Antônio Pedro rebate oposição e defende Petrônio do Deracre

Logo após sofrer uma onda de ataques na sessão da Aleac desta quarta-feira, 29, o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, contou com a gratidão e a defesa do deputado governista Antônio Pedro (DEM). Logo após o deputado Jonas Lima (PT) dizer que Petrônio precisa falar menos e trabalhar mais, Antônio Pedro fez um relato minucioso do trabalho que o Deracre vem realizando desde a recuperação do órgão pela gestão Gladson e pelo reforço dos valores das emendas parlamentares estaduais.

“Quando o Gladson assumiu o Deracre não tinha sequer maquinário para trabalhar nos ramais. Hoje temos mais de 90 máquinas e recursos das emendas parlamentares da Aleac e da bancada federal. Eu vejo o quanto estas máquinas estão trabalhando e ouço comentários da felicidade dos agricultores de ramais em Capixaba, Xapuri e Assis Brasil, para falar apenas de comunidades para onde encaminhei minhas emendas”, afirmou o parlamentar agradecendo nominalmente Gladson e Petrônio Antunes.