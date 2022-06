Confap lança chamada de propostas para pesquisa na Amazônia

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) torna pública a Chamada de Propostas nº 003/2022 – Iniciativa Amazônia+10, que visa o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) na região da Amazônia Legal.

Ao todo, 20 Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) aderiram à Chamada de Propostas (vide listagem abaixo). Os investimentos totalizam mais de R$ 50 milhões.

O objetivo desta Chamada de Propostas é apoiar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, sobre os problemas atuais da Amazônia, em instituições de ensino e pesquisa e em empresas que tenham como foco o estreitamento das interações natureza-sociedade, para um desenvolvimento sustentável e inclusivo da localidade.

Os estudos apoiados no âmbito desta iniciativa deverão avançar o conhecimento científico e tecnológico sobre a região, propondo soluções de adaptação baseadas na comunidade, ou seja, desenvolvida conjuntamente com a população local, de forma a beneficiar, prioritariamente, e promover o bem-estar das populações de forma consistente e a longo prazo. A participação de formuladores de políticas públicas e investidores públicos e privados será incentivada em todos os projetos.

Eixos Prioritários

Serão recebidas propostas que apresentem pesquisa científica que contribua para a resolução de problemas considerados prioritários para o avanço do desenvolvimento sustentável na região, em três eixos:

I) Territórios como infraestrutura e logística que facilitam o desenvolvimento sustentável em dimensão multiescalar;

II) Povo da Amazônia como protagonista do conhecimento e da valorização da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas; e

III) Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis pelos amazônidas.

Veja a relação de *FAPs que aderiram à Chamada de Propostas e às respectivas diretrizes de cada Fundação:

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de

Pernambuco (Facepe) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) – (Diretrizes);

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapel) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do

Amazonas (Fapeam) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (FAPEAP) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapego) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão (Fapema) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso (FAPEMT)– (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERS) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina (Fapesc) –(Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (Fapespa) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq) – (Diretrizes);

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins (Fapt) – (Diretrizes);

Fundação Araucária – Paraná (Diretrizes).

*Outras FAPs e demais instituições interessadas poderão participar desta chamada, manifestando seu interesse junto ao Confap até a data limite de 15 de julho de 2022.

Elegibilidade e Submissão de Propostas

As propostas devem ter a participação de pesquisadores responsáveis de, pelo menos, três estados das FAPs que aderiram à chamada, sendo que um deles deve ser obrigatoriamente vinculado a instituições de ensino superior e/ou pesquisa, ou ainda de empresas, com sede nos estados da região Amazônica (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso).

Os candidatos brasileiros devem consultar as regras específicas de elegibilidade e modalidades de participação das respectivas FAPs que aderiram ou venham a aderir à chamada. Os projetos apoiados deverão ter duração de, no máximo, três anos.

Cronograma

– Publicação da Chamada de Propostas: 24 de junho de 2022;

– Data limite para submissão das propostas: 10 de agosto de 2022;

– Divulgação do resultado: 11 de novembro de 2022.

A divulgação do resultado será feita pelo Confap (via site) e por todas as FAPs envolvidas, via contato direto com os pesquisadores.

Informações

– Dúvidas gerais sobre a Chamada de Propostas nº 003/2022 e a Iniciativa Amazônia +10 podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected]

– Dúvidas específicas sobre os procedimentos e regras de elegibilidade de cada FAP podem ser esclarecidas com os contatos disponíveis no link.

Acesse o documento da chamada no link abaixo.

Chamada de Propostas nº 003_2022 – Iniciativa Amazônia+10