Moraes alerta Bocalom: tem secretário atrapalhando a gestão

Após a fala do presidente da CMRB, vereador N.Lima (progressistas) na sessão desta quinta-feira (23) o vereador Antônio Moraes (PSB) também usou a tribuna e concordou com o discurso do presidente. Moraes foi enfático ao afirmar que a Câmara Municipal de Rio Branco não pode levar a culpa da falta de administração de alguns secretários da gestão do prefeito Tião Bocalom

“Tem secretário que tá atrapalhando mesmo a administração do Bocalom e ele têm que se alertar para isso, porque nós não podemos levar uma culpa que não temos, o projeto chega, vai para as comissões e é discutido. O mototaxistas chegaram, pedindo explicações, nós nunca discutimos o projeto, nem sonhou em chegar, estamos aqui pra fazer nosso trabalho e eles jogam a responsabilidade pra câmara”, disse Moraes.