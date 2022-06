Porto Acre começa Jogos Escolares com atletas de três escolas

Em parceria com a prefeitura de Porto Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou no último sábado, dia 25, a abertura da fase municipal dos jogos escolares. A abertura dos jogos aconteceu com os alunos carregando a tocha olímpica

Da fase municipal dos jogos escolares em Porto Acre participam três escolas. A Jader Saraiva, localizada na Vila do V, a Edmundo Pinto, na Vila do Incra e a Plácido de Castro, localizada na sede do município. Mais de 250 atletas participam das seletivas no futsal, no vôlei, no handebol, no basquete, no atletismo e no taekwondo.

Esse ano, as regras dos jogos escolares estão diferentes. Não haverá mais a fase regional. Os classificados da fase municipal irão direto para a fase estadual que, esse ano, não será realizada em Rio Branco, mas no município de Epitaciolândia. Já a fase nacional, dentro da modalidade de 12 a 14 anos, acontecerá na cidade do Rio de Janeiro e na modalidade de 15 a 17 anos em Aracaju, Sergipe.

Para o chefe da Divisão de Esporte Escolar do Departamento de Esportes da SEE, Vladimilson Maia, que na solenidade de abertura representou o governo do Estado, esse ano está sendo promovido um dos eventos mais competitivos e com maior número de participantes, superando até mesmo os jogos escolares de 2019.

Segundo ele, a expectativa esse ano é que na fase municipal participem mais de 7 mil estudantes que estarão competindo em 16 modalidades esportivas diferentes, sejam coletivas ou individuais, entre as quais ele destaca o tênis de mesa, xadrez, taekwondo, natação e vôlei de praia.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Bené Damasceno e toda a sua equipe, em nome do governador Gladson Cameli e do nosso secretário Aberson Carvalho, porque a prefeitura de Porto Acre tem aberto as portas para formar essas parcerias e esperamos que esse evento possa marcar essa geração, a vida desses atletas”, fez questão de dizer o representante da SEE.

A secretária de Planejamento, Esporte e Lazer da prefeitura de Porto Acre, Vânia Souza, por sua vez, destacou a importância do trabalho em conjunto realizado com o governo do Estado. “Estamos muito felizes com o retorno dos jogos escolares nesse período pós-pandemia, em que as atividades esportivas ficaram sem ser realizadas e para nós é um motivo de grande alegria”, afirmou.