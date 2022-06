DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 10, DE 20 DE JUNHO DE 2022

CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

A Diretora-Geral do Instituto Rio Branco, no uso das suas atribuições, torna público o resultado final do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2022, consoante as regras previstas no item 8 do Edital nº 1, de 15 de fevereiro de 2022.

1. DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO

1.1. Resultado final no concurso público dos candidatos aprovados na ampla concorrência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público. 0295100119, LEONARDO MACIURA BELTRAME, 641.68, 1; 0295101965, LUIZA VALLADARES DE GOUVEA, 635.38, 2; 0295101438, JOAO PEDRO PORTELLA RIBEIRO CARDOSO, 631.20, 3; 0295102666, LUCAS GODOY VILELA BARBOSA, 625.81, 4; 0295100146, FERNANDA BRANDAO DE SOUZA, 623.44, 5; 0295103232, ANDREA KAKITANI CARBONE, 623.17, 6; 0295105368, ANDRE NOVO VICCINI, 622.53, 7; 0295100241, GUILHERME AUGUSTO BALDAN COSTA NEVES, 621.57, 8; 0295103541, GABRIEL JOAQUIM, 616.76, 9; 0295100586, OTAVIO FORATTINI ALTINO MACHADO LEMOS IGREJA, 614.23, 10; 0295101767, ANA CECILIA SABBA COLARES, 613.23, 11; 0295101200, VINICIUS KUCZERA ZAMPIER, 610.29, 12; 0295100740, RENATO DE MENDONCA NEVES, 610.13, 13; 0295103457, JONAS PASKAUSKAS WERDINE, 609.56, 14; 0295101815, PALOMA SCROCCARO COSTA, 606.12, 15; 0295102866, PEDRO GUILHERME BASTOS MENEZES DE ALMEIDA, 605.97, 16; 0295103007, ANDRE DELGADO FREIRE, 605.94, 17; 0295100701, VINICIUS GONZALEZ NOBREGA, 604.89, 18; 0295101095, FELIPE PEREIRA, 600.67, 19; 0295100278, ANA LUIZA PINTO CARDAO, 600.39, 20; 0295100276, ADRIANA DE MEDEIROS GABINIO, 598.67, 21; 0295102149, RAISSA GUIMARAES CARVALHO, 598.16, 22; 0295101667, BRUNO BRITO DA CRUZ ABAURRE, 596.06, 23; 0295103367, FLAVIO GUION CORREA, 594.93, 24; 0295102181, GIANCARLO CAMARGO GUARNIERI, 591.02, 25; 0295105000, MARIANA DE ALMEIDA LIMA, 590.94, 26; 0295101094, TALITA SILVA YAKABI, 590.89, 27; 0295101009, ACAUA LUCAS LEOTTA, 590.56, 28; 0295102622, MARCO GUISOLI GIRARDI DE MENDONCA, 589.97, 29; 0295102507, CLARA STEFANELLO SAKIS, 589.61, 30; 0295101927, FABRICIO AUGUSTO CONTE, 588.69, 31; 0295101928, GEORGIA BERNARDINA DE MENEZES GOMES, 588.36, 32; 0295100041, CAIO CESAR GAZARINI CRISTOFALO, 587.41, 33; 0295103679, MARIANA BARBOSA TAVARES, 586.88, 34; 0295102928, BRUNO VARIANI CARPEGGIANI, 585.76, 35; 0295100790, FELIPE HOLZMEISTER E CASTRO, 585.56, 36; 0295102510, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA XAVIER, 584.20, 37; 0295100287, SERGIO CAVALIERI HABLITSCHEK, 583.19, 38; 0295101271, LIZ PINHATA DE SOUZA, 582.44, 39; 0295102065, ROBSON HITOSHI TAKARA, 581.44, 40; 0295104119, MARCO DE ROSIS MUNIZ, 581.30, 41; 0295102846, HENRIQUE TACLA MARTINS, 581.14, 42; 0295104221, CARLOS PAULO CAVASIN NETO, 580.27, 43; 0295100778, THULIO MESQUITA TELES DE CARVALHO, 579.21, 44; 0295103729, PEDRO MENDONCA DE LIMA, 577.73, 45; 0295102504, VINICIUS MUNHOS FERREIRA, 577.58, 46; 0295101950, LUKAS GUNDEL DESCONZI, 577.11, 47; 0295100400, VIRGINIA MILANESI HOLANDA, 576.57, 48; 0295102019, FELIPE MORELLI RODRIGUES DE SOUZA, 576.41, 49; 0295102865, MATEUS DE ANDRADE KUNTZLER, 576.21, 50; 0295103209, BARBARA MACEDO PERRENOUD, 574.25, 51; 0295101186, SHELDON CARLOS MARTINS, 573.56, 52; 0295103025, ALINE KAME NAKAIMA, 572.68, 53; 0295100346, GABRIEL FERNANDES PIMENTA, 572.13, 54; 0295100539, GUSTAVO BAQUIAO DANTAS ROCHA, 571.73, 55; 0295106103, PEDRO HENRIQUE PRATES CATTELAN, 571.70, 56.

1.2. Resultado final no concurso público dos candidatos aprovados nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota final e classificação final no concurso público. 0295102865, MATEUS DE ANDRADE KUNTZLER, 576.21, 1; 0295103025, ALINE KAME NAKAIMA, 572.68, 2; 0295100686, VINICIUS HENRIQUE FONTANA, 533.92, 3.

1.3.Resultado final no concurso público dos candidatos aprovados nas vagas reservadas conforme a lei nº 12.990/2014, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público. 0295101767, ANA CECILIA SABBA COLARES, 613.23, 1; 0295101271, LIZ PINHATA DE SOUZA, 582.44, 2; 0295106141, DANIEL NOGUEIRA CHIGNOLI, 557.87, 3; 0295101936, ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA, 556.57, 4; 0295100544, PATRICIA CAMARGO DE SOUSA, 550.22, 5; 0295100957, GUILHERME DIAS, 549.68, 6; 0295102533, GABRIELA BARCELOS TAMOIO COSTA, 543.85, 7; 0295103399, DANDARA MIRANDA TEIXEIRA DE LIMA, 542.43, 8; 0295100098, AUGUSTO ALEXANDRE DE SOUSA SOUTO, 536.50, 9; 0295103497, CAIO DANIEL BALDUSSI VIDAL, 522.19, 10; 0295101721, JULIANA BARRETO TAVARES, 515.31, 11; 0295105012, DANILO GUILHERME DOS SANTOS, 512.57, 12; 0295101818, ARTHUR PRAXEDES, 509.68, 13.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de 34 vagas oferecidas serão oportunamente convocados pelo Instituto Rio Branco para a entrega dos documentos e a realização de exames pré-admissionais previstas nos subitens 14.3 e 14.4 do Edital nº 1, de 15 de fevereiro de 2022.

GLIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA