei Coutinho Ribeiro 5 963 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25901 12721 MARCELO ZUILO PINTO NOGUEIRA 5 964 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44193 19099 Sâmyla 5 965 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25306 12127 Marcela Garcia bezerra 5 966 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31944 15329 Rafaela Souza de Almeida 5 967 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35082 16292 Kamilla Castelo Araujo 5 968 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37095 16916 Daniel dos santos monteiro 5 969 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23324 10149 Taíze Sousa Padilha 5 970 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25227 12048 Daniel Mendes 5 971 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24417 11239 RAFAEL CASTRO MONTEIRO 5 972 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25495 12316 Nelsiane Dávila Moura 5 973 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32184 15408 José Moacir serrão lima 5 974 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25758 12578 Cristian Andrade Pinto 5 975 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44648 19253 Antônio Manoel Felipe Da Silva 5 976 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40802 18065 Moises Fermin Aparício 5 977 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44862 19331 Franci Milena Andrés Cruz 5 978 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34196 16030 yara izabela de castro 5 979 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30060 14673 Thais da Silva Campos 5 980 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27183 13400 Gabriele Souza Silva 5 981 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39494 17613 Adriana da Cruz Costa 5 982 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25771 12591 Vera Lúcia Dos Santos Silva 5 983 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45949 19666 Ellen Carla dos Santos silvestre 5 984 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46518 19860 Isau Ferreira De Lima 5 985 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25562 12383 Larissa Freitas da Costa 5 986 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28995 14227 Gabrielle Souza dos Santos 5 987 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25333 12154 Emerson Matheus da Silva Passos 5 988 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30253 14754 Andressa Simmon Lima Souza Pacífico Silva 5 989 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25724 12544 Artur Aderaldo Bastos de Souza 5 990 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27402 13496 Lucas da Silva Dias 5 991 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45899 19647 Mariane Barros da Silva 5 992 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34823 16207 Mikaela Winholt Castro 5 993 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45666 19577 kellem de oliveira lima 5 994 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40102 17826 Kezia da Silva Pereira 5 995 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35388 16389 RUAN VICTOR ALMEIDA NORONHA 5 996 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31721 15250 LUIZ G B F SOUZA 5 997 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43228 18813 Breno Pedroza Alfaia 5 998 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30491 14827 Lucas Matheus Carvalho da Silva 5 999 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34452 16100 Eduardo Félix Da Costa 5 1000 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42770 18658 Jhonielson da Silva de Oliveira 5 1001 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 44277 19125 Manuele Serrão da Rocha 5 1002 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47846 20342 Geviane Negreiros da Silva 5 1003 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25498 12319 Júlia de Castro Mourão 5 1004 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31870 15302 Paulo Miguel Peixoto dos Santos 5 1005 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46712 19929 Luana Monteiro de Lima 5 1006 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43134 18782 Enzo Taylon Silva Rodrigues 5 1007 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27671 13631 Antonio Carlos De Souza Saboia 5 1008 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27262 13431 Patricia Gouvea Xavier 5 1009 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25118 11939 Messias Lima de Oliveira 5 1010 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26561 13085 Yasmim Alberto Carvalho 5 1011 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37273 16964 lincoln brito auzier 5 1012 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25301 12122 Naielly Pantoja de Mello 5 1013 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35975 16592 Giovanna Figueira gadelha 5 1014 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25212 12033 Patrícia Monique branco tavares 5 1015 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37438 17004 Ildiely Queiroz Pinheiro 5 1016 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25671 12491 Camila Barbosa Alves 5 1017 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46687 19920 Genezina Monteiro Martins 5 1018 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25085 11906 Alex Câmara Ferreira 5 1019 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31838 15292 PABLO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 5 1020 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30837 14953 Kevin Alves dos Santos 5 1021 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29422 14415 Nardison Santiago Souza 5 1022 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28831 14153 gledson gesiel dos santos melo 5 1023 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29954 14637 Larissa da Silva e silva 5 1024 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35430 16404 GIOVANNA VICTOR ALMEIDA NORONHA 5 1025 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25393 12214 Vanesa Silva de Sousa 5 1026 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32430 15492 TIAGO NOBRE MARTINS 5 1027 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23897 10721 Jander Lobato dos Santos Figueiredo 5 1028 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24495 11317 Kelly Brenda Castro Costa 5 1029 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23235 10060 JOÃO VITOR COUTINHO DE SA 5 1030 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40114 17832 Deborah Hilma Lima Duarte 5 1031 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28851 14161 felipe brasil campos 5 1032 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25695 12515 Rosielen 5 1033 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30951 14993 Lucas Almeida da Silva 5 1034 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43512 18896 Laura Christie Belém Borges 5 1035 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28655 14077 Juan Pimentel da Silva 5 1036 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33122 15717 Hugo Maurício da Silva 5 1037 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47648 20272 Vinícios Gabriel Gomes da Silva 5 1038 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39672 17679 Daniela Mirian Viana da Silva 5 1039 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32201 15413 Iris Borges da Silva 5 1040 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 36290 16693 Juliana Motta Sales 5 1041 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25597 12417 Thays Fernanda da Silva Santana 5 1042 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28333 13927 Daniele Mendes Guimarães 5 1043 Não eliminado

AM Subárea Manaus 1 24583 11405 Vanderson do Carmo Freitas 5 1044 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42171 18475 Welington Carvalho da Silva 5 1045 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35476 16419 Felipe Barbosa Silva 5 1046 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35871 16551 Victoria Beatriz Alves Sinfronio 5 1047 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30852 14960 Lucas Pereira e Pereira 5 1048 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39760 17705 Elianderson de Almeida Amaro 5 1049 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31925 15320 Alciney souza da silva 5 1050 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23364 10189 MATHEUS Gonçalves 5 1051 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46934 20018 Alex Alys Barbosa 5 1052 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41426 18247 Jorge Samuel Santos de Azevedo 5 1053 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25021 11842 Sara Dos Santos Barbosa 5 1054 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25015 11836 Brenda Samara Rodrigues Marques 5 1055 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25376 12197 Naila ferreira de souza 5 1056 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40121 17834 EDSON DAMASCENO BARROS 5 1057 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26475 13043 Marcos Vinícius De Almeida Farias 5 1058 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25529 12350 Kevin Sousa de Oliveira 5 1059 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23220 10045 ANDRÉ FELIPE RODRIGUES BORGES 5 1060 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31032 15017 Tales Rikelme Da Silva Soares 5 1061 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24628 11449 Luiz Henrique Mascarenhas Fonseca 5 1062 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27987 13774 Oseias Barbosa Almeida 5 1063 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25138 11959 Lucas Isaac Alves de Freitas 5 1064 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37484 17012 Lucas Edinaldo 5 1065 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48656 20665 Daniel Maciel de Sales 5 1066 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35976 16593 Beatriz Oliveira da Silva 5 1067 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40911 18096 Wendy Campos Barbosa 5 1068 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27023 13317 pamela vicktoria pereira dos santos 5 1069 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23999 10823 RAIMUNDO DO CARMO BARBOSA NETO 5 1070 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33603 15855 Milena Cristina da Silva Santos 5 1071 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26862 13228 Weligton Ferreira do Nascimento 5 1072 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41321 18208 Aline Vitória Silva de Souza 5 1073 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25202 12023 Fabiana Almeida Jacinto 5 1074 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 30405 14803 Fernanda Rodrigues da Silva 5 1075 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25453 12274 Daniela Ozerina Torres Caldas 5 1076 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23864 10688 Naiury Ferreira de Oliveira 5 1077 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26172 12892 Ângelo Costa Silva 5 1078 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25294 12115 Ellen Pereira de Oliveira 5 1079 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37530 17024 Renan Neves Calafate 5 1080 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41369 18229 Luciano Cavalcanti Wanderley 5 1081 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 41340 18218 Marjory Gama dos Santos 5 1082 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39366 17568 CLARA HELYSE PAIVA SOUSA VAZ DE AZEVEDO 5 1083 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42326 18529 Guilherme Pereira Castro 5 1084 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32403 15481 CHARLYSON DOS SANTOS DA SILVA 5 1085 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37572 17033 Marcelo Marulanda Vasquez 5 1086 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38760 17363 Fernando José Borges Cardoso 5 1087 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37870 17120 Mateus 5 1088 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45583 19547 Vitor Hugo Andrade oliveira 5 1089 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47778 20318 jamille de oliveira alves 5 1090 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45210 19435 Crislayne ribeiro santos 5 1091 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28920 14191 Vitor Hiã Abreu Teixeira 5 1092 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 32169 15399 Evelim Monteiro Rivera 5 1093 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34605 16141 Yasmin Cláudia Almeida Marques 5 1094 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 40160 17850 Matheus da Silva Viana 5 1095 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27478 13537 Luiza Figueira Veloso 5 1096 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 47334 20163 Thalia da Silva morais 5 1097 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37684 17061 Julia Carla Nascimento Jesus 5 1098 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35979 16594 Lara Vitória Padron da Costa 5 1099 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31144 15057 Angelo Gabriel Vital Leite 5 1100 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31121 15045 Paulo Victor Carvalho Pereira 5 1101 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39090 17477 Thaianny Coelho da Silva 5 1102 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31897 15310 Jhonata Hewdryws dos Reis Bezerra 5 1103 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26257 12928 Manoel glaucimar dos Santos Rocha 5 1104 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28109 13823 Eduardo Eleutério dos Reis 5 1105 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24620 11441 Paulo Jorge Itassucê Matos Corrêa Neto 5 1106 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48013 20417 Larissa Cristini Vasconcelos de Oliveira 5 1107 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28365 13942 AYANE DE SOUZA COSTA 5 1108 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 42802 18666 ROBSON DE SOUZA GONÇALVES 5 1109 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26897 13245 Stefany de Souza Pereira 5 1110 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46180 19734 Victor Fernandes Picanço 5 1111 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33290 15764 Alexsander dos Santos da Silva 5 1112 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31152 15059 Nicolly de Souza Nunes 5 1113 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25299 12120 Jacó Cavalcante de Souza 5 1114 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35898 16566 Felipe Cauã Martins Paixão 5 1115 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 23264 10089 Gleydson Soares Brito 5 1116 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26666 13138 RONEY CALADO DE VILAR 5 1117 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39097 17481 Marlene Menezes Da Silva 5 1118 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31117 15044 Daniel Augusto Figueiredo Teixeira 5 1119 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46682 19918 Adiel Henrique Matos de Oliveira 5 1120 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46942 20020 Rodrigo Santos 5 1121 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 38681 17336 Bruna Belém de Souza 5 1122 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25044 11865 Luis Fernando De Oliveira Ribeiro 5 1123 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 46038 19696 Amanda Larissa Santos da Silva 5 1124 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25467 12288 Gabriel Oliveira Andrade 5 1125 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 33194 15738 Ileilson Alencar de Melo Junior 5 1126 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24730 11551 Lucas Santos Zanin 5 1127 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24719 11540 JOAO VICTOR FERREIRA SOUZA 5 1128 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45733 19597 Anderson De Sousa Costa 5 1129 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25423 12244 Fernanda de Souza Pereira 5 1130 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34871 16220 Mikaela Aparecida de Oliveira 5 1131 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31442 15156 Kerollainy Ribeiro Martins 5 1132 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 27403 13497 CELIA RAIZA PEREIRA GOMES 5 1133 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 39405 17585 Francisco Feliciano Gomes Junior 5 1134 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25163 11984 Olavo Barreto Costa Neto 5 1135 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24098 10921 Luiz do nascimento Marques 5 1136 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24325 11147 Luigui dos Santos Ferreira 5 1137 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 43457 18878 GIOVANNA ANDRADE DA COSTA 5 1138 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 45565 19539 Leticia Pimentel da Cruz 5 1139 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 31070 15030 SANDRA SANTOS ROLIM 5 1140 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 28939 14202 Victor Emanuel da Silva Barbosa 5 1141 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 34851 16215 João Roberto Izel da Fonseca 5 1142 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 35752 16509 Maria Dayana Teixeira Lima 5 1143 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 48646 20660 Gean de Oliveira Araújo Júnior 5 1144 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 26398 13001 João Henrique Andrade Pinto 5 1145 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29934 14632 Kamily Vieira De Sales 5 1146 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25577 12398 Lael 5 1147 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 24668 11489 Neuziele Martins do Vale 5 1148 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 25465 12286 Cássio Rafael Garcia mesquita 5 1149 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 29275 14347 Vaneci Almeida de paula do Nascimento 5 1150 Não eliminado AM Subárea Manaus 1 37580 17035 Lindia Queiroz Braz 5 1151 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24188 11010 Ivanildo de Souza Peixoto 10 1 Classificado AM Subárea Manaus 2 34910 16233 ANDRE LEONIS SAMPAIO DOS SANTOS 10 2 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 48043 20424 Sarah Stefhane de Almeida Rodrigues 10 3 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25890 12710 Ana Regina de França Madureira Garcia 10 4 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31601 15203 JOSÉ CARLOS CORDEIRO DE SOUZA 10 5 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29289 14355 Raimunda Nonata Nunes da Silva 10 6 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23795 10619 MARIA ELIANA MOURÃO DE OLIVEIRA 10 7 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31090 15037 CELSO AUGUSTO TORRES DO NASCIMENTO 10 8 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45925 19655 Eliana Silva dos Santos 10 9 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27599 13600 MARIA GORETH LIMA DE SOUZA 10 10 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29966 14639 Luzia Oliveira de Souza 10 11 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 44375 19160 gemilson ribeiro 10 12 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32350 15455 Ana Maria de Moura 10 13 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32174 15402 Maria de Jesus da Silva Bastos 10 14 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35919 16575 cristiane rego de franca 10 15 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46286 19775 CIJONALDO DA SILVA MACIEL 10 16 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47002 20043 Aldalice Pereira de Vasconcelos 10 17 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46195 19739 Raimunda Elane Caminhas da Silva 10 18 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30102 14689 CARLOS ALBERTO TAVEIRA DA SILVA 10 19 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23386 10211 SANDRA REGINA LIMA DE ALMEIDA 10 20 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 36949 16873 ELISANGELA NOGUEIRA NUNES 10 21 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23152 9977 FRANCISCO MARCOS ALVES BARROSO FILHO 10 22 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 43387 18861 UBIRACY VIEIRA DA SILVA 10 23 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46821 19978 GIRLANDIA DE SOUSA DANTAS DA SILVA 10 24 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37999 17166 Roberto Carlos Teixeira da Costa 10 25 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24869 11690 Jocelyna Pierr de Araújo 10 26 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24698 11519 MARCIO SOUSA DA SILVA 10 27 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27645 13619 Adriana Maria Farias do Canto 10 28 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30875 14968 milton leandro de azevedo 10 29 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29714 14545 Ramon Cezare Ferreira lopes 10 30 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 38136 17192 Elinaria Barros de Oliveira Nunes 10 31 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47009 20044 Edione de Assis Martins 10 32 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42022 18427 najiliane dos santos de souza 10 33 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46303 19787 Reuly Lacerda Makimoto 10 34 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 43003 18735 Wallace Reis Pantoja 10 35 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31158 15062 MARIJANE Dos Reis Aguiar 10 36 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45472 19511 Neily jeanny pereira dos santos 10 37 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 44003 19043 Michel Cardoso da silva 10 38 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27747 13660 ANTONIA DE ANDRADE COSTA 10 39 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29124 14288 EUCYR COSTA DE FARIAS JUNIOR 10 40 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45080 19399 ERICA BRIGLIA MARQUES 10 41 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30768 14933 Elizangela Souza Da Silva 10 42 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39099 17483 Elder Moreira de Souza 10 43 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32037 15356 Meiry Elen Tomie Magalhaes Maeda 10 44 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47700 20287 Bernardo Sobral de Oliveira 10 45 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37880 17123 ADENILSON PINHO DOS SANTOS 10 46 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 43266 18823 LUIZ ANTONIO CABRAL MENEZES JUNIOR 10 47 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30611 14869 Adriene Borges Kluge 10 48 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45196 19431 ROSSILENE DE SOUSA NOGUEIRA 10 49 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24467 11289 Andréa Santos de Araújo 10 50 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 48825 20729 Daiana Rosas de Aguiar 10 51 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24831 11652 Nara Shirley de Sousa Costa 10 52 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31422 15152 Jim norris may 10 53 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 43965 19033 ANNE KEITE DAS CHAGAS LIMA 10 54 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35860 16545 MICHAEL MENEZES GURGEL 10 55 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27116 13369 Grasiele Sales Pedraça 10 56 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28426 13967 Gisele Lira da Silva 10 57 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40184 17856 Fernando Antonio Jutahy Colares Batista 10 58 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34480 16105 Marlice Pereira da Costa 10 59 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34046 15986 MARISANGELA XIMDENDES DO NASCIMENTO 10 60 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35035 16276 Maria Cristina Ribeiro de Oliveira 10 61 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40766 18054 Tais Brasil de Vasconcelos 10 62 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35073 16289 Luciana Marinho Barroncas 10 63 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24954 11775 Michelle Martins de Souza Romaina 10 64 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 48457 20585 Priscila Alexcis Silva 10 65 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25327 12148 Ana Paula Nascimento 10 66 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41876 18377 Regina Alves Praia 10 67 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24285 11107 Daniel Rodrigo de Medeiros Silva 10 68 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25568 12389 Elinaldo Carvalho Guimarães 10 69 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40435 17932 Francimar Regina Silva do Nascimento 10 70 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24648 11469 Gil Robson de Queiroz Pires 10 71 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41866 18370 Lidiane Lino Fernandes 10 72 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24800 11621 KELIANE MARTINS DE ALBUQUERQUE 10 73 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23724 10548 Leonam Monteiro Costa 10 74 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39079 17473 Rodrigo Átila de Souza Cruz 10 75 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31420 15151 Terezinha Lopes dos Santos 10 76 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27845 13709 MICHELLE CRISTINA TAVARES ALVES 10 77 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32232 15422 OTANAEL BARBOSA DE BRITO 10 78 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39675 17681 Marcelina Rodrigues de Souza 10 79 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25011 11832 Elessandro Silva de LIMA 10 80 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25180 12001 ANDERSON RAMON SANTOS DE SOUZA 10 81 Não eliminado

AM Subárea Manaus 2 31407 15146 JOSIANE LOPES DE CASTRO FREITAS 10 82 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37310 16974 Alcindo Batista de Jesus 10 83 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42046 18437 Rebeca de Moraes Cantanhede 10 84 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28635 14063 Adriana Siqueira Batista 10 85 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28737 14116 Maria das Graças cordeiro da silva filha 10 86 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24064 10887 Geise Goes Pereira 10 87 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 33796 15910 Michel da Silva Sousa 10 88 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24182 11004 Cleyson Pereira da Silva 10 89 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24603 11424 Fernando Castelo Ferreira Júnior 10 90 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31598 15201 Leonardo dos Santos Zonta 10 91 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30839 14955 Adriene Mariana Campos Pereira 10 92 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40772 18056 Raniely da Silva Rocha 10 93 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42783 18662 Maria Aparecida Vaz da Silva 10 94 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37925 17138 clicia de oliveira Marreiros 10 95 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24180 11002 CILENE BERTINO DOS SANTOS 10 96 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24741 11562 Luiz Claudio Santos Figueiredo 10 97 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24877 11698 DAYSE MAYARA BRITO COSTA 10 98 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23620 10444 Lucas da cunha figueiredo 10 99 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40781 18057 Ricardo da Silva Nascimento 10 100 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24857 11678 Jamyle dos Santos Pires 10 101 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37964 17154 Tâmara Ketlen Rocha da Silva 10 102 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24710 11531 ELAYNE BRAGA BARROS 10 103 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28232 13883 David Soares Dos Santos 10 104 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31251 15096 dediane rodrigues ribeiro 10 105 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31040 15020 Diogo Henrique da costa Magalhães 10 106 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30119 14698 Jardes Souza do Carmo 10 107 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45094 19404 Rickson Sérgio Mendes Barbosa 10 108 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35008 16266 Maewe Castro Viana 10 109 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24299 11121 Soraia de Oliveira Silva 10 110 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35837 16537 CAMILA NOGUEIRA DA COSTA 10 111 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 26187 12898 VINICIUS MACHADO MACEDO 10 112 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40470 17948 Rafael Vieira da Silva 10 113 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 22920 9748 Eula Paula Cordeiro Batista 10 114 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 26292 12951 Tatiana Paiva de Araújo 10 115 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40123 17836 Raidenize da Silva Correa 10 116 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 38211 17214 Gerson Junior pacheco de freitas 10 117 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 38638 17324 ISRAEL FREDERICO MUNIZ DA SILVA 10 118 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39523 17625 Daniele Rocha Sobrinho 10 119 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47457 20210 Alessandra Carmin de Souza 10 120 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30645 14884 CAMILA ALMEIDA DE SOUZA 10 121 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30658 14891 VANESSA SOUZA BARBOSA 10 122 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32175 15403 Andreia Gomes Siqueira 10 123 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29001 14231 LUCIA HELENA NOBRE DE FARIAS 10 124 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29813 14590 WEBERTER KURY PERRONE 10 125 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 38810 17381 Wellington Lima Alves 10 126 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25493 12314 Rennan de Souza Nogueira 10 127 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31662 15231 Anny Caroline Mourão Reis 10 128 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35619 16464 Ericassia Mineiro Torres 10 129 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 38575 17309 Katyane Rocha da Silva 10 130 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29362 14389 Rodrigo Feijão da Rocha 10 131 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46070 19704 Alex lucas souto 10 132 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39631 17668 Anselmo albuquerque dos Santos 10 133 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25717 12537 Brian Sheldon Machado Silva Kimura 10 134 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 36504 16751 Karen Luana Campos Guimarães 10 135 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31782 15269 Débora de Souza ferreira 10 136 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34925 16240 Anderson Lisboa do Nascimento 10 137 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25149 11970 Karoline Moraes aquino 10 138 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41683 18320 Taynara Valente Tavares 10 139 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 48568 20631 Liviane do Nascimento Soares 10 140 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29702 14538 Erika da Silva Matisui 10 141 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35456 16412 Michele Bruce de Sousa 10 142 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35604 16459 Thanyta Souza Castro 10 143 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45958 19671 José Diogo Feitoza Vaz 10 144 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23361 10186 Erico Vinícius Lima de Souza 10 145 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42685 18633 Sandrelle Reis Silva 10 146 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24713 11534 Jecimara Pessoa Frazao 10 147 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39452 17600 Leldo Rodrigues Araújo 10 148 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 43463 18880 Kevin Patrick Cavero Hage 10 149 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25104 11925 Fabiane Ferreira da Silva 10 150 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27780 13681 William Maciel da Silva 10 151 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42423 18561 Lailson Rocha Mendonça 10 152 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27389 13488 Hellen Caroline de Jesus Braga 10 153 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42926 18704 Jefferson Verdes Ferreira 10 154 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30105 14692 Idalina de Brito Marcelino 10 155 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23890 10714 Rebeca Ketlen Costa da Silva 10 156 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40632 18009 RICARDO WASHINGTON SIQUEIRA DE SOUZA 10 157 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32124 15385 Esther de Carvalho Vieira 10 158 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29698 14535 Vancley Gonçalves de Sousa 10 159 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30111 14694 Moisés Gonçalves Rodrigues 10 160 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 43983 19038 Marcilene Barbosa De Araújo 10 161 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23586 10410 karine goncalves coelho 10 162 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34978 16257 Shatina weilla Mendonca Fernandes 10 163 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47813 20330 Raysa 10 164 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40638 18011 Nayra Nascimento Aquino 10 165 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46093 19709 Thales Silva de Queiroz 10 166 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42121 18453 THUNDER MATOS PIRES 10 167 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24567 11389 Jocielma Roberto da Silva 10 168 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25698 12518 Jennyfer Kelly Mouzinho de Sena 10 169 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30155 14713 TÉRLEN LANA BIÁ CUNHA 10 170 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34307 16061 Natacha Nayara Vasconcelos Vieira 10 171 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24838 11659 ANA CAROLINE MOTA DE FREITAS 10 172 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25522 12343 maxmiller rodrigues de souza 10 173 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45005 19367 MARIA CAROLINE CONCEICAO FARIAS 10 174 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25596 12416 Vanessa da Silva Ferreira 10 175 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46011 19690 Edson Pereira Pinheiro 10 176 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40860 18081 Rebeca de Lima Campos 10 177 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41762 18351 Carina Braga Silva 10 178 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 30529 14842 Dayse de oliveira silva 10 179 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46223 19751 Julia Hayd Xavier da Silva 10 180 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23080 9905 Daniel Silva Tavares 10 181 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46701 19926 Diana Maria Gomes Maquiné 10 182 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27985 13773 CAMILA CRISTINY BARRETO DA ROCHA 10 183 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 33927 15944 Karoline de lima simoes 10 184 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25067 11888 Brendo Neves da silva 10 185 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47918 20383 Dhelrilleny Carvalho Santiago 10 186 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25590 12410 VICTOR DIAS NOÉ ARAÚJO 10 187 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28877 14173 Janine do Nascimento Costa 10 188 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46957 20023 Ingrid Matias da Silva 10 189 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23865 10689 Yan Lucas Moraes Silva 10 190 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25655 12475 Natiele Ximenes de Sousa 10 191 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27382 13483 Vanessa Andrade Vasconcelos 10 192 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46756 19947 Jeferson Botelho Rodrigues 10 193 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47419 20195 Anny Kamila Oliveria Imbiriba Imbiriba 10 194 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32195 15412 Leandro Pinheiro Pires 10 195 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31141 15055 Lucas Vieira Macena 10 196 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 39774 17707 Larissa Pena Trovão 10 197 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24401 11223 Mayara Guimarães de Sousa 10 198 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 44208 19100 LINA TERESA MATOS DE ALENCAR 10 199 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32953 15672 Maria Auxiliadora Pinto de Lima 10 200 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45401 19486 Carlos Yago Pereira Batista 10 201 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25746 12566 Brenda Yasmin Oliveira Magalhães 10 202 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27503 13548 isaac newton dos santos fonseca 10 203 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35265 16351 Hiohana Trissia Costa de Souza 10 204 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37515 17020 Letícia Gomes de Almeida 10 205 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28530 14018 Alderlan de Oliveira Barros 10 206 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29239 14332 Lavínia Mouzinho Mendes 10 207 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46874 19997 LARISSA DE CASTRO APOLONIO 10 208 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 44664 19262 Maria Fernanda Garcia Baveloni 10 209 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24132 10954 Êmilly Loren Chaves Pessoa 10 210 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42168 18474 Dayla Mayara Peres Thomé 10 211 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24902 11723 Vitor Kaleu Fermin Alves 10 212 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31133 15050 Vanessa Pontes Mesquita 10 213 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27783 13683 Hugo Glória Pantoja 10 214 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25891 12711 THIAGO PEREIRA DA SILVA 10 215 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25430 12251 Leticia Thaila Barroso Martins 10 216 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32035 15355 Mila Criste Rola Corrêa 10 217 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34662 16159 Hemely Lemos Alves 10 218 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 35507 16425 Lucas Franklin de Souza Coelho 10 219 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45990 19683 Thainara Pereira da Silva 10 220 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 28045 13796 Aline Vieira dos Santos 10 221 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41680 18319 Kassia Silva Almeida 10 222 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25696 12516 Leomara Lima da Silva 10 223 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40787 18059 Marden Ramos Muller 10 224 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41957 18405 Miqueias Roger Bernardo Oliveira 10 225 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 26766 13180 leilane de moraes barroso 10 226 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 47293 20147 João Vitor Amorim Araújo 10 227 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 48265 20507 Rosimeiry de Sena Sousa 10 228 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27858 13716 Claudiene Roberta Dezincourt de Lima 10 229 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45173 19423 JOÃO MARCOS SANTOS ABRANTES 10 230 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45116 19409 Maria Rita Monteiro de Morais 10 231 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27187 13402 Ingrid da Silva Paiva 10 232 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46719 19932 Lucas Vasconcelos Araújo Santos 10 233 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34273 16055 Timotheo Mendonça Homrich 10 234 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 37864 17117 Evellyn Maria Pereira da Silva Oliveira 10 235 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 26884 13240 Séfani Silva de Souza 10 236 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23764 10588 Monique Nascimento Adomaite 10 237 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 41520 18276 Rayane Kamilly Ferreira Reis 10 238 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32478 15511 Vanessa Cordeiro Passos 10 239 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34989 16260 adelmo gomes de delgado 10 240 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31309 15116 Deizelane silva neves 7 241 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 44430 19184 JOELINA SULAMITA LEITE NUNES 7 242 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32388 15473 Glória Stephanie Siqueira de Souza 7 243 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29333 14376 Wanessa Leite Calheiro 7 244 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25420 12241 Joao Evangelista Fernandes Serrao 7 245 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 42045 18436 LUIZ VALENTE PAES DE SOUZA 7 246 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31506 15174 Bernadete Guimarães de Souza 7 247 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25910 12730 Cristiane Soares Sampaio Alves 7 248 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 34327 16064 FRANKLIN CRUZ MARINHO 7 249 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 45432 19497 Ana Cristina da Silva Bandeira 7 250 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 24646 11467 Luciano da Silva Paixão 7 251 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 31359 15130 Maria Eliana Ribeiro Guimarães 7 252 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 29041 14249 Frances Andrade da Silva 7 253 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 26932 13266 Eliade Lima Gomes 7 254 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23544 10369 Alex Israel Assis Mota 7 255 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23931 10755 WILLIAM FERREIRA MARTINS 7 256 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23049 9875 José wimerson tananta briglia 7 257 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23401 37349 ANDREA CRISTINA SANTOS DA COSTA 7 258 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25471 12292 Michele Luana de Souza Navarro 7 259 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23374 10199 Daniel inacio de Oliveira 7 260 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 40737 18045 Cristiane da Silva e Silva 7 261 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25386 12207 ELTON DA SILVA CIDADE 7 262 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23814 10638 Ademar da Conceição Ferreira 7 263 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 27471 13533 Rozely Azumar de Souza Lima 7 264 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25099 11920 Greicy Kelly Labes Paaixã 7 265 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 44872 19336 ROZEMILTON LIMA DA SILVA 7 266 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 32410 15483 Marcelo Meireles de Medeiros 7 267 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 46133 19720 Fabiane da Silva Trindade 7 268 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 23926 10750 Priscila Duarte Lima 7 269 Não eliminado AM Subárea Manaus 2 25667 12487 Patricia Franccy Martins Da Silvs 7 270 Não eliminado