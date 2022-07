A Universidade Federal do Acre (UFAC) prorrogou até o dia 6 de julho de 2022 as inscrições do processo seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado, específico para candidatos indígenas. A universidade oferta 15 vagas no mestrado e 10 vagas no doutorado, ambos os cursos integrantes do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI). As inscrições são realizadas online por meio do site da UFAC. O edital do processo seletivo também está disponível no portal da instituição.

A seleção pública dispõe do tema “Políticas Afirmativas: Década Internacional das Línguas Indígenas”, com ingresso no mês de agosto de 2022 e defesa da Dissertação até o mês de julho do ano letivo de 2024, para o mestrado; e com ingresso em agosto de 2022 e defesa da Tese até o mês de julho do ano letivo de 2026, para o doutorado, em conformidade com as normas estabelecidas pelo edital da instituição.

Os candidatos serão avaliados por uma Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do PPGLI e classificados de acordo com a pontuação final do aproveitamento obtido em todas as etapas do processo seletivo e com o número de vagas disponíveis.