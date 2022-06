O assunto segurança pública sempre tem pautado os debates na CMRB, desta vez o tema foi abordado pelo vereador Francisco Piaba (União do Brasil) que demonstrou preocupação com altos índices de furtos e pessoas em situação de ruas no centro da capital, mas especificamente nas proximidades da Rádio Difusora Capital.

“É muito preocupante essa falta de segurança, eu mesmo fui andar ali próximo depois das 18h e fiquei com medo de ser assaltado, peço que as autoridades tenham um olhar para essa situação, as pessoas que moram na zona rural ainda utilizam os serviços da rádio para mandar mensagens aos parentes mais distantes e constantemente são assaltadas ali naquela localidade, até os fios do telefone da rádio já furtaram”, lamentou o parlamentar.

Em outra pauta, o orador apresentou indicação para recuperação do ramal do polo Benfica, Travessa da Horta e ramal do Baiano com serviço de iluminação “Que a Energisa vá lá no ramal, lá é tudo rabicho é um perigo para a comunidade”, disse.

Por fim agradeceu o governo do estado pela execução do serviço de terraplanagem e piçarramento na região do Moreno Maia.