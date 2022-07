Governo convoca mais professores do cadastro de reserva do processo seletivo da Educação

Clícia Araújo julho 1, 2022 – 14h03min

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 1º , três editais de convocações dos processos seletivos, cadastro de reserva, para contratação de professores temporários.

Foram convocados 23 professores para atender às escolas de educação básica, regular, das áreas urbanas e rurais, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Brasileia, Epitaciolândia e Rio Branco.

Os professores convocados devem comparecer aos endereços descritos nos editais até o dia 11 de julho, segunda-feira, para entrega de documentos e assinatura do contrato.

Documentos Necessários

Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista (para os homens), PIS ou Pasep, além das declarações de conclusão de curso e de foto 3×4 e dos certificados exigidos para cada especialidade

Confira aqui os editais

EDITAL Nº 017/SEPLAG/SEE/REGULAR

EDITAL Nº 029/SEPLAG/SEE/REGULAR

EDITAL Nº 066/ SEPLAG/SEE/REGULAR