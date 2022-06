Prazo para regularização de débitos do Refis acaba nesta quinta (30)

João Paullo Castro/Agência de Notícias do Acre –

Os descontos podem chegar a 100% e os interessados poderão aderir somente até hoje

A Secretaria de Fazenda do Acre informa que encerra hoje, 30, o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis). A iniciativa do governo do Acre permite ao contribuinte a renegociação de débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com desconto de juros e multas, e parcelamento em até 84 vezes.

Aqueles que possuem débitos em dívida ativa com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) também poderão realizar o parcelamento, com desconto de juros e multas.

O programa está reaberto desde o dia 11 de março e, até o momento, possibilitou que mais de 180 empresas se regularizem.

Refis

Contribuinte normal:

– Redução de 95% (multas e juros) para pagamento em parcela única;

– Redução de 85% (multas e juros) para pagamento em 12 parcelas;

– Redução de 80% (multas e juros) para pagamento em 24 parcelas;

– Redução de 75% (multas e juros) para pagamento em 36 parcelas;

– Redução de 70% (multas e juros) para pagamento em 60 parcelas;

– Redução de 65% (multas e juros) para pagamento em 84 parcelas.

Simples Nacional:

– Redução de 100% (multas e juros) para pagamento em parcela única;

– Redução de 90% (multas e juros) para pagamento em 12 parcelas;

– Redução de 85% (multas e juros) para pagamento em 24 parcelas;

– Redução de 80% (multas e juros) para pagamento em 36 parcelas;

– Redução de 75% (multas e juros) para pagamento em 60 parcelas;

– Redução de 70% (multas e juros) para pagamento em 84 parcelas.

Atendimento

Em Rio Branco, o contribuinte poderá solicitar o parcelamento nos guichês de atendimento da Sefaz, no Centro, das 7h às 14h. Nas agências do interior do estado o expediente segue o mesmo horário.

Além disso, o contribuinte pode entrar em contato com a Procuradoria-Geral do Estado, quando os débitos estiverem inscritos em dívida ativa, por meio do telefone (68) 3223-3714, pelo whatsapp no número (68) 3901-5133 ou pelo e-mail: [email protected], ou ainda presencialmente, no prédio do órgão.