Estrada de 56 km, ligação de Feijó a Envira (AM) tem 15km abertos

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), continua com os trabalhos de construção da estrada vicinal que interligará o município de Feijó, no Acre, a Envira, no Amazonas. Foram executados 15km de melhorias com serviços de reabertura, raspagem, desvios d’água e estabilização do solo no trecho do ramal 9 de agosto.

“É uma região onde moram muitos produtores rurais, e, graças à parceria entre governo e prefeitura, essa estrada está sendo construída para levar mais dignidade para população”, destacou o representante do Deracre em Feijó, Jorge Luís Silva.

A estrada corresponde a um trecho de 56 km. A obra de construção tem sido executada em parceria com a Prefeitura de Feijó, no intuito de beneficiar mais famílias com acesso e trafegabilidade na região.

“É uma obra essencial que tem avançado com a chegada do Verão Amazônico e o Deracre trabalha para levar melhorias para essas famílias”, destacou o gerente da Regional Tarauacá-Envira, André Correia.

A ação conta com a utilização de um trator de esteira, uma caçamba, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira.