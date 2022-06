Deracre conta com mão-de-obra de apenas em roçagem de estradas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente, Petronio Antunes, e o presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Glauber Feitosa Maia, assinaram, nesta sexta-feira, 24, na sede da autarquia em Rio Branco, um acordo de cooperação técnica para garantir a execução de serviços de roçagem nas rodovias e estradas estaduais. O objetivo é ofertar novas perspectivas de vida para os apenados por meio do trabalho.

No ato de entrega, o presidente do Deracre agradeceu a parceria firmada e garantiu o fornecimento de equipamentos e uniformes para execução dos trabalhos e mão de obra dos reeducando e apenados, por parte do Iapen.

“Estamos empenhados em ajudar os apenados, visto que com essa oportunidade eles podem voltar a conviver com as pessoas, o Deracre e o Iapen firmam essa parceria para garantir os trabalhos nas estradas”, destacou o presidente do Deracre.

Com o acordo, que tem validade de 12 meses, o Deracre e o Iapen vão executar os trabalhos nas estradas. Foram repassados pelo Deracre, 20 roçadeiras ao Instituto de Administração Penitenciária. Para o presidente do Iapen, a iniciativa tem a finalidade de proporcionar melhorias nas estradas, além de dar novas oportunidades para os apenados.

“É um passo importante essa parceria pois garante os trabalhos nas estradas e ajuda a reintegrar os reeducados na sociedade”, enfatizou o presidenteO evento contou com a presença dos diretores, Ronan Fonseca, Tony Roque, Eliete Franco, Sócrates Guimarães.

Os serviços além de beneficiar os reeducandos com a diminuição da pena, colaboram para promover o aperfeiçoamento de suas habilidades.