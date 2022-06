D.O.U: Veja os candidatos selecionados para concessão de bolsa

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 49/2022

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, torna público o resultado com os (as) candidatos (as) selecionados (as) para concessão de bolsa pesquisa conforme Item 6 do Regulamento, com prazo previsto de 06 (seis) meses, podendo ser renovada de acordo com Chamada Pública nº 049/2022 – Projeto: “Eficiência Produtiva para o Futuro”, no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento – PROMOB. A implementação da bolsa, ficará condicionada à aceitação dos (as) candidatos (as) e apresentação dos documentos necessários

Nome do candidato Modalidade de Bolsa/Colocação Fernando de Holanda Barbosa Filho Vagas 1 e 2 (Doutor), área de concentração “Produtividade” – 1º Lugar Glauco Arbix Vagas 3 e 4 (Doutor), área de concentração “Inovação” – 1º Lugar Carlos Henrique de Brito Cruz Vagas 3 e 4 (Doutor), área de concentração “Inovação” – 2º Lugar Tiago Pellini* Vagas 3 e 4 (Doutor), área de concentração “Inovação” – 3º Lugar Luís Eduardo Duque Dutra Vaga 7 (Doutor), área de concentração “Infraestrutura” (energia) – 1º Lugar Frederico Araujo Turolla Vaga 8 (Doutor), área de concentração “Infraestrutura” (regulação) – 1º Lugar Carlos de Lamare Bastian Pinto* Vaga 8 (Doutor), área de concentração “Infraestrutura” (regulação) – 2º Lugar Ana Carolina Zoghbi* Vaga 8 (Doutor), área de concentração “Infraestrutura” (regulação) – 3º Lugar

*Caso haja desistência do 1º colocado, poderá ser convocado o 2º colocado e assim sucessivamente, até serem preenchidas as vagas.

Brasília-DF, 21 de junho de 2022

JOÃO MARIA DE OLIVEIRA

Diretor de Estudo e Políticas Setoriais, de Inovação e Infra-Estrutura