D.O.U: Banco do Nordeste prorroga a validade de concurso médio e superior

EDITAL Nº 12 – BNB, DE 23 DE JUNHO DE 2022CONCURSO PÚBLICO

Provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do banco do nordeste do brasil

O Banco do Nordeste do Brasil S/A torna público que prorrogou para até 16/10/2024 o prazo de validade do concurso público para provimento dos cargos de Analista Bancário 1 e de Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema, na forma prevista no item 15.29 do EDITAL N° 1, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018, DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

