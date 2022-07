A Procuradoria Geral do Estado do Acre está diversas oportunidades de estágio abertas.

O estagiário faz jus a uma bolsa pecuniária.

Em uma das oportunidades são 5 vagas de estágio para contratação imediata de acadêmicos de cursos nas áreas de Tecnologia, Administração, Gestão Pública, Arquitetura e Urbanismo, e Redes de Computadores, com jornada de 20 horas semanais.

A avaliação se dará por análise curricular.

Somente poderão realizar o estágio os estudantes regularmente matriculados nas seguintes universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC: Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO); União Educacional do Norte (UNINORTE); Instituto de Ensino Superior do Acre (IESACRE); Faculdade da Amazônia (UNAMA); União Educacional Meta LTDA (UNIMETA) e Faculdade Pitágoras de Rio Branco.

Os interessados deverão encaminhar Curriculum ao e-mail [email protected] até o dia 13 de maio de 2022.

Acesse os editais