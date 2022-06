Em três meses, Saúde Itinerante já alcançou 11 municípios e realizou mais de 12 mil atendimentos

Lilia Camargo —

Retomado em abril deste ano, o programa Saúde Itinerante, realizado pelo governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em três meses de duração já percorreu 11 municípios acreanos e realizou mais de 12 mil atendimentos entre consultas e exames.

Nesta sexta feira, 24, e sábado, 25, foi a vez do município de Porto Walter. A população recebeu atendimentos em pediatria, ginecologia/obstetrícia, ortopedia, clínica geral, infectologia e gastroenterologia. Também foram realizados exames de ultrassonografia, endoscopia, testes rápidos, dispensação de medicamentos e consultas reguladas enviadas para unidades de saúde.

Segundo a coordenadora do programa no Acre, Rosemary Ruiz, a ideia é trabalhar em parceria com os municípios, dando vasão às filas de espera e levando um reforço das ações preventivas de saúde para todas as regionais do Acre.

“Quando a saúde vai aonde o paciente está, o Estado dá um passo à frente na manutenção do bem-estar. Em Porto Walter, nestes dois dias, realizamos mais de 1.700 atendimentos. É uma preocupação do nosso governador Gladson Cameli que trabalhemos em conjunto para tirarmos esses pacientes das filas de espera. Estamos alcançando 300 pacientes, em média, em cada edição do programa”, explicou a coordenadora.

As ações já foram realizadas nos municípios de Sena Madureira, Plácido de Castro, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Tarauacá, Assis Brasil, Rio Branco, Rodrigues Alves, Feijó e Manoel Urbano.

Veja os números de Porto Walter:

Sexta feira e Sábado 24/06/2022 e 25/06/2022

Clinica – 47

Ortopedia – 83 total

Gastroenterologia: 35

Infectologista – 25 total

Exame Elastografia – 25

Ginecologia- 101

PCCU- 09 Ultrassonografia 127 total

Pediatria – 130 total

Crianças encaminhadas P/Internação-03, sendo uma regulada p/Rio Branco

Laboratório :Exames – 176 total

Pacientes – 55 total

Farmácia – 181 total

Teste Rápido – 40

Serviço Social – 26 total

Endoscopia – 35 total

Consultas Reguladas durante o atendimento: 268

Consultas/TFD/encaminhadas – 28

Exames P/Into/Rio Branco-02

Atendimento de Enfermagem: 390

Total: 1.731