Design Thinking, Inovação pós-pandemia ou importância do Branding… Sebrae tem amplo cardápio de cursos gratuitos no Acre

Dando seguimento à série que apresenta instituições com cursos de capacitação gratuitos no Estado, o Acre Agora traz informações sobre a gratuitade do Sebrae.

São cursos em diversas áreas, que podem ser feitos pelo modo remoto ou presencial -e que estão conectados com nosso tempo.

O curso “Inovação de impacto para Startups”, por exemplo, é ministrado no formato on line totalmente grátis com três horas de duração. O objetivo, diz o Sebrae promover os negócios de impacto, as tese de impacto, modelo de negócio de impacto, impacto socioambiental, público, mensuração, entre outros temas. É voltado para gestão de microempresa, empresa de pequeno porte, artesão e candidato a empresário.

Outro curso, “Branding: porque ele é importante para a sua empresa”, tem duas horas de duração e pode ser concluído em quinze dias. “É comum os empresários confundirem o que é marca e o que é branding, portanto neste curso você aprenderá a diferenciá-los. Além disso, você entenderá porque o branding é importante para uma empresa e como ele se relaciona com as finanças do negócio”, diz o Sebrae acerca do curso. Neste curso o aluno aprenderá a importância do branding para uma empresa. Conhecerá estratégias de branding e entenderá quais são as dimensões e os elementos de valor de uma marca. Descobrirá o que é branding valuation e verá dicas para o gerenciamento do branding. Também conhecerá casos reais de empresas que fizeram a gestão do branding e alcançaram resultados significativos. O conteúdo do curso é completo e o cursando vai aprender: Qual é a diferença entre marca e branding; Branding equity; Branding e finanças.

No programa de gratuitade um dos cursos mais longos é o “Design Thinking: melhore seus resultados nas mídias sociais”, com nove horas de grade. Neste curso o empresário, ou candidato a empresário, entenderá o que é design thinking e como utilizá-lo para impulsionar as redes sociais do seu negócio. Conhecerá o processo de design thinking e quais ferramentas são usadas nesse processo. Compreenderá quais são os atributos e princípios do design thinking. Também verá casos reais de empresas que aplicaram essa estratégia e qual foi o retorno que obtiveram. O conteúdo do curso é completo e o estudante vai aprender: O design thinking e as redes sociais; O processo de design thinking; Casos de empresas que realizaram o design thinking.

Os cursos tem certificado digital com verificação de autenticidade 100% gratuito. Ao concluir o curso, basta acessar sua área logada no portal e emitir o certificado de participação.

Faça cursos de graça e se prepare para o mercado agora:

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos?uf=AC