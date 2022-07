Comissão avança investigação de mortes de crianças no Huerb

O Governo do Acre informou na noite desta segunda-feira (4) que o grupo que apura as mortes das crianças por síndromes respiratórias no Acre está ativo desde o 21 de junho. Desde então, a comissão ouviu oito mães, a direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e ainda esta semana ouvirá a direção do Hospital da Criança.

“A Comissão de Sindicância reafirma que todos os procedimentos estão sendo efetuados de forma legal e transparente para esclarecer os fatos à população”, disse Cleber Fontineles, presidente da Comissão de Sindicância da Secretaria de Saúde do Acre.

A comissão tem trinta dias para concluir os trabalhos. As mães das crianças seguem realizando protestos contra suposta omissão do Estado no caso.

NOTA PÚBLICA

A Comissão de Sindicância da Secretaria de Saúde do Acre, que apura a morte de crianças com síndrome respiratória no estado, tem um prazo legal de 30 dias para concluir seus trabalhos.

Desde o dia 21 de junho, a equipe ouviu oito mães. Foi ouvida também a direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e ainda esta semana a direção do Hospital da Criança.

A comissão solicitou relatórios de todos os profissionais que estiveram de plantão nos dias das mortes, assim como prontuários de atendimentos, situação geral do equipamentos e da quantidade de medicamentos disponíveis.

Após receber as informações, os próximos passos serão analisar os depoimentos, os documentos e elaborar o relatório final.

A Comissão de Sindicância reafirma que todos os procedimentos estão sendo efetuados de forma legal e transparente para esclarecer os fatos à população.

Cleber Fontineles

Presidente da Comissão de Sindicância da Sesacre