Grupo avalia projeto que dá maior eficiência à pecuária no Acre

Os representantes da Alemanha e Reino Unido conheceram uma das experiências exitosas do projeto Pecuária mais Eficiente, executado pela Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (Sepa), que conta com o importante apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II.

O proprietário do Rancho São Bento, Valdomiro Rufino Bento, recepcionou a comitiva internacional em sua propriedade na tarde da última sexta-feira, 24, e apresentou os avanços obtidos desde que foi beneficiado pelo REM.

O pequeno pecuarista conta que recebeu acompanhamento técnico de análise de solo e insumos para recuperação de 12 hectares de áreas degradadas. Ele explica que quando adquiriu a propriedade mais da metade já estava totalmente degradada e improdutiva.

Valdomiro Bento explicou aos doadores do REM que, graças ao acompanhamento técnico e à destinação dos insumos para recuperação do solo, foi possível aumentar sua produtividade de 30 para 100 litros de leite por dia.

Valdomiro Bento é um dos beneficiários do Pecuária Mais Eficiente executado pela Sepa. Foto: José Caminha/Secom

Um dos objetivos do REM é desenvolver iniciativas que permitam a redução das emissões de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento, ao passo que permite a melhoria de renda e evita a abertura de novas áreas degradadas. A iniciativa também contribui para reduzir o padrão de emissão de gases de efeito estufa associadas à substituição da cobertura vegetal da sua terra.

A visita contou com a participação do gerente principal de Portfólio do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW, Klaus Köhnlein; da gestora do Programa REM do Ministério de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (Beis), Svenja Bunte; da gerente do Programa Energia da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Louise Hill; da diretora do Projeto REM-GIZ da Cooperação Técnica Alemã – GIZ – Brasil, Alicia Spengler; dos consultores internacionais para a implementação do Programa REM Acre – Fase II, GFA Consulting Group, em parceria com o Earth Innovation Institute (EII), Elsa Mendoza e Dan Pasca; e do assessor técnico da Cooperação Técnica Alemã – GIZ no Acre, Jânio Aquino.

Representando o governo do Estado do Acre, esteve presente a coordenadora-geral da Unidade de Coordenação do Programa REM na Seplag (UCP/REM/Seplag), Roseneide Sena, acompanhada da equipe técnica da Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (Sepa): o chefe da Divisão de Sistemas Sustentáveis, Rômulo Eugênio; o chefe do Departamento de Agronegócio, Claudio Malveira; o chefe da Divisão de Pecuária, Jalceyr Pessoa; e a chefe do Departamento de Produção Familiar, Suhelen Alves. E, representando o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), a diretora executiva interina, Nazaré Macedo, e a assessora técnica Nésia Moreno.