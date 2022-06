Saiu a lei do Auxílio-Saúde aos administrativos do Iapen e ISE

Em reconhecimento e valorização dos técnicos administrativos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC), o governo do Estado sancionou a lei que estabelece o pagamento permanente do Auxílio-Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 30.

Cada profissional receberá R$ 422,40, a partir do mês de julho. O primeiro benefício será depositado retroativo a março deste ano. Ou seja, serão repassados aos trabalhadores dos sistemas penal e socioeducativo a quantia de R$ 2.112,00 para cada.

“Nosso governo tem procurado reconhecer os esforços dos nossos valorosos servidores públicos, que tanto ajudam o nosso estado a se desenvolver. Em um primeiro momento não foi possível conceder esse auxílio aos servidores administrativos por uma questão da legislação, mas essa questão está superada”, afirmou o governador Gladson Cameli.

O pagamento do benefício foi comemorado por Glauber Feitoza, presidente do Instituto de Administração Penitenciária. “Essa é mais uma demonstração do governo do Estado na valorização dos servidores, que tanto se esforçam, diariamente, em suas funções”, destacou.

O presidente do ISE, Mário César Freitas, também aproveitou para enaltecer o empenho do Estado na elaboração e sanção da lei. “Só temos a agradecer pela concessão deste benefício. Nossos servidores estão muito satisfeitos pela atenção e agilidade do governo para que essa situação fosse resolvida da melhor maneira possível”, enfatizou.