Assessoria de Comunicação da PMAC —

Uma guarnição do grupo Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam na noite deste sábado, 25, duas armas de fogo de fabricação caseira. O fato ocorreu no bairro Portal da Amazônia, onde um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Durante rondas pelo bairro, a equipe policial foi informada de que nas proximidades, alguns indivíduos estariam portando armas e comercializando drogas. Imediatamente, a guarnição foi averiguar a denúncia anônima e abordou um adolescente em um terreno baldio.

Durante as buscas foram encontradas no terreno duas escopetas de fabricação caseira, além de seis trouxinhas de cocaína e um papelote de skank. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Preso em Flagrante

Uma discussão em um bar no centro do município de Sena Madureira terminou com uma mulher ferida por arma branca. A guarnição do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), diante das informações do autor e do seu veículo, conseguiu localizá-lo e prendê-lo em flagrante, ainda com a arma do crime.