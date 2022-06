Bombeiros AC: resutado do exame médico do curso de formação

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNO SOLDADO

COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO

DO ACRE – CBMAC

EDITAL Nº 023 SEPLAG/CBMAC, DE 29 DE JUNHO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC, no uso das suas atribuições

legais, tornam público o resultado final do Exame Médico e Toxicológico,

conforme Edital nº 001/2022 SEPLAG/CBMAC, de 07 de janeiro de 2022:

1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS

1.1. O resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar

do Exame Médico e Toxicológico, será divulgado no site do IBFC: www.

ibfc.org.br, na aba “Resultados”.

2. DO RESULTADO FINAL DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO

2.1. Resultado final do exame médico e toxicológico dos candidatos APTOS na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome em ordem alfabética.

ALUNO SOLDADO COMBATENTE – MASCULINO

0410678-4, ADEILSON DO NASCIMENTO VEIGA / 0401163-5, ADRIANO ARAUJO PEREIRA / 0406164-0, ADRIANO DA SILVA TELES /

0401008-6, ADRIANO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 0408014-

9, ADRIANO NASCIMENTO LIMA (SUB JUDICE) / 0400358-6, AGERDAN FIGUEREDO TELES / 0402439-7, AGNALDO DANTAS NETO /

0402091-0, AIRTON SILVA OLIVEIRA / 0409370-4, ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 0409082-9, ALESSANDRO ALENCAR GOMES / 0405233-1, ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA / 0410079-4,

ALEX ALVES DA SILVEIRA (SUB JUDICE) / 0408392-0, ALEX MATOS

ALVES (SUB JUDICE) / 0410655-5, ALEXANDRE AMORIM DA SILVA E

SOUZA / 0406716-9, ALEXANDRE AUGUSTO LIMA MORORO DE OLIVEIRA / 0408408-0, ALEXANDRO SANTOS DE ALENCAR / 0412477-4,

ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA / 0407411-4, ALISSON DE SOUZA

SILVA / 0412453-7, ALLAN MATHEUS SOUZA SILVA / 0410963-5, ALTEMIR NASCIMENTO MIRANDA (SUB JUDICE) / 0402751-5, AMILSON NOBRE DE SOUZA / 0414355-8, ANDERSON AMARILHA ARAUJO / 0402182-7, ANDERSON FERREIRA DE SOUZA / 0405960-3,

ANDERSON LIMA MANUARES / 0402749-3, ANDERSON SILVA BERNARDO / 0404360-0, ANDIRSON CARVALHO VASCONCELOS /

0407138-7, ANDRE ANDERSON SILVA MARTINS (SUB JUDICE) /

0410578-8, ANDRE FELIPE DA CONCEICAO / 0404288-3, ANDRE LUCAS FERREIRA PIRES / 0401774-9, ANDRE LUIZ DA CRUZ MAIA /

0408971-5, ANDRE LUIZ SILVA DO NASCIMENTO (SUB JUDICE) /

0407900-0, ANDREILSON COSTA DE MELO / 0408531-0, ANDRESON

SILVA CARNEIRO / 0410356-4, ANDREW MARINHO DE GOIS /

0407583-8, ANDREY FELIPE DIAS DA SILVA / 0409781-5, ANDREY

MATOS DA SILVA / 0403073-7, ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA /

0405248-0, ANTONIO ALBERTO DE MENEZES FILHO / 0409280-5,

ANTONIO DAVID SILVA MOREIRA / 0406628-6, ANTONIO ERICLES

ABREU DA ROCHA (SUB JUDICE) / 0405135-1, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA / 0406943-9, ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE

SOUZA / 0405723-6, ANTONIO SADINO RIBEIRO FARIAS / 0400165-

6, ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA / 0403500-3, ANTONIO

VASCONCELOS DA SILVA CHRISTIAN / 0402728-0, ANTONIO VITOR

SILVA REGADAS / 0400731-0, ANTONIO WAGNER SOUSA E SOUSA

/ 0402199-1, APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA / 0404945-4,

ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE / 0404284-0, ARIEL DE MELO NICACIO RODRIGUES / 0404020-1, ARTUR DOS SANTOS LEITE /

0410463-3, AUGUSTO CESAR DANTAS FONSECA / 0403401-5, AYALA PIMENTEL DE ARAUJO / 0405937-9, BILLY MATEUS ARAUJO

REIS / 0402004-9, BRAYAN LUKAS DE ARAUJO MESQUITA / 0412082-

5, BRENDO UENDEL DA CRUZ / 0401805-2, BRUNO DE ASSIS CONTREIRAS / 0407438-6, CAIO DO NASCIMENTO COSTA / 0406243-4,

CAIO VINICIUS PRAXEDES RODRIGUES / 0405514-4, CARLENILSON DO NASCIMENTO ANDRADE / 0410005-0, CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO / 0407865-9, CLEBER DA CONCEICAO DIAS / 0404448-7,

COSMO DA SILVA JORGE / 0414056-7, CRISTIAN DA SILVA LAMEIRA

/ 0404120-8, CRISTIAN FARIAS DE SOUZA / 0406197-7, CRISTIAN

SOARES DE OLIVEIRA / 0404930-6, CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA / 0400410-8, DANGELO VIEIRA DE PAULA / 0407313-4, DANIEL ANDRADE SOUSA / 0401519-3, DANIEL DE ARAUJO BARBOSA

MARQUES / 0400594-5, DANIEL DIOGO DE ALMEIDA / 0402636-5,

DANIEL FERNANDES SOUZA (SUB JUDICE) / 0402092-8, DANIEL

FERREIRA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0402444-3, DANIEL FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO / 0405166-1, DANIEL LINHARES CRAVEIRO / 0408122-6, DANIEL SILVA AGUIAR (SUB JUDICE) / 0403851-

7, DANIEL THIAGO PEREIRA DA SILVA / 0400217-2, DANILLO

MAGALHAES ANTUNES (SUB JUDICE) / 0402759-0, DANILO DE

SOUZA LIMA / 0403569-0, DARIO CORREIA DA SILVA JUNIOR /

0404716-8, DARLAN CASTRO DA ROCHA / 0402570-9, DAVI DE

ARAUJO SOUZA / 0400263-6, DAVI OLIVEIRA HONORATO JUNIOR /

0406816-5, DAVI SANTANA DA SILVA / 0411403-5, DAVID DE SOUZA

GADELHA / 0408373-3, DAVID SILVA LIMA / 0406724-0, DHEFLE KAIA

SOUSA MACEDO / 0400344-6, DHEYMESON MESQUITA SOUZA /

0403522-4, DIEGO DA SILVA LIMA (SUB JUDICE) / 0406021-0, DIENIOS TEIXEIRA DA SILVA / 0401529-0, DJALMA TELES GALDINO

NETO (SUB JUDICE) / 0405340-0, EBER JUNIOR DE SOUZA ALMEIDA (SUB JUDICE) / 0407242-1, EDEN LIMA QUEIROZ (SUB JUDICE)

/ 0400260-1, EDGARD AMARAL DOS SANTOS / 0402247-5, EDICLEI

SALES DE SOUZA / 0400322-5, EDMILSON FERREIRA BRAGA FILHO / 0406702-9, EDNEY TARGA INGAR JUNIOR / 0402482-6, EDUARDO DE SOUZA GANUM / 0407692-3, EDUARDO GOES MARTINS /

0401451-0, EDUIM FABI SOUZA FERNANDES / 0403315-9, EDULIN

FELIPE FARIAS PEREIRA / 0401956-3, ELIAS DA CRUZ ALVES /

0407893-4, ELIJUNIOR PARENTE DOS SANTOS / 0409492-1, ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS / 0413786-8, ELIVELTON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0407452-1, ELUAN THALES LESSA

/ 0407192-1, ELUZANO ANDRE DA SILVA / 0402598-9, ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAUJO / 0401912-1, ERIC DA SILVA FRANCA /

0408597-3, ERIC IAGO DA SILVA FRANCO ROCHA (SUB JUDICE) /

0406431-3, ERICK WILLIAN AMARAL DE ARAUJO / 0408287-7, ERIK

COSTA DE SOUZA / 0400205-9, ERISSON SILVA DAMASCENO /

0408259-1, ERLAN DA SILVA LIMA / 0404556-4, EVERTON OLIVEIRA

DA SILVA / 0405133-5, EWERTON BEZERRA SILVA / 0410003-4, FABIANO DA SILVA MOREIRA / 0412336-0, FELIPE DA SILVA LIMA (SUB

JUDICE) / 0403991-2, FELIPE LIMA DUARTE / 0408209-5, FELIPE RIBEIRO GOMES / 0407904-3, FELIPE RICARDO LIMA / 0404770-2,

FERNANDO AFONSO FERREIRA / 0400236-9, FERNANDO FELIPE

SILVA / 0404642-0, FERNANDO RODRIGUES WALTER / 0401854-0,

FERNANDO SILVA DE BRITO / 0401662-9, FRANCE WILLIAN AVILA

DO NASCIMENTO / 0406011-3, FRANCIARLEY SILVA DE ANDRADE /

0408661-9, FRANCISCO ADVILSON DA SILVA NASCIMENTO /

0401496-0, FRANCISCO ANDRADE E SILVA NETO / 0406963-3,

FRANCISCO ANTONIO DO CARMO MATOS JUNIOR (SUB JUDICE) /

0402045-6, FRANCISCO ARIVALDO MORAES DE ANDRADE JUNIOR

/ 0406196-9, FRANCISCO BRUNO LIMA DA ROCHA / 0403526-7,

FRANCISCO CLEBER DE ALMEIDA PONTES / 0409074-8, FRANCISCO EDCEU DA SILVA / 0400933-9, FRANCISCO JORGE DE ARAUJO

/ 0400819-7, FRANCISCO ROBISSON MARTINS FERREIRA /

0403498-8, FRANCISCO RODRIGO COUTINHO DA SILVA / 0400510-

4, FRANCISCO ROGER DA SILVA / 0402624-1, FRANCISCO SANTIAGO SIQUEIRA / 0410886-8, FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI

/ 0408698-8, FRANK JOHNNY NOGUEIRA DA CRUZ (SUB JUDICE) /

0405666-3, GABRIEL BASTOS NARDINO / 0406593-0, GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA / 0401711-0, GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA / 0403251-9, GABRIEL DE OLIVEIRA PERES /

0406697-9, GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA / 0404290-5, GABRIEL LEITAO SANTOS DE ALMEIDA / 0406611-1, GABRIEL LUCAS

CARMO DE SOUZA / 0405240-4, GABRIEL MAIA DE ALBUQUERQUE

/ 0407764-4, GABRIEL NERY DE MOURA / 0401909-1, GABRIEL VITOR PINHEIRO CORREA / 0404513-0, GEOVANE DUARTE DA COSTA / 0408421-7, GEOZADAQUE BEZERRA OLIVEIRA / 0400249-0,

GERBSON FRANCISCO NOGUEIRA MAIA / 0405417-2, GERLAN

CHRISTYAN ARAUJO DE QUEIROZ / 0400246-6, GILVAN SOUZA DE

LIMA (SUB JUDICE) / 0403932-7, GLAUCO DE HOLANDA CASTRO /

0412186-4, GREGORY LIMA ARAUJO / 0407031-3, GUILHERME

SAUER DE FARIA / 0405361-3, GUSTAVO DA CUNHA GOMES /

0403825-8, GUSTAVO DE SOUZA MORAES / 0404630-7, GUSTAVO

DOS SANTOS FRANCA / 0409284-8, GUSTAVO MAIA DINIZ / 0401974-

1, GUSTAVO PINTO DE LIMA / 0402170-3, HAROLD BRAGA AMORIM

/ 0414302-7, HELEANDRO REGINALDO DE SOUZA / 0404077-5, HELIO FIESCA NETO / 0404187-9, HELIO MONTEIRO DIAS JUNIOR /

0404622-6, HIROSHE DE SOUZA VALENTE / 0401937-7, HORACIO

FARIAS DOS SANTOS / 0407177-8, HUGO KANT DE ARAUJO E

ARAUJO / 0403286-1, IAGO ANDRADE COSTA / 0400729-8, IAN SILVA FREITAS / 0400483-3, IGOR DE ASSIS WESEM / 0404150-0,

INACY ALVES NASSERALA PESSOA (SUB JUDICE) / 0403623-9, ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO / 0400780-8, ISMAEL PESSOA DE ARAUJO FERREIRA / 0404573-4, ISRAEL FERREIRA BRAS / 0403207-1,

ITALO KEVIN CASTRO DA SILVA / 0402244-0, IVAN ZURIEL LOPES

DE FARAH (SUB JUDICE) / 0402129-0, JADISON DE SOUZA DAVILA

/ 0409909-5, JAISSON DOS SANTOS FREIRE / 0406100-4, JAMERSON LEITE DA ROCHA JUNIOR / 0405594-2, JAMERSON SOUZA /

0407608-7, JANDERSON FERREIRA DE SOUZA / 0409330-5, JANDERSON FERREIRA OSORIO / 0405105-0, JANDERSON NERI CORREIA / 0404181-0, JANDERSON QUEIROZ ARAUJO / 0406744-4, JANILSON DA SILVA CORDEIRO / 0408368-7, JERBESSON MOURA DE

SOUZA / 0401382-4, JESSICLEY DA SILVA BARROZO / 0402501-6,

JHONATAN DIAS CAVALCANTE / 0401400-6, JOAB LOPES ARAUJO /

0402124-0, JOABE FREITAS DO NASCIMENTO / 0406022-9, JOAO

CARLOS LIMA DA SILVA / 0402846-5, JOAO PAULO CAVALCANTE DE

SA / 0406776-2, JOAO PAULO FIRMINO DE LIMA / 0400283-0, JOAO

PAULO SALES DA SILVA / 0409701-7, JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA / 0400391-8, JOAO VICTOR DE SOUZA CAIXTO / 0400739-5,

JOAO VICTOR RIBEIRO MORAES / 0406069-5, JOAO VICTOR RODRIGUES DANTAS / 0411484-1, JOAO VICTOR SILVA / 0403205-5,

JOAO WILKER RODRIGUES DE SOUSA / 0404088-0, JOAQUIM ALVES BANDEIRA NETO / 0402546-6, JOAQUIM LIMA DA SILVA /

0404286-7, JODIEL AGUIAR DO NASCIMENTO (SUB JUDICE) /

0407123-9, JONARIO BENEVIDE GONCALVES / 0404559-9, JONAS

DA SILVA LIMA / 0408150-1, JONAS DE SOUZA NOBREGA / 0403040-

0, JONATAN COSTA SOUZA / 0408555-8, JONATAS DOS SANTOS

FONSECA / 0400517-1, JONATHAS DO CARMO NERY / 0401648-3,

JONATI ALMEIDA FARIAS / 0401861-3, JORDAN MELO DE SOUZA

(SUB JUDICE) / 0407231-6, JORDES SOUZA DA SILVA / 0408705-4,

JORLAN SAVIO COSTA DE SOUZA / 0406073-3, JOSE AELSON DA

SILVA MELO / 0405080-0, JOSE DEJAVAN DA COSTA PAIVA /

0407794-6, JOSE DION SANTOS COSTA / 0407321-5, JOSE HENRIQUE MONTEIRO PIMENTA / 0407814-4, JOSE ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE / 0403854-1, JOSE LAUAN ABREU DE OLIVEIRA /

0412777-3, JOSE MARCIO DE CARVALHO LIMA / 0408926-0, JOSE

RONIERE ARAUJO DE SOUZA / 0401866-4, JOSE WELLYTON QUEIROZ SANTIAGO / 0407604-4, JOSIEL DE LIMA CAVALCANTE /

0410038-7, JUDSON GOMES DA COSTA / 0404251-4, JULIANO DO

NASCIMENTO CASSIANO JUNIOR / 0405655-8, JULIANO GONCALVES FREIRE / 0401227-5, JULIO CESAR ALBUQUERQUE DA SILVA /

0404228-0, JULIO FELIPE ARAUJO DE FREITAS / 0406757-6, KAUENDRE MENDES COSTA / 0410588-5, KENNEDY EMANUEL SAMPAIO

DA SILVA / 0410883-3, KLISMHAM WALACE SILVA DE OLIVEIRA /

0402893-7, KYLDERY HECTOR SILVA DE OLIVEIRA / 0403134-2, LAMARK DE SOUZA PEREIRA / 0400631-3, LAZARO ANTONIO GUIMARAES VIEIRA / 0409171-0, LEANDRO PINHO DA SILVA / 0405424-5,

LEANDRO SANTOS DA SILVA / 0410654-7, LEANDRO SOUZA DO

VALE / 0405970-0, LEONARDO CORDEIRO TERAMOTO / 0405550-0,

LESSANDRO LIMA E LIMA / 0406427-5, LINEKER LAUDRUP DOS

SANTOS / 0405394-0, LINO SILVA NOGUEIRA / 0401777-3, LUAND

GADELHA LIMA / 0407193-0, LUBONY WESLLEY BARBOSA FERREIRA / 0408689-9, LUCAS CABRAL DE ALENCAR SOUSA / 0413216-5,

LUCAS DE ARAUJO MAGALHAES / 0405483-0, LUCAS DE FIGUEIREDO E SILVA / 0402225-4, LUCAS DE JESUS VIANA CARNEIRO

(SUB JUDICE) / 0405577-2, LUCAS MENDES DE LIMA / 0407055-0,

LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA / 0405243-9, LUCAS RAMON CRUZ

BARROS / 0401953-9, LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 0408402-0,

LUCAS SANTOS DE SOUZA / 0404769-9, LUCICLENIO DA COSTA

FONTENELE / 0403225-0, LUIS FILIPE MENDONCA PINHEIRO DE

ALMEIDA / 0406714-2, LUIS GUSTAVO SAMPAIO OLIVEIRA / 0400993-

2, LUIS GUSTAVO SILVA DANTAS / 0403550-0, LUIZ CARLOS PAZA

JUNIOR / 0404824-5, LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO

/ 0404812-1, LUIZ GUILHERME BEZERRA MAIA / 0407806-3, LUIZ

HENRIQUE SOUZA DA SILVA / 0400782-4, MACKS CORREA DO NASCIMENTO / 0404323-5, MADSON MOTA DA COSTA / 0411613-5, MAIRO DO CARMO DA SILVA / 0400557-0, MARCELO BRILHANTE DE

ARAUJO LIMA / 0407320-7, MARCELO DA SILVA LIMA / 0403161-0,

MARCELO DA SILVA SOUZA / 0403446-5, MARCELO DO NASCIMENTO MONTEIRO / 0403590-9, MARCELO VASCONCELOS DA SILVA

(SUB JUDICE) / 0404568-8, MARCIO RIBEIRO HIERT DA CRUZ /

0401512-6, MARCIO ROBERTO SILVA GOMES / 0400761-1, MARCOS

ALISSON DA SILVA LIMA / 0400562-7, MARCOS ANTONIO SANTOS /

0409276-7, MARCOS JUNIOR SILVA E SILVA / 0400134-6, MARCUS

VENICIUS DA SILVA NOLASCO / 0403267-5, MARCUS VINICIUS LIRA

PADILLA / 0404703-6, MARDSON TAVARES DA SILVA / 0406853-0,

MATEUS BATISTA BEZERRA / 0403666-2, MATEUS DE OLIVEIRA

GOMES / 0400496-5, MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES / 0401894-

0, MATEUS FERREIRA OLIVEIRA / 0407475-0, MATHEUS BEDIN

FERREIRA / 0407780-6, MATHEUS DA SILVA BANDEIRA / 0402210-6,

MATHEUS DA SILVA SOUZA (SUB JUDICE) / 0405962-0, MATHEUS

DE MESSIAS SAID / 0409651-7, MATHEUS FERNANDES DA COSTA

SILVA / 0408412-8, MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA / 0407025-9,

MATHEUS FREITAS DE MELO (SUB JUDICE) / 0401794-3, MATHEUS

OASKES BASTOS / 0409256-2, MATHEUS RIBEIRO LIMA / 0404577-

7, MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA / 0400145-1, MAX

JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA / 0401663-7, MAYCON CONCEICAO

DOS SANTOS / 0404079-1, MAYCON DOUGLAS FALCAO VIEIRA /

0406556-5, MAYCON MIRANDA DE LIMA / 0400464-7, MICHAEL

DOUGLAS SOUSA FERNANDES / 0401539-8, MIGUEL CORDEIRO

DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0409169-8, MILTON ARAUJO FERREIRA

DA SILVA / 0407539-0, MIQUEIAS CARNEIRO DE MOURA / 0414166-

0, MIZAEL FERREIRA DA SILVA / 0401431-6, MOESIO GURGEL DA

SILVA / 0401308-5, NATANAEL MELO ROLIM / 0402493-1, NATHAN

SILVA DOS SANTOS / 0405765-1, NAYSSON CASTRO SOUZA /

0408006-8, NICKSON DAVID DE FREITAS DA ROCHA / 0410021-2,

OSIEL MACEDO TEIXEIRA / 0400952-5, OZIEL MUNIZ CONDE JUNIOR (SUB JUDICE) / 0407210-3, PABLO FARHAT / 0408600-7, PABLO UILIANS SILVA DE OLIVEIRA / 0410894-9, PATRIK ANDERSSON

SOUZA DA COSTA / 0406327-9, PAULO DA SILVA ROCHA JUNIOR /

0402279-3, PAULO HENRIQUE BRAGA LOPES / 0400206-7, PAULO

HENRIQUE SILVA FERREIRA / 0408143-9, PAULO MARTINS DIAS /

0400735-2, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE LIMA (SUB JUDICE) /

0405686-8, PEDRO HENRIQUE DO VALLE COSTA / 0406988-9, PEDRO LIRA SANDRA DE VASCONCELOS / 0409145-0, RAFAEL DANTAS PADRAO / 0400309-8, RAFAEL MENESES DA SILVA / 0400607-0,

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA / 0400905-3, RAIMUNDO DA SILVA BENTO (SUB JUDICE) / 0402527-0, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA

NETO / 0408100-5, RAINNER DOS SANTOS CARVALHO / 0405436-9,

RAISAN LUCAS SOUZA DE LIMA / 0407715-6, RAMON DA SILVA

MONTEIRO / 0402204-1, RAMON DE SOUZA SILVA / 0408799-2, RAMON SILVA DE LIMA / 0408577-9, RANDSON DA SILVA COSTA /

0402135-5, RENA MENDONCA GALVAO / 0401493-6, RENAN PEREIRA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0412334-4, RENATO COSTA DE ALMEIDA / 0406096-2, RICARDO VIICIUS DE FARIAS LOPES / 0400959-2,

RIKELMIN MUNIZ DA SILVA / 0400601-1, RILLY FERREIRA GOMES

(SUB JUDICE) / 0406121-7, RODRIGO BARBOSA DAS NEVES /

0406920-0, RODRIGO DA COSTA BEIRUTH / 0410404-8, RODRIGO

DA SILVA LIMA / 0405579-9, RODRIGO NERI MOURA DE OLIVEIRA /

0404734-6, ROGERIO NUNES FERREIRA / 0402746-9, ROMARIO BEZERRA VENANCIO / 0400193-1, RONAN DE OLIVEIRA ABDALLAH /

0407770-9, RONILSON DA SILVA LIMA / 0411843-0, RUAN HUMBERTO DE FREITAS DANTAS / 0407813-6, RUAN VICTOR NASCIMENTO

BATALHA / 0411995-9, RUIBERTO JUNIOR SOARES DO CARMO /

0407711-3, SALOMAO CAMPOS DE SOUZA / 0406153-5, SAMUEL

ATAN LIMA FERNANDES / 0404608-0, SANDESSON SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0401835-4, SANDSON SOUZA MOURA / 0408566-

3, SAVIO DE MELO ANDRADE / 0414398-1, SAVIO SANTOS DA SILVA

/ 0409726-2, SAYMO HENRIQUE NASCIMENTO GARCIA / 0405157-2,

SIDNEY CARNEIRO DE LIMA JUNIOR / 0408258-3, SILAS BARBERA

FILHO / 0406408-9, TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA / 0401313-1,

TALISSON SANTANA ALVES JANUARIO / 0407141-7, TALYSON DA

SILVA NOGUEIRA / 0407903-5, TANDA DO CARMO DE SOUZA /

0405890-9, TEYLON HANDEL MARTINS DA SILVA / 0406423-2, THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA / 0403063-0, THARRIGAN BARCIO LIMA (SUB JUDICE) / 0407461-0, THARSOS MOTA D AVILA /

0409326-7, THIAGO CASTRO SAAB / 0400182-6, THIAGO LIMA DOS

SANTOS / 0408699-6, THIAGO RICARDO SOUSA GOMES / 0407597-

8, THIAGO SANTANA DA SILVA / 0401338-7, THIAGO SIQUEIRA DA

CUNHA / 0403196-2, TIAGO ARAGAO DE MENESES / 0404705-2, TIAGO DO NASCIMENTO DE ASSIS / 0408436-5, TIAGO FELIPE FIGUEIREDO DE SOUZA / 0400622-4, UALESSON MOURA SILVA / 0405964-

6, UEVERTON OLIVEIRA DE ANDRADE / 0400539-2, UILLIS

DOUGLAS DE SOUZA SILVA / 0409292-9, VALBER SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR / 0406349-0, VALDEIR SOUZA COSTA / 0410633-4,

VANDERLEI FREITAS VALENTE JUNIOR / 0401136-8, VICTOR AFONSO SANTANA DA COSTA / 0410688-1, VIKTOR DA SILVA CAVALCANTE / 0405798-8, VINICIUS ALVES CASTRO / 0402783-3, WALISSON

IRIS DA SILVA / 0400350-0, WANDERSON FITTIPALDY DE OLIVEIRA

/ 0406924-2, WENDERSON DE LIMA SAGE / 0409451-4, WERLEN

FERREIRA DA SILVA / 0400587-2, WESDRES MAIA FERNANDES /

0408527-2, WESLEY CAMILO LIMA / 0407499-8, WEVERTON SAULO

RIBEIRO DOS SANTOS / 0409193-0, WILK EMANUEL SILVA DOS

SANTOS (SUB JUDICE) / 0401102-3, WILLISMAR DE OLIVEIRA CORDEIRO / 0405535-7, WILY ANDERSON DO NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0408226-5, YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ / 0405994-

8, YAN SARAIVA DE PAIVA.

ALUNO SOLDADO COMBATENTE – FEMININO

0403169-5, ADRIANA DA SILVA MORAIS / 0400577-5, AEOLANE

COELHO SOUSA / 0401410-3, ALCIONE NASCIMENTO DA SILVA

/ 0404938-1, ALDINEIA DA SILVA NASCIMENTO (SUB JUDICE) /

0411925-8, ALEKCHANDRA KAROLLYNNA NUNES DE LIMA CAMELI

/ 0401886-9, ALEXIA DE ANDRADE SILVA / 0409410-7, ALINE MANOELA ROCHA DE MOURA (SUB JUDICE) / 0400441-8, ALINE RAYCA

MOURA LIMA (SUB JUDICE) / 0404502-5, AMANDA DE OLIVEIRA

SILVA (SUB JUDICE) / 0406896-3, ANA CAROLAINE COSTA ALVES

/ 0404445-2, ANA CAROLINE ALVES DE BARROS / 0404185-2, ANA

CAROLYNNA (SUB JUDICE) / 0404491-6, ANA PETTA SILVA MENDONCA / 0407351-7, ANDRESSA DE CASTRO SOUZA / 0404839-3,

BARBARA DE SOUZA FERREIRA / 0404993-4, BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU (SUB JUDICE) / 0400164-8, BEATRIZ SILVA

NASCIMENTO / 0401196-1, BRIGIDA FIRMO BEZERRA / 0411919-3,

BRUNA CANDIDO DE LIRA / 0402240-8, BRUNA COSTA DE ASSIS

/ 0410049-2, BRUNA ELISA DE FARIAS RODRIGUES / 0403501-1,

BRUNA MOURA OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0402554-7, CARMEM JULIA MARQUES / 0401150-3, CAROLINE DA SILVA FERRON / 0407363-

0, CAUANE DA SILVA LEBRE / 0402241-6, CICERA SAMPAIO DA SILVA / 0405068-1, CINDY LEAL LIMA / 0409118-3, CLAUDIANE SILVA

LIMA QUEIROZ / 0405930-1, CRISTIANE BEZERRA DA SILVA LOPES

/ 0405672-8, CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (SUB JUDICE)

/ 0401488-0, DAIANA OLIVEIRA SARAIVA / 0406615-4, DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA / 0407318-5, DANYELLE AMARAL DE ARAUJO

(GESTANTE) / 0403911-4, DAYANNE CRISTINE CACAU DE ARAUJO

/ 0400475-2, DEBORA LIMA DE SOUZA / 0406807-6, DIELE NAYARA

DE LIMA SILVA / 0401131-7, EDLA CIANE CARNEIRO DE LIMA MARTINS / 0406876-9, ELISGARDENE ARAUJO DE SOUZA FURTADO

(SUB JUDICE) / 0410054-9, ENMELIN SILVA SANTOS / 0407477-7,

ESTEFANIA DA SILVA REBELO / 0406377-5, EVANILCE DA SILVA TEIXEIRA (SUB JUDICE) / 0410046-8, EVELY MONIQUE FLORES XAVIER / 0409017-9, FERNANDA ARAUJO DE REZENDE / 0408453-5,

FRANCISCA FREITAS DOS SANTOS / 0401109-0, GABRIELLA SANTOS DE SOUZA / 0408306-7, GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS SANTOS / 0400482-5, GLEIDIANE MESQUITA SILVA / 0400580-5, HADASSA RAISSA VITOR DA SILVA / 0408916-2, HELEN CRISTINA DA SILVA

MENEZES / 0407448-3, HELEN DE OLIVEIRA COSTA / 0404723-0,

HELOIZE THAINA BRITO DA SILVA (SUB JUDICE) / 0404788-5, IRACY

MONT ALVERNE XAVIER DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0404627-7,

ISIS MENEZES DE CARVALHO / 0400627-5, IZABEL OLIVEIRA DO

REGO / 0406971-4, IZABELE DA SILVA DOS SANTOS (SUB JUDICE) / 0409607-0, JAILDA DOS SANTOS FREITAS / 0407316-9, JAINA OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO / 0402529-6, JENIFER NATHANNA

MARCELINO DE MOURA / 0408749-6, JESSICA COSTA MARTINS /

0406509-3, JESSICA PRISCILA VILLAROUCA DE ARAUJO / 0403237-

3, JOANNE THYLLARA SANTANA TURI DA SILVA (SUB JUDICE) /

0400387-0, JULIA COSTA DE SOUZA / 0404003-1, JULIANA SILVA

RODRIGUES / 0401670-0, KATRINE DA SILVA SOUZA / 0405106-8,

KEILA BEZERRA DA COSTA / 0402232-7, KEILA ROBERTA SOUZA DA

SILVA / 0400728-0, LAELIA FERNANDES DA SILVA / 0401101-5, LARISSA ALMEIDA SILVA / 0405578-0, LARISSA PAULA DE MELO LIMA

/ 0408200-1, LETICIA LIMA POSSAMAI (GESTANTE) / 0401749-8, LETICIA SILVA BANDEIRA / 0405086-0, LORENA OLIVEIRA DA SILVA /

0402090-1, LUANA NOGUEIRA SAMPAIO / 0406511-5, LUANA PENHA

BRAGA PASSO / 0400651-8, LUCICLEIA RAILENE ASSIS DE MATOS /

0407675-3, LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA / 0408973-1, MAISA DO CARMO DA SILVA / 0408263-0, MARCELLA LIRA FRANCA /

0410231-2, MARGARETH SHIRLEY DE SOUZA TORRES / 0401273-9,

MARIA CELESTE DA COSTA DINIZ / 0406658-8, MARIA DAS GRACAS BARRETO COELHO / 0400741-7, MARIA DE FATIMA SILVA MADEIRO (SUB JUDICE) / 0407487-4, MARIA EDUARDA COSTA SILVA /

0404380-4, MARIA LEONIZA DA SILVA E SILVA CHAVES / 0403889-4,

MARIA REGINA MOREIRA DA SILVA / 0404602-1, MARIA TEREZINHA

CAVALCANTE / 0407801-2, MAURA BIANCA BARBARY DE DEUS /

0404216-6, MICAELLI THAIS DE OLIVEIRA MENDONCA / 0401910-5,

MILENA LIMA DA COSTA / 0406324-4, MIRLA DE SOUSA SILVEIRA /

0404497-5, PAMELA LIMA DA CRUZ / 0410693-8, PATRICIA NEGREIROS DE ALBUQUERQUE (SUB JUDICE) / 0403924-6, PATRICIA SILVA DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0401815-0, PRISCILA DE MESQUITA

LIMA / 0406641-3, PRISCILA FERREIRA PIRES / 0404438-0, RANNE

KELLY BARBOZA DA SILVA / 0404027-9, RAQUEL BENEVENUTO DA

SILVA LIMA / 0402778-7, RAQUEL SANTANA DA SILVA / 0404594-

7, RAYANE CASIMIRO ROSAS / 0404889-0, RAYANNE FALCAO

DOS SANTOS / 0408244-3, RAYLANE DIAS DA SILVA / 0401202-0,

RAYNE DA SILVA LUNA / 0401762-5, RENATA FRANCA REZENDE /

0408513-2, ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS / 0405278-1, SANGELA PEREIRA RODRIGUES / 0405356-7, SARA BEATRIZ ARAUJO

LOPES / 0401540-1, SHERYENE MONTEIRO DE LIMA / 0400251-2,

SILMARA SILVA DE PAULA / 0406048-2, SILVANA DA SILVA COSTA

/ 0405148-3, STEPHANIE MATOS DE SOUZA / 0412038-8, TAIANE

DIOGENES DE CARVALHO / 0407309-6, TAINARA DA COSTA DOS

SANTOS (SUB JUDICE) / 0404129-1, TAUANA FORTUNA DE OLIVEIRA / 0400341-1, THAIS RIBEIRO DAMASCENO ROCHA / 0401586-0,

THAMYRES SOUZA DA SILVA / 0400579-1, THAYS SOUZA DA SILVA

(SUB JUDICE) / 0406193-4, THIALISSA EVELY DA SILVA (SUB JUDICE) / 0404273-5, THYERLLE SIQUEIRA DA COSTA / 0401002-7, VALERIA ALVES DE OLIVEIRA / 0408816-6, VALERIA AMARO LIMA PIMENTA (SUB JUDICE) / 0404935-7, VANESSA MOURA LIMA MURAD

/ 0404022-8, VITORIA SAIURY DE ALENCAR MARUI (SUB JUDICE) /

0411040-4, WEULA PAULA MELLO DA SILVA.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº 001/2022 – SEPLAG/CBMAC de 07

de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados.

3.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o

IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30

ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.3.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da

cidade de Rio Branco/AC.

Luiz Victor Diniz Bonecker

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em exercício

Charles da Silva Santos

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar