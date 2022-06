Governo convoca mais 437 profissionais temporários para a SEE

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, a convocação de mais 437 profissionais temporários para atender às demandas do ano letivo.

Entre os convocados para assinatura de contrato temporário estão assistentes educacionais, professor mediador, professor intérprete de libras, professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de professores do Projeto Aprender é o Caminho.

A contratação desses profissionais atenderá escolas da zona urbana e da zona rural dos municípios: Rodrigues Alves, Sena Madureira, Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia, Tarauacá, Feijó e Xapuri.

Os professores convocados devem comparecer ao núcleo da SEE nos municípios munidos de toda a documentação para a realização da contratação, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista (para os homens), PIS ou Pasep, além das declarações de conclusão de curso e de foto 3×4 e dos certificados exigidos para cada especialidade.

Somente este ano, além dos 437 professores convocados por meio de processos seletivos simplificados, a SEE já realizou a contratação de outros 122 profissionais temporários, além de mais 201 professores efetivos para o quadro da Educação. Ao todo, já são mais de 1,4 mil profissionais contratados pelo governo.

