Órgão: Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Amapá/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Recursos Humanos

EDITAL Nº 13, DE 27 DE JUNHO DE 2022HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

A Reitoria da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso II, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.112, de 11/12/1990, a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, Lei nº 12.990 de 09/06/2014, o Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, o Decreto nº 9.508 de 24/09/2018, o Processo Administrativo na UNIFAP nº 23125.014562/2019-48, resolve:

Art. 1º – Art. 1º – Homologar o Resultado Final do Concurso Público para Carreira Técnico-Administrativa da Universidade Federal do Amapá, nos termos do Edital UNIFAP nº 07/2022, e conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

ANEXO I

Assistente em Administração – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Janeth Nunes Da Silva 28 10 29 5 57 CLASSIFICADO 2 Alexandre Santos Da Silva 23 7 25 5 48 CLASSIFICADO 3 Erick Luis Almeida De Lima 22 8 24 4 46 CLASSIFICADO 4 Matheus Kennoly Tito Dantas 21 9 24 5 45 CLASSIFICADO 5 Brendell Russo Araujo De Sousa 21 7 24 5 45 CLASSIFICADO 6 Welliton Patrick Brasil Gomes 25 7 19 3 44 CLASSIFICADO 7 Walkiria Goncalves De Araujo Martins 23 9 21 2 44 CLASSIFICADO 8 Adriana Silvina Silva De Sousa 23 9 21 2 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 João Victor Lobato Do Carmo 22 8 22 4 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Kleiton Gomes Dos Santos 22 7 22 3 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Lucelia Lopes Da Mota Pereira 18 10 25 5 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Caio Cesar Felix Da Silva 18 9 24 4 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Alan Carlos Pereira Da Costa 17 9 25 4 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Deivid De Souza Borges 21 9 20 2 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 José Da Costa Felix Neto 20 8 21 2 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Johny Borralho De Araújo 20 7 21 3 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Adrian Vinicius Gomes Martel Oliveira 19 9 22 4 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Cristiane Moraes Campos 19 8 22 3 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Italorran De Oliveira Caldas 18 8 23 5 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Ney Dos Santos Fernandes 22 8 18 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Nelson Senado Pereira 22 7 18 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Rosa Rodrigues Da Silva 21 9 19 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Rosyane Nunes Da Costa 20 9 20 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Alba Helena Neves Brasil Da Silva 20 8 20 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Michele Da Silva Aleluia 20 8 20 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Thays Rodrigues De Carvalho Lima 20 5 20 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 27 Sabrina Rodrigues De Almeida 19 9 21 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 28 Josielson Da Silva Arrelias 19 9 21 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 29 Luan Da Silva Gomes 19 9 21 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 30 Patricia Franco Silva 19 8 21 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 31 Priscilla Nobre De Menezes 19 8 21 1 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 32 Aldereniza De Oliveira Lopes 19 7 21 5 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 33 Raimundo Santana Pantoja Júnior 19 4 21 5 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 34 Bruno Do Nascimento Siqueira 18 9 22 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 35 Ailana Lima Dos Santos 18 8 22 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 36 Elione Silva De Miranda 18 8 22 2 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 37 Edivaldo Cardoso Torrinha Neto 17 8 23 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 38 Yasmim Alves Cardoso 22 7 17 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 39 Jhonny Erick Guedes Reis 22 7 17 2 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 40 Hugo Matheus Bacelar Marques 22 6 17 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 41 Michel Da Silva Batista 21 7 18 1 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 42 Laércio Rodrigues Da Silva 19 9 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 43 Tamara Moraes Rosa 19 9 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

44 Welyson Da Costa Paraense Baia 19 8 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 45 Daniele Farias Da Silva 19 8 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 46 Joyce De Lima Ferreira 19 7 20 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 47 Juliana Dos Santos Nery 19 7 20 2 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 48 Josiane Maciel Palheta 18 8 21 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 49 Gracielle Moreira De Souza 18 8 21 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 50 Wellen Fernanda Pereira Gonçalves 17 9 22 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 51 Cleydson Nascimento Silva 17 9 22 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 52 Luan Da Silva Freitas 17 7 22 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 53 Maely De Paula Costa 17 7 22 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 54 Fausto Suzuki 16 9 23 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 55 Joel Pires Da Silva Junior 22 7 16 1 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 56 André Salomão Oliveira De Mendonça 21 8 17 2 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 57 Ângela Oliveira Lopes 20 6 18 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 58 Fernanda Furtado Coimbra 20 6 18 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 59 Wanessa Silva De Sousa 20 5 18 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 60 Rayane Dos Santos Celestino 19 8 19 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 61 Eloiza Pessoa Barreto 19 7 19 2 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 62 Rayan Richard Davi Correa 19 4 19 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 63 Elizete Dos Santos Lacerda 18 8 20 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 64 Ana Flavia Pacheco Leal 18 8 20 2 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 65 Victor Gomes Monteiro 17 8 21 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 66 Pedro Henrique Damaso De Paiva 16 8 22 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 67 Ozilene Santana Gonçalves Corrêa 15 10 23 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 68 Letícia Talita Brazão Picanço 22 6 15 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 69 Rosineide Costa De Souza 22 6 15 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 70 Moisés Da Silva Maciel 21 5 16 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 71 Matheus Cleber Melo Garcia 20 7 17 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 72 Renato Dias Isacksson 20 6 17 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 73 Elquison Dos Santos Oliveira 19 7 18 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 74 Elisangela Chaves Miranda 19 7 18 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 75 Maria Jeovana Lima Martins 19 5 18 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 76 Alexandre Martel Lobato Dias 19 4 18 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 77 Savio Wendell Barbosa De Almeida 18 8 19 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 78 Larissa Ferreira Teixeira Gazel 18 8 19 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 79 Cássia Ceres Pereira Evangelista 18 7 19 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 80 Naiara Teles De Lemos 17 10 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 81 Ridssy Brenner Costa Ferreira 17 8 20 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 82 Carmille Soto Zúñiga Sobral Siqueira 17 8 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 83 Edson Monteiro Neto 17 8 20 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 84 Patrick Ramos Costa 17 7 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 85 Marinalva Picanço Correa 17 6 20 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 86 Rafael Anderson Lemos Ramos 16 9 21 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 87 Daniel Oliveira Do Nascimento 16 9 21 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 88 José Clêmer Teixeira Pantoja 16 8 21 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 89 Alessandra Leite Da Silva 16 8 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 90 Nildo Pureza De Melo Neto 21 7 15 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 91 Ingrid Fonseca Martins 20 8 16 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 92 Nageiza De Lima Nunes 20 8 16 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 93 Wilson Goncalves Ramos 20 7 16 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 94 João Vitor Fagundes 20 6 16 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 95 Hirlani Glaucia Barros Maciel 20 5 16 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 96 Heloisa Dos Santos Nascimento 19 8 17 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 97 Janmilly Vitória Andrade Ribeiro 19 7 17 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 98 Jayane Fernandes Barbosa 19 6 17 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 99 Kamille Dantas Pereira 19 6 17 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 100 Nathália Cerqueira Silvério 19 6 17 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 101 Kelly Cristina De Souza Rabelo 19 6 17 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 102 Paulo Henrique Aguiar Mendes 19 6 17 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 103 Renato Manoel Monteiro Melo 18 7 18 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 104 Glenda Karen Oliveira Dos Reis 18 7 18 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 105 Suellen Cristina Pantoja Gomes 18 6 18 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 106 Aila Cristhianne Borges Ramos 17 9 19 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 107 Albert Oliveira Aoyagui 17 9 19 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 108 Lindamey De Nazareth Ferreira Da Cruz 17 8 19 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 109 Patricia Barbara Candida Dos Santos 17 7 19 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 110 Adilson Vilhena Neves 16 9 20 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 111 Gabriela Pinheiro Campos 16 7 20 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 112 Sebastiao Diogo Dos Santos Ferreira 16 5 20 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 113 Edielson Dias Da Fonseca 15 8 21 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 114 Leiva Andrea Palmeirim Da Silva 15 7 21 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 115 Deysiane Braga Da Silva 20 7 15 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 116 Isabela Barbosa Pedroso 20 7 15 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 117 Sabrina Ferreira Matos 20 6 15 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 118 Gabriel Alves Dos Santos 20 5 15 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 119 Augusto Cesar Ramos Do Carmo 19 9 16 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 120 José Renan Da Silva Guimarães 19 5 16 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 121 Leandro Steffano Balieiro Amaral 18 9 17 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 122 Ana Rebeca Soares De Medeiros 18 7 17 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 123 Maila Quadros Da Silva 18 7 17 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 124 Andaraluna Abreu De Oliveira 18 6 17 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 125 Amanda Cristina Souza Da Silva 18 6 17 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 126 Daniel Amaral Brasão 18 6 17 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 127 Eloisa De Souza Alves Da Silva 17 9 18 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 128 Leandro Gama Dos Santos 17 7 18 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 129 Kamila Borges De Lima 17 7 18 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 130 Bianca Karoline Rodrigues Duarte De Oliveira 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 131 Fátima Alessandra Vilhena De Lobato 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 132 Elaíni Miranda Souza 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 133 Rodrigo Corrêa Mergulhão 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 134 Regiane Pereira Trindade 16 8 19 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 135 Kelly De Araújo Moraes Aguiar 16 7 19 5 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 136 Adriano Luiz Mota Da Silva 16 7 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 137 Silvana Ferreira Braga 16 6 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 138 Luciana De Sousa Matos 16 5 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 139 Gilclébson Dos Santos Campos 15 8 20 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 140 Marcelo Cleiton Rodrigues Pimenta 15 7 20 5 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 141 Janaína Dasilva Sussuarana 19 7 15 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 142 Ana Carolina Castro De Lima 19 7 15 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 143 Maria De Nazaré Ferreira Costa 19 6 15 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 144 Gustavo Matheus Brito Silva Da Costa 19 5 15 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 145 Françoaise Lima Corrêa 18 7 16 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 146 Francimario Dos Passos Silva 18 7 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 147 Tatiana Barbosa Souto 18 7 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 148 Lívia Cristina Lemos De Mont’Alverne 18 7 16 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 149 Adriana De Sousa Matos 18 6 16 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 150 Raisa Poliana Martins Ferreira 18 6 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 151 Angela Carlen Da Silva De Araujo 18 6 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 152 Keila Conceição Rosa Rocha 18 5 16 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 153 Debora Marinho Sampaio 18 5 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 154 Helton Pinto Da Costa 17 8 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 155 Joel Lobo De Almeida 17 7 17 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 156 Denise Cambraia Soares 17 6 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 157 Gabriela Sousa Caric 17 6 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 158 Marcelo Augusto Silva Santos 17 6 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 159 Arthur Vinicius Aguiar Moura 17 6 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 160 Liliane Lima Paz 17 6 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 161 Jessica Dayane Reis De Araujo 17 5 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 162 Allison Nicollas Cordeiro Gaspar 17 4 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 163 Jéssica Thalia Correa Souza 16 8 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 164 Luiz Da Paixão Freitas 16 8 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 165 Bianca Tainara Lima De Lima 16 8 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 166 Larissa Couto Campelo 16 8 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 167 Andreia Barreto De Assis Nascimento 16 8 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 168 Carolini Silva Barbosa 16 8 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 169 Felipe Cascaes Santos Cambraia 16 7 18 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 170 Jessica Ariane Oliveira Da Silva 16 7 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 171 Lauro Santos De Souza 16 7 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 172 Herisvane Medina 16 7 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 173 Lourenna Carvalho Da Silva 16 6 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 174 Nayany Mireli Dos Santos Pinheiro 16 5 18 5 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 175 Marta De Almeida Souza 16 5 18 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 176 Yanna Caroline Da Silva E Silva 15 9 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 177 Adriana Galdino Santos 15 9 19 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 178 Luan Patrick Sampaio E Silva 15 8 19 5 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 179 Greyci Alves De Sousa 15 8 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 180 Priscyla Mayra De Sousa Malveira 15 8 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 181 Samyla Tenório Costa Gomes 15 8 19 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 182 Elisandra Martins Cardoso Giusti 15 7 19 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 183 Erica Da Silva Cardoso 15 7 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 184 Jonatas De Moura Coutinho 15 6 19 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 185 Renata Almeida Lopes 15 5 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 186 Mariane Da Silva Azevedo 18 8 15 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 187 Sâmia Lobo Magalhaes Sousa 18 7 15 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 188 Maria Larissa Silva Alves 18 6 15 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 189 Rosilane Abreu Da Silva 18 6 15 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 190 Lana Thayane Reis Da Costa 18 6 15 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 191 Elizabeth De Souza Gonçalves 18 5 15 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 192 Keison Weider Da Silva E Silva 18 5 15 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 193 Marilia Rodrigues Amaral 17 8 16 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 194 Anderson Jose Ribeiro Costa 17 7 16 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 195 Sérgio Vinícius Araújo Sena 17 6 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 196 Geise De Jesus Dos Santos Cavalcante 17 5 16 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 197 Cássia Barros Dos Santos 17 5 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 198 Janaina Ramos De Oliveira 17 3 16 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 199 Doriane Pantoja Da Silva 16 9 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 200 Ana Paula Lima Batista 16 9 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 201 Iaslane Asta De Oliveira Malafaia 16 8 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 202 Elisamar Da Silva Almeida 16 8 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 203 Brenda Karoline De Matos Dias 16 8 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 204 Alice Nery Santos 16 7 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 205 Cirlene Silva Dias 16 7 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 206 Luiz Henrique Monteiro Borges 16 7 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 207 Felipe Rodrigues Da Costa 16 7 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 208 Marlon Rossano Da Silva Pantoja 16 7 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 209 Stephanny Nayara Da Silva Dias 16 7 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 210 Iracy Silva De Aquino 16 6 17 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 211 Jessica Vanessa Correa Costa 16 6 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 212 Luhana Baddini Lucas Costa 16 6 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 213 Jucélia Silva Da Silva 16 6 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 214 Luciane Brito Da Silva 16 6 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

215 Sarah Maciel Bosque 16 6 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 216 Tássio Henrique Corrêa De Oliveira 16 5 17 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 217 Rosivan Silva Baia 16 5 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 218 Maria Do Carmo Carvalho De Lima 16 5 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 219 Quelly Dhiely Santos Da Silva 15 9 18 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 220 Girlane Suame Alves Nascimento 15 8 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 221 Alsione Martel Amoras De Souza 15 8 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 222 Jean Carlos Monteiro De Vasconcelos 15 8 18 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 223 Renato Da Silva Façanha 15 7 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 224 Israel Goveia De Almeida 15 6 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 225 Lucas Ryan Brito Figueiredo 15 6 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 226 Douglas Almeida Cutrim 15 5 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 227 Bruna Taise Silveira Dos Santos 17 6 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 228 Audrey Ariadne Marinho Ferreira Da Silva 17 9 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 229 Joyanne De Souza Ferreira 17 8 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 230 Tatiana Magalhães Corrêa Benjó 17 7 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 231 Lidianne Priscila De Sousa Costa 17 7 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 232 Rayssa De Souza Nunes 17 7 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 233 Leiliane Gama Pereira 17 6 15 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 234 Ayanna Cardoso Del-tetto 17 6 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 235 Maria Elizabeth Bessa Oliveira 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 236 Vanuely Batista Da Silva 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 237 Graziela De Sousa Caric 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 238 Bárbara Da Costa Cardoso 17 6 15 1 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 239 Gleyze Glenda De Souza Cavalcante 17 5 15 1 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 240 Raíza Sabrina Cruz Maia 16 8 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 241 Diego Rafael Barbosa Morais 16 7 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 242 Ádima Coutinho Teles 16 7 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 243 Edigleize Pinheiro Felix 16 7 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 244 Daniel Ferreira Rego 16 7 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 245 Hariadny Carmita Gomes Da Silva 16 7 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 246 Mônica Fernanda Machado Costa 16 6 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 247 Dinali Carneiro De Oliveira 16 6 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 248 Romeu Alexandre Costa Campelo 16 6 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 249 Jordhana De Jesus Monteiro 16 6 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 250 Nadjane Oliveira De Sousa 16 5 16 5 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 251 Mayara Marreiros Fernandes 16 5 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 252 Menyklen Da Silva Penafort 16 4 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 253 Flavia Christina Soares Luz Da Costa 15 8 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 254 Michell Gleison Sáles Cardoso 15 8 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 255 Maria Raimunda Santos 15 7 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 256 Rodrigo Batista De Oliveira 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 257 Jacqueline Wattuzi Souza Santos 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 258 Alex Cruz Da Silva 15 7 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 259 Vando Da Costa Moraes 15 7 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 260 Jackeline Pereira Alves 15 6 17 5 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 261 Jeovani Alencar Da Silva 15 6 17 5 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 262 Layelle Costa Silva 15 6 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 263 Ailan Guimarães Morais 15 6 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 264 Luciane Cardoso De Souza Costa 15 6 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 265 Solange Dos Santos Conceição 15 5 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 266 Joquebede De Souza Moraes 15 5 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 267 Ramon Felype Braga Da Silva 16 8 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 268 Elzilene Araújo Dias 16 7 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 269 Jaynara Larisse Bezerra De Araujo 16 7 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 270 Andressa Rodrigues De Oliveira 16 7 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 271 Izabel Lima Dos Santos 16 7 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 272 Mauro Lemos Brito Figueiredo 16 7 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 273 Glenda Caroline Pinheiro Menezes 16 7 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 274 Juliane Cardoso Malheiros 16 7 15 1 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 275 Gabrielle Monteiro Farias 16 6 15 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 276 Israel Leno Pessoa Gonçalves 16 6 15 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 277 Giselle Sacramenta Praia 16 6 15 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 278 Márcia Eduarda Dias Conceição 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 279 Silvia Marcele Cordeiro Souza 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 280 Bruno Markus Dos Santos De Sa 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 281 Mirlaine Kelly De Lima Nunes 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 282 Luis Felipe Da Silva Maciel 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 283 Marissa Luana Nobre Dos Santos 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 284 Ana Karla Da Silva Moraes Arruda 16 6 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 285 Katiuscia Teixeira Da Silva 16 6 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 286 Sandra Vales Da Silva 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 287 Andreza Danielle Alves Tavora 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 288 Fernanda Da Costa Gomes 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 289 Adrilene Gonçalves De Souza Chagas 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 290 Wender Carlos Nunes Maciel 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 291 Geicy Nascimento De Araújo 15 9 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 292 Ursula Amanda Almeida Garcia 15 8 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 293 Gabriel Ramos Cutrim 15 8 16 1 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 294 Maria De Nazaré Palheta Da Luz 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 295 Samara Cristina Rodrigues Sanches 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 296 Luciana Oliveira Coutinho 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 297 André Da Costa Silva 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 298 Sabrina Da Silva Penha 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 299 Larissa Rocha Farias 15 6 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 300 Lorraine Dos Santos Nunes Barbosa Borges 15 6 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 301 Andrissiane Santiago Pinto 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 302 Lana De Almeida Lobato 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 303 Inguirson Da Silva Soares 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 304 Simas Ribeiro Junior 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 305 Jose Adriano Amorim Maia 15 5 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 306 Alcimaria Gonçalves De Sousa 15 4 16 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 307 Rafael Araújo Silva 15 4 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 308 Maria Do Socorro Moreira 15 4 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 309 Jamille Del Castillo Pena De Souza 15 8 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 310 Lia Lopes Da Silva 15 8 15 0 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 311 Carolina Lavini Lobato De Souza 15 7 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 312 Valena Da Silva Saito 15 7 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 313 Evelin Cristina Araujo De Oliveira 15 7 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 314 Ana Sara Silva De Aguiar 15 7 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 315 Rafael Lucas Costa De Almeida 15 7 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 316 Maria Neide Sadala 15 6 15 4 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 317 Ariane Sales Nunes 15 6 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 318 Tatiane Oliveira De Souza Ferreira 15 6 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 319 Rafael Costa Dos Santos 15 6 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 320 Hanna Flávia Bezerra Lima 15 6 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 321 Ítalo Amorim Da Silva 15 6 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 322 Pedro Rodrigues De Sousa 15 6 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 323 Jarlle Herlyson Barbosa De Oliveira 15 5 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 324 Gean Fabricio Nunes Da Silva 15 5 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 325 Anderson De Moraes Lima 15 5 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 326 Taise De Azevedo Rodrigues 15 2 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Marco Zero do Equador – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Alexandre Santos Da Silva 23 7 25 5 48 CLASSIFICADO 2 Welliton Patrick Brasil Gomes 25 7 19 3 44 CLASSIFICADO 3 Alan Carlos Pereira Da Costa 17 9 25 4 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Italorran De Oliveira Caldas 18 8 23 5 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Rosyane Nunes Da Costa 20 9 20 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Thays Rodrigues De Carvalho Lima 20 5 20 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Raimundo Santana Pantoja Júnior 19 4 21 5 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Edivaldo Cardoso Torrinha Neto 17 8 23 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Michel Da Silva Batista 21 7 18 1 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Tamara Moraes Rosa 19 9 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Welyson Da Costa Paraense Baia 19 8 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Josiane Maciel Palheta 18 8 21 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Cleydson Nascimento Silva 17 9 22 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Rayan Richard Davi Correa 19 4 19 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Ozilene Santana Gonçalves Corrêa 15 10 23 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Matheus Cleber Melo Garcia 20 7 17 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Maria Jeovana Lima Martins 19 5 18 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Patrick Ramos Costa 17 7 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Marinalva Picanço Correa 17 6 20 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Rafael Anderson Lemos Ramos 16 9 21 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Janmilly Vitória Andrade Ribeiro 19 7 17 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Renato Manoel Monteiro Melo 18 7 18 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Ana Rebeca Soares De Medeiros 18 7 17 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Amanda Cristina Souza Da Silva 18 6 17 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Fátima Alessandra Vilhena De Lobato 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Elaíni Miranda Souza 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 27 Maria De Nazaré Ferreira Costa 19 6 15 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 28 Francimario Dos Passos Silva 18 7 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 29 Debora Marinho Sampaio 18 5 16 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 30 Joel Lobo De Almeida 17 7 17 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 31 Nayany Mireli Dos Santos Pinheiro 16 5 18 5 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 32 Greyci Alves De Sousa 15 8 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 33 Anderson Jose Ribeiro Costa 17 7 16 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 34 Sérgio Vinícius Araújo Sena 17 6 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 35 Doriane Pantoja Da Silva 16 9 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 36 Iracy Silva De Aquino 16 6 17 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 37 Audrey Ariadne Marinho Ferreira Da Silva 17 9 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 38 Lidianne Priscila De Sousa Costa 17 7 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 39 Mônica Fernanda Machado Costa 16 6 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 40 Maria Raimunda Santos 15 7 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 41 Sandra Vales Da Silva 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 42 Sabrina Da Silva Penha 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 43 Inguirson Da Silva Soares 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 44 Rafael Araújo Silva 15 4 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Josielson Da Silva Arrelias 19 9 21 3 40 CLASSIFICADO 2 Patricia Barbara Candida Dos Santos 17 7 19 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Jessica Dayane Reis De Araujo 17 5 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Lauro Santos De Souza 16 7 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Luan Patrick Sampaio E Silva 15 8 19 5 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Técnico em Tecnlogia da Informação – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Anderson Teixeira De Souza 18 9 22 4 40 CLASSIFICADO 2 Sandro Mauricio Oliveira Silva 16 8 23 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Mateus Nascimento Raiol 16 8 22 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Bruno Dos Anjos Ribeiro 16 8 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Loran Olivir Da Silva Lopes 17 5 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Técnico em Tecnlogia da Informação – Marco Zero do Equador – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Tecnlogia da Informação – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Arquivista – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Marcelo De Araujo Matos 19 7 21 5 40 CLASSIFICADO 2 Lucas Thery Monte Verde Silva 17 8 18 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Saulo Pego Justiniano Da Costa 15 8 20 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Victor De Oliveira Dos Santos 16 4 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Arquivista – Marco Zero do Equador – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Arquivista – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Contador – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Yago Tadeu Paixao Da Conceição 23 7 24 4 47 CLASSIFICADO 2 Philibert Yub Dos Reis Thales 19 8 25 5 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Lenyltton Célio Reis Monteiro 22 9 21 3 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Glenda Aparecida De Matos Teles 21 7 20 3 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Patricia Gonçalves Benathar 20 7 20 5 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Natan Da Silva Lima 17 10 23 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Marcos Vinicius Da Silva Batista 22 7 17 2 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Jackson Bruno Camelo Dos Santos 20 6 19 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Soliane De Oliveira Maramaldo Gomes 20 7 18 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Leandro Silva Sardinha 19 5 19 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Wodison Lopes Silva 17 7 21 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Maria Katie Soares Da Costa 20 8 16 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Henrique Pontes Andrade 20 8 16 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Josue Lima Ciriaca 15 6 21 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Lidiane Araújo Farias 19 4 16 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Márcio José Cabral Rabelo 15 6 19 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Cleyton Costa Miranda 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Bethina Costa Rodrigues 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Contador – Marco Zero do Equador – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Cleyton Costa Miranda 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Contador – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Economista – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Rafael Almeida Ramos 28 8 22 5 50 CLASSIFICADO 2 Cristiano Sathler Dos Reis 25 9 21 4 46 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Luciano Ferreira Lima Silva 20 8 23 3 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Gilzomar Gomes Ferreira 19 7 21 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Cidnei Monteiro Cantidio 18 8 22 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Luana Lustosa De Carvalho 18 8 20 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Evandro Freitas Siqueira 16 7 16 1 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Economista – Marco Zero do Equador – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Economista – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Fisioterapeuta – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Nívea Renata Oliveira Monteiro 16 10 25 4 41 CLASSIFICADO CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 2 Jorge Artur Marques De Oliveira 16 8 20 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Fisioterapeuta – Marco Zero do Equador – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Fisioterapeuta – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Fonoaudiólogo – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Warlesson Gonçalves De Freitas 20 5 17 3 37 CLASSIFICADO

Fonoaudiólogo – Marco Zero do Equador – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Fonoaudiólogo – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Médico – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Isaac Nilton Fernandes Oliveira 21 8 25 4 46 CLASSIFICADO 2 Bruno Rafael Da Silva Lopes 22 8 18 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Atie Calado Ribeiro 20 6 19 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Ítalo Fernando Penha Da Silva 19 8 18 1 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Albert Braga Abel 16 8 21 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Arthur Arantes Da Cunha 15 8 21 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Médico – Marco Zero do Equador – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Médico – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Analista em Tecnologia da Informação – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Dhiemeson Martins Do Nascimento 20 8 21 2 41 CLASSIFICADO 2 Bruno Rogerio Moreira Teixeira 16 8 24 4 40 CLASSIFICADO 3 Kym Keive Machado Dos Santos 16 10 23 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Jairison Silva De Souza 19 8 18 1 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Wandreson Cardoso Cavalcante 17 7 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Lucas Fauro De Araujo 16 8 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Raniely Fuziel Dos Anjos 17 5 18 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Rodrigo Dias Mota Calilo 16 7 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Marlon Conrado Da Silva Salman 18 4 16 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Vanessa Tomaz Rodrigues 17 4 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Berton Zanfrini Rodrigues Azevedo 16 6 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Dionatam Pinto Alves 18 4 15 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Júnior Gomes Da Silva 16 5 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Raul Barrada De Oliveira Júnior 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Analista em Tecnologia da Informação – Marco Zero do Equador – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Berton Zanfrini Rodrigues Azevedo 16 6 18 2 34 CLASSIFICADO 2 Júnior Gomes Da Silva 16 5 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Analista em Tecnologia da Informação – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Assustos Educacionais – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 José Leonardo Lima Magalhães 22 10 25 4 47 CLASSIFICADO 2 Romario Estrao Pelaes 22 9 25 5 47 CLASSIFICADO 3 Enara Duany Maciel Pereira 23 8 23 5 46 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Paulo Herculano Ribeiro Santos 22 7 24 4 46 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Rany Da Rocha Seixas 20 9 26 5 46 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Mauro Dos Santos Cardoso 22 9 23 4 45 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Carla Roberta Aragao Da Silva 21 9 24 4 45 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Jose Maria Figueiredo Rabelo Junior 20 9 25 5 45 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Jessica Patricia Pinheiro Barbosa 24 8 20 5 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Bruno Souza De Oliveira 24 5 20 5 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Josefer Ranchel Da Silva Neves 22 6 22 5 44 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Sarah Caroline Santos Do Rosário De Almeida 23 8 20 4 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Elen Vitória Chagas De Medeiros 22 9 21 5 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 André Das Chagas Santos 22 9 21 3 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Denilson Costa De Freitas 22 7 21 3 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Elizeu Dos Santos Rangel 20 9 23 5 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Maria De Nazaré Da Silva Barreto 20 8 23 4 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Chayenne Da Silva Farias Cambraia 20 8 23 4 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Pedro Simon Gonçalves Araújo 19 9 24 4 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Tuany Samara Da Silva Soares 24 9 18 4 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Darcilene Da Silva Pereira Rocha 22 8 20 5 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Andrey Coelho Paes 21 8 21 3 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Crecencio Pereira Neto 20 8 22 4 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Samya Tirza Barbosa Teixeira 20 6 22 5 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Eva Mara Nascimento Baima 19 10 23 5 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Dandara Cryslene Ferreira Gomes 18 9 24 4 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 27 Manuela Da Silva Araújo 22 7 19 5 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 28 Neima Leite Dias 21 7 20 5 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 29 Romario Da Costa Nobre 21 6 20 5 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 30 Quelliane Santos Dos Santos 20 8 21 5 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 31 Robson Costa Tavares 20 8 21 3 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 32 Elielson De Souza Nunes 19 6 22 4 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 33 Aldeni Araujo De Almeida 23 6 17 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 34 Glauber Cavalcante Mota 21 7 19 5 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 35 Karla Sabrina Tavares Araújo 20 6 20 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 36 Suelen Dos Santos Barros 17 8 23 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 37 Dianne Alves Araujo 23 3 16 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 38 Priscilla Vaz De Sales 21 7 18 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 39 Denys Jean Costa Baldez 21 7 18 1 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 40 Edvana Keila Costa Quaresma 20 6 19 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 41 Marcos Vinicius Viscaia Guardia 19 7 20 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 42 Adriana Lopes E Silva Macedo 18 9 21 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 43 Naiara Azevedo De Lima 18 9 21 2 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 44 Anderson Campos Butenco 18 6 21 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 45 Pedro Iran Sa Da Cruz 17 8 22 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 46 Sabrina De Almeida Dos Santos Sanches 16 10 23 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 47 Neuton Carlos Coutinho Lima 15 10 24 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 48 Karolliny Melo Ferreira Diniz 18 9 20 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 49 Diogo Castanho Amaral 18 8 20 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 50 Harlem Ramon Gomes De Sá 18 8 20 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 51 Nalimilson Gomes Pinheiro 18 7 20 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 52 Jamile Cantuaria De Souza 18 7 20 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 53 Josiane Borges Dos Santos 17 6 21 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 54 Luara Da Costa Gouveia 17 6 21 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 55 Hedilano Luiz Da Silva Maciel 15 8 23 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 56 Faella Oliveira Franco Soares 21 5 16 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 57 Jacirema De Jesus Fernandes Dias 20 10 17 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 58 Kenji Baia Alves 20 7 17 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 59 Karolina Do Socorro Pacheco De Araujo 20 6 17 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 60 Eliana Da Silva Ribeiro 20 5 17 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 61 Gabriel Bismarck Bacelar Do Carmo Leite 19 6 18 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 62 Débora Serrão Da Costa 18 8 19 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 63 Michele Rufino Da Silva 18 7 19 5 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 64 Gabriela De Souza Amanajás 17 8 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 65 Amanda Karoline Do Rosario Feio 16 9 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 66 Kerllyo Barbosa Maciel 16 8 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 67 Diele Dos Santos Lacerda 15 10 22 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 68 Manoel Jose Pereira Fernandes 20 6 16 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 69 Maria Cristina Nery Nogueira 18 8 18 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 70 Nayara Sa Cavalcante 18 7 18 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 71 Wanne Samara Ferreira Nascimento 18 6 18 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 72 Elizangela Rodrigues De Miranda 17 9 19 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 73 Tereza Virginia Americo Da Cruz 16 8 20 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 74 Rayanne Karollyne Pontes Da Silva 16 8 20 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 75 Patrícia Da Silva Tolosa 16 6 20 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 76 Maria Elena Pereira 15 8 21 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 77 Tiago Silva Da Costa 15 8 21 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 78 Solange De França Oliveira Azevedo 20 7 15 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 79 Eunice Da Silva Araújo Do Amaral 20 7 15 1 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 80 Silvia Cristina Dos Santos Rodrigues 19 7 16 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 81 Thiarlliane Da Silva Sousa 19 5 16 5 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 82 Shuellen Fonseca Amoras 19 5 16 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 83 Brigith Trindade Melo 19 5 16 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 84 Kelvin Wendel Alfaia Santos 18 7 17 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 85 Gerson Alves Guimarães Júnior 17 9 18 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 86 Marcus Paulo Campos Ferreira 16 9 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 87 Laila Renata Castro Baia 16 9 19 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 88 Alessandra Rafaela Guedes Braga 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 89 Carla Souza De Souza 16 8 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 90 Lidinalva Da Rocha Silva 16 7 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 91 Erica Patricia Paes Pereira 16 7 19 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 92 Carla Patricia Cambraia Dos Santos 16 6 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 93 Auxiliadora Dos Santos 15 8 20 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 94 Arnaldo Mira Dos Santos 15 8 20 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 95 Marilene Coelho Serrao 19 6 15 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 96 Pâmela Stefanie Melo De Aguiar 18 6 16 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 97 Jhenifer Denise Souza Da Silva 17 8 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 98 Felipe Mendes Dos Santos 17 7 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 99 Amanda Da Costa Almeida 17 7 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 100 Willian Crowell Costa De Menezes 17 7 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 101 Maria Do Perpetuo Socorro Barbosa Da Cruz 17 6 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 102 Michelle Daiany Da Conceicao Trajano 17 6 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 103 Manoelle Da Silva Silva 16 8 18 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 104 Auristefany Da Silva E Silva 16 7 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 105 Silvane Barbosa Miranda 15 9 19 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 106 Zayra Jordâna Pires Da Costa 15 8 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 107 Rayele Nazaré Marinho 15 8 19 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 108 Demetrio Azevedo De Araujo 15 7 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 109 Eline Samara De Souza Santos 18 8 15 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 110 Daniel Da Costa Pereira 18 6 15 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 111 Adrynny Karla Peres Souza Serra 17 7 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 112 Noêmia Silva Da Silva 16 9 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 113 Emanuela Vidigal Viana 16 7 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 114 Jorge Lucas De Oliveira Dias 16 7 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 115 Elidiane Almeida Palheta De Oliveira 16 6 17 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 116 Rogério Coelho Serrão 16 5 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 117 Alexandre Picanço Torres 15 9 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 118 Elias Hassan Soares Lacerda 15 8 18 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 119 Oséas Silva Santos 15 7 18 5 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 120 Amauri De Azevedo E Silva 15 7 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 121 Junior Gomes Palma 15 6 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 122 Eliquilândia Marques Brito 15 6 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 123 Paulo Braga Dos Santos 15 6 18 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 124 David Brito De Jesus 15 5 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 125 Marinete Dos Santos Soares 15 4 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 126 Iris Costa Da Silva 17 6 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 127 Eneida Maria Silva Dos Santos 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 128 Marlon Wirllem Jardim Rocha 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 129 Marcelo Rodrigo Batista Gomes 17 5 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 130 Carla Dayanne Cardoso Cipriano 17 5 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 131 Natan Felipe Lima Da Silva 16 8 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 132 Jenifer Dos Santos Araujo 16 7 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 133 Nilzana Braga Esteves 16 7 16 1 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 134 Iranilda Moraes Leite 16 6 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 135 Joanete Cristina Cardoso Quaresma 16 5 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 136 Jhonatan Fonseca Amoras 16 5 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 137 Vanessa Melo Da Silva 16 4 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 138 Gracinete Do Carmo Lima Nunes 15 9 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 139 Rafaela De Sena Santa Ana 15 8 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 140 Ana Carolina Magalhaes Gonzaga 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 141 Juliana Leão Cardoso 15 7 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 142 Sabrina De Souza Barbosa 15 7 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 143 Elano Pereira Do Nascimento 15 7 17 1 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 144 Tiego Ramon Dos Santos Alencar 15 6 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 145 Elizuita Da Conceição Mourão Moraes 15 6 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 146 Railene Dos Santos Monteiro 16 8 15 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 147 Dgirlanny Matos Dos Santos 16 7 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 148 Ana Paula Nascimento De Souza Freitas 16 6 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 149 Gracilene Sicçu Monteiro 16 5 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 150 Darliane Vasconcelos Do Vale 15 8 16 1 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 151 Jéssica Viana Faustino Viana 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 152 Maycon Da Silva Aleluia 15 6 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 153 Neliusa De Jesus Gonçalves 15 5 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 154 Danielle Balieiro Dos Santos 15 7 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 155 Daniele De Souza Ramalho 15 7 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 156 Ivana Ferreira De Oliveira 15 6 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 157 Girlene Sousa Costa 15 6 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 158 Denílson Da Costa Pereira 15 6 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 159 Deusana Oliveira Costa 15 6 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 160 Fabio Cezar Brazao Picanco 15 5 15 4 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 161 Sheila Nunes Da Silva 15 5 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 162 Thalia Ariadna Ferreira Oliveira 15 4 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Técnico em Assustos Educacionais – Marco Zero do Equador – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Paulo Herculano Ribeiro Santos 22 7 24 4 46 CLASSIFICADO 2 Rany Da Rocha Seixas 20 9 26 5 46 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Mauro Dos Santos Cardoso 22 9 23 4 45 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Elizeu Dos Santos Rangel 20 9 23 5 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Maria De Nazaré Da Silva Barreto 20 8 23 4 43 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Darcilene Da Silva Pereira Rocha 22 8 20 5 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Robson Costa Tavares 20 8 21 3 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Aldeni Araujo De Almeida 23 6 17 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Karla Sabrina Tavares Araújo 20 6 20 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Edvana Keila Costa Quaresma 20 6 19 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Josiane Borges Dos Santos 17 6 21 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Eliana Da Silva Ribeiro 20 5 17 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Débora Serrão Da Costa 18 8 19 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Solange De França Oliveira Azevedo 20 7 15 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Marcus Paulo Campos Ferreira 16 9 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Jhenifer Denise Souza Da Silva 17 8 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Felipe Mendes Dos Santos 17 7 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Alexandre Picanço Torres 15 9 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Elias Hassan Soares Lacerda 15 8 18 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Oséas Silva Santos 15 7 18 5 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Marinete Dos Santos Soares 15 4 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Marlon Wirllem Jardim Rocha 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Ana Carolina Magalhaes Gonzaga 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Tiego Ramon Dos Santos Alencar 15 6 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Ana Paula Nascimento De Souza Freitas 16 6 15 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Fabio Cezar Brazao Picanco 15 5 15 4 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Técnico em Assustos Educacionais – Marco Zero do Equador – Pessoa com Deficiência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Thiarlliane Da Silva Sousa 19 5 16 5 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Binacional – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Kiseane Silva Machado 25 10 29 5 54 CLASSIFICADO 2 Luis Henrick De Oliveira Afonso 26 8 26 5 52 CLASSIFICADO 3 Weverton De Sousa Matos 25 6 19 4 44 CLASSIFICADO 4 Benedito Edson Cardoso Machado 22 7 21 3 43 CLASSIFICADO 5 Vitória Silva Machado 21 9 22 3 43 CLASSIFICADO 6 Rebecca De Oliveira Mourao Ramos 19 8 24 5 43 CLASSIFICADO 7 Wellington Baia Castro 19 8 24 5 43 CLASSIFICADO 8 Cassia Alves De Souza 22 7 20 3 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Paulo Roberto Campos De Souza 19 8 23 3 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Monica Thaynara Dos Santos Vales 23 9 17 1 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Rafael Da Silva Nunes 20 7 20 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Elizama Nahara Ramos Macedo 19 8 20 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Tânia Cristina Mendes Magalhães 18 7 21 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Calebe Ribeiro França 20 7 18 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Danyella Santos Da Silva Cordeiro 19 8 19 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Anny Letícia Duarte De Souza 19 7 19 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Walber Brito Da Silva 18 9 20 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Waltemir Lobato Lopes 20 5 17 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Marcos Túlio Balieiro De 19 8 18 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Diranilce Da Silva Luz 18 8 19 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Sanny Dieula Costa Correa 18 7 19 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Arileide Almeida Melo 18 7 19 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Elcilene Lameira Vieira 17 9 20 2 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Renan Marques Freires 16 7 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 André Da Silva Coimbra 21 6 15 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Rebeca Lira Pinheiro 20 7 16 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 27 André Rodrigo Barbosa Queiroz 19 6 17 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 28 Shirdieny Freitas Pereira 18 8 18 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 29 Augusto Cezar Matheus Do Nascimento Flexa 17 7 19 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 30 Roseany Lobato De Sousa 16 8 20 5 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 31 Lucilene De Souza Souza 19 5 16 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 32 Sandy Pacheco Da Luz 19 5 16 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 33 Cleodiane Vieira Tavares 18 8 17 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 34 Camila Almeida Da Silva 17 8 18 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 35 Jamile Gonçalves Ramos 17 7 18 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 36 Raisa Costa Antunes 17 7 18 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 37 Rafael Oliveira Aleixo 17 7 18 1 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 38 Rayanne Ingrid Nascimento De Araújo 18 8 16 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 39 Uistefanio Leal Almeida 18 7 16 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 40 Ketlin De Azevedo Teixeira 18 7 16 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 41 Mayara Navila Lima Dos Santos 17 8 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 42 Francisca Rigor De Freitas 17 6 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 43 Kamili Elizama Dos Santos Baia 16 9 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 44 Marjorie Ingrid De Castro Silva 16 8 18 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 45 Andre Felipe Da Silva Lobato 16 6 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 46 Glauciane Pinheiro Lima 15 9 19 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 47 Caleb Jorel Amaral Melo 15 8 19 1 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 48 Alan Diego Dos Santos Silva 17 6 16 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 49 Genival Cruz De Araújo 16 6 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 50 Alexandre Conceição Lobo Dos Santos 15 7 18 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 51 Paulo Robson Monteiro Oliveira 15 6 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 52 Priscila Nyara Sousa Da Silva 15 6 18 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 53 João Almeida De Arruda 15 5 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 54 Allan Riccely Pereira Oliveira 17 5 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 55 Franciane Da Costa De Meneses 16 6 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 56 Diene Gomes Pires 15 8 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 57 Camila Carmo Dos Santos 15 7 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 58 Alexandre Fonseca Picanço Leite 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 59 Saimon De Lima Balieiro 15 7 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 60 Graciane Costa Corrêa 15 5 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 61 Aline Eva Bastos Da Cruz Ramos 15 5 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 62 Helouy Cordeiro Dos Santos 16 6 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 63 Eliana Campos Tavares 15 8 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 64 Walton Claudio Loureiro Costa Junior 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 65 Marcos Antônio Damasceno Gomes 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 66 Ranielly Picanço Chagas 15 7 16 1 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 67 Renato Junior Soares De Queiroz 15 6 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 68 Edineia Castro Da Rocha Oliveira 15 5 16 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 69 Mayara Silva Do Espírito Santo 15 7 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 70 Edgar Luiz Neves Dos Santos 15 7 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 71 Admilson Araujo Barreto 15 5 15 4 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 72 Layana Moita Muniz 15 5 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 73 Tânia Maria Borges Reis 15 5 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 74 Jocicleison Sousa De Paula 15 4 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Binacional – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Rebecca De Oliveira Mourao Ramos 19 8 24 5 43 CLASSIFICADO 2 Tânia Cristina Mendes Magalhães 18 7 21 4 39 CLASSIFICADO 3 Calebe Ribeiro França 20 7 18 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Walber Brito Da Silva 18 9 20 3 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 André Da Silva Coimbra 21 6 15 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Augusto Cezar Matheus Do Nascimento Flexa 17 7 19 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Mayara Navila Lima Dos Santos 17 8 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Alan Diego Dos Santos Silva 17 6 16 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Camila Carmo Dos Santos 15 7 17 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Ranielly Picanço Chagas 15 7 16 1 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Binacional – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Tecnologia da Informação – Binacional – Ampla Concorrência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Tecnologia da Informação – Binacional – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Tecnologia da Informação – Binacional – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Contabilidade – Binacional – Ampla Concorrência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Contabilidade – Binacional – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Contabilidade – Binacional – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Assuntos Educacionais – Binacional – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Rafael Nunes De Lucena 19 10 25 5 44 CLASSIFICADO 2 Flávia Videira Borges 21 8 22 3 43 CLASSIFICADO 3 Caio Cesar Dos Reis Façanha 23 6 19 3 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Berenice Tavares Castro 21 6 21 5 42 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Denise Rocha De Souza 20 6 21 4 41 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Elis Flávia Fernandes Moura 17 10 23 4 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Dricia Raiane Da Conceiçao Paixao 21 8 18 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Vinícius Brito Barros 19 9 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Tiago Vieira Araujo 19 8 20 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Patrícia Cordeiro Barreto 19 7 20 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Gustavo Silva De França 17 7 21 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Adalúcia De Aragão 19 7 18 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Jenny Pantoja Ferreira Campos 18 8 19 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Alessandro Monte De Oliveira 18 8 18 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Rosiane Cristina Ferreira Silva 18 8 18 2 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Dalsivania Da Silva Garcia 17 5 18 5 35.00 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Samuel Campos 19 5 16 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Carla Estefany De Lima Meireles Figueiredo 19 6 15 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Rosivaldo Souza Cruz 17 5 17 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Karoline Da Costa Almeida 16 7 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Giulia Anne Aguiar Sanches Nunes 15 7 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Alinne Nauane Espíndola Braga 17 8 16 1 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Romildo Dos Santos Neves 17 7 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Juliana Paranatinga Silva 17 7 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Marcelo Mendonça Pires 16 7 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Julie Anne Soares De Queiroz 16 6 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 27 Cristiane Gomes Dos Santos 16 5 16 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 28 Neliane Alves De Freitas 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 29 Maria Domingas Dos Santos Braga 15 7 17 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 30 Gleiciane Nery Bulhões 16 4 15 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 31 Edmilson Dos Santos Morais 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 32 Marcos Antonio Ferreira Alves 15 7 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 33 Jamile Carolina Pires De Lima 15 6 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 34 Eliane Vieira Maia 15 7 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 35 Giselly Seccu Amanajas 15 6 15 3 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Técnico em Assuntos Educacionais – Binacional – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Técnico em Assuntos Educacionais – Binacional – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Assistente em Administração – Mazagão – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Gabriel Botelho Salomão 20 9 23 3 43 CLASSIFICADO 2 Darlihanne Da Silva Luz 18 9 24 4 42 CLASSIFICADO 3 Jéssica Fernanda De Araújo Barbosa 19 8 20 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Evandro Da Silva Guedes 19 7 20 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Jacksson Oriclei Silva De Souza 17 8 22 3 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Eliandro Alcântara Balieiro 21 6 17 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Alex Derrud Barbosa Gonçalves 17 6 20 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Eliel Robson Bastos Olanda 16 6 21 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Adriano Correa Dos Santos 19 6 16 5 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Jessica Sabrina Da Silva Sanches 19 6 16 1 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 Everaldo Queiroz Rocha 18 7 17 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Marcos Mateus Da Silva Martins 17 6 18 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Stephanie De Cassia Lima E Silva 16 7 19 3 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Darlana Rodrigues Soares 16 8 18 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Dieilison De Aquino Rocha 17 7 16 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Valter Bastos Duarte 15 6 18 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Pedro Marcos Dos Santos Souza 15 5 18 4 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Marcelo Fernandes Figueira 17 6 15 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Eliane Silva De Almeida 17 5 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Marcos Vinicius De Almeida Ribeiro 16 8 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Herick Gresson Amaral Rocha 16 5 15 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Jessica Kelly Silva Ribeiro 15 5 16 2 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Ana Ligia Dos Santos Costa 15 5 16 1 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Paulo Sergio Gomes Ferreira 15 4 16 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Rosenelma Nascimento Guerra 15 7 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Paulo Sérgio Bentes Duarte 15 6 15 2 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Mazagão – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Eliandro Alcântara Balieiro 21 6 17 5 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Mazagão – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Pedagogo – Mazagão – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Jardel Pacheco Queiroz 24 5 19 4 43 CLASSIFICADO 2 Quelem Suelem Pinheiro Da Silva 21 8 19 3 40 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Sueli Costa Farias 23 9 16 4 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Roseanny Pinheiro De Carvalho Do Rosário 17 6 22 5 39 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Silvia Merces Baia 19 8 19 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Elisangela Alves Dos Santos 18 8 20 4 38 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Raquel Correa Da Fonseca 20 7 17 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Rosiane Brison Dos Santos Xisto 19 8 18 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Denise Costa Barbosa 17 9 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Kelly Cristina Barbosa De Souza 17 8 20 4 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 11 João De Deus Santos De Sampaio 19 8 17 1 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 12 Maxnilda Das Chagas Rocha 18 6 18 3 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 13 Edielson Matos Da Silva 18 5 18 4 36 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 14 Fernanda Louise Vilhena Amorim 18 7 17 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 15 Helen Oany Pereira Rodrigues Lopes 17 7 17 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 16 Paulo Antonio Nunes Pinto 15 6 19 4 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 17 Danielle Soares Souza 18 4 15 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 18 Joelma Cristina Da Silva 17 7 16 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 19 Mariana Dos Santos Barbosa 16 8 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 20 Joelda Ferreira De Moraes 16 7 17 2 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 21 Silvia Batista Braz Farias 15 6 18 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 22 Welleda Das Neves Monteiro 17 7 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 23 Danielle Pereira Gomes 17 6 15 3 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 24 Jarismary Silva Dos Santos 17 6 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 25 Lidiane De Araújo Oliveira 17 5 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 26 Maria Jose De Sousa Barbosa 17 5 15 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 27 Katryne Kirian Fernandes Pinheiro Da Silva 16 6 16 4 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 28 Maelen Cristina Azevedo Dos Santos 16 6 16 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 29 Edinaldo Regio Nogueira De Lima Soares 15 8 17 1 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 30 Elizangela Vaz Rodrigues 15 6 17 2 32 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 31 Gleyce De Cassia Mendes Sousa Siqueira 15 7 16 3 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 32 Andressa Silva Dos Santos 15 6 15 1 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 33 Raira Carvalho Melo 15 5 15 4 30 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Pedagogo – Mazagão – Negros

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Pedagogo – Mazagão – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

Assistente em Administração – Santana – Ampla Concorrência

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Patrícia Nogueira Ferreira 20 8 18 4 38 CLASSIFICADO CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 2 Carlos Dos Santos Junior 19 8 18 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 3 Ray Andrey Carvalho Jardim 17 7 20 3 37 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 4 Adrielson De Nazare Baia 16 9 19 2 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 5 Ana Beatriz Veiga Dos Santos 16 8 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 6 Suelem De Brito Da Costa 16 7 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 7 Aline Costa Da Silva 17 9 17 2 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 8 Rozemi Morais De Souza 15 7 19 3 34 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 9 Renilda Ferreira Macedo 16 8 17 3 33 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO 10 Jucivaldo Martins Ferreira 15 7 16 4 31 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Santana – Negros

CLASS. INSCRITOS ESPECÍFICAS PORTUGUÊS GERAIS LEGISLAÇÃO TOTAL SITUAÇÃO 1 Ana Beatriz Veiga Dos Santos 16 8 19 4 35 APROVADO/NÃO CLASSIFICADO

Assistente em Administração – Santana – Pessoa com Deficiência

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para essa vaga

ALMIRO ALVES DE ABREU