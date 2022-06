 Acrelâdia conta com 46 tipos de exames laboratoriais novos

Democratizar o acesso a um sistema de saúde de qualidade tem sido uma das maiores metas do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Em mais uma demonstração desse propósito, o governo entregou na tarde desta última terça-feira, 28, uma sala de coleta para a unidade mista de saúde de Acrelândia.

Antes, os pacientes locais que necessitavam de diagnóstico laboratorial tinham que recorrer às unidades públicas de Rio Branco ou a laboratórios particulares. Com a estrutura, os acrelandenses passam a dispor de 46 tipos de exames efetuados no próprio município.

Durante a solenidade de entrega, a chefe do Setor de Diagnóstico da Sesacre, Aglanair Ferreira, frisou a importância de oferecer um atendimento ambulatorial melhor e mais seguro. “As pessoas podem até achar que uma sala de coletas é algo pequeno, mas é fundamental para quem vem do ramal e precisa fazer um exame para fechar o diagnóstico”, pontuou.

O secretário municipal de Saúde, Vitor Martinelli, relatou: “O estado tem nos ajudado muito, sempre que buscamos a secretária Paula Mariano, ela tem sido acessível e se colocado à disposição; a prova é que hoje estamos aqui, entregando a sala de coletas para os pacientes”.

“Agradecemos a dedicação e parceria do governo para que hoje possamos ter em nossa cidade a sala de coletas, onde nossa gente poderá fazer os exames aqui mesmo”, disse o vice-prefeito Eraides Caetano.

O deputado estadual Fagner Calegário parabenizou o Executivo pela ação. “Eu quero dizer da felicidade de estar participando deste evento, que tem um valor significativo para os munícipes e parabenizar o governo pela sensibilidade com a saúde pública”, afirmou.

Já o deputado federal Alan Rick destacou a importância da nova estrutura na unidade: “É fundamental a sala de coletas para a qualidade e a dignidade dos pacientes de Acrelândia”.

Representando a titular da Saúde, Paula Mariano, a diretora de redes da Sesacre, Joice Souza, destacou que os pacientes não irão mais ter o transtorno de ter que se deslocar até Rio Branco para fazer exames laboratoriais e adiantou: “Em breve levaremos a iniciativa a mais municípios do Acre”, destacou.

C om a aquisição, Acrelândia se une aos municípios de Capixaba e Bujari, e à Vila Campinas, em Plácido de Castro, que já contam com salas de coletas.

Nos próximos dias a Sesacre deverá inaugurar as mesmas estruturas na Cidade do Povo e no Hospital Mental do Acre (Hosmac), em Rio Branco, e em Manoel Urbano.