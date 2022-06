DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2022 AO EDITAL Nº 5/2022 IFAC, DE 19 DE ABRIL DE 2022

Processo Seletivo Simplificado Para Contratação de Professor Substituto Campus Sena Madureira

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 12 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, nomeada pelo Decreto Presidencial de 28 de setembro de 2020, publicado no DOU, nº 187, seção 2, página 1, de 29 de setembro de 2020, e considerando o processo 23844.001946/2021-08 resolve:

Art. 1º CONVOCAR candidato para no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação desta convocação, comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP do Campus Sena Madureira, localizado na Rua Francisca Sousa da Silva, 318, Bairro Getúlio Nunes Sampaio, Sena Madureira-AC, CEP: 69.940-000, ou na Coordenação de Cadastro e Movimentação – COCMV da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFAC, situada na Rua Coronel Alexandrino, nº. 301, Bosque, CEP 69900-697, Rio Branco-AC, para desfecho da contratação, conforme relacionado a seguir:

Área Carga Horária Candidato Classificação Unidade Informática 40 horas Marcos Antonio Soares Maia 3º Campus Sena Madureira

ROSANA DOS SANTOS CAVALCANTE