Segundo Guilherme Amado, do Metropoles, a campanha de Lula identificou o Acre e outros quatro Estados em que é necessário reverter ou ao menos reduzir a intenção de voto em Jair Bolsonaro. Além do Acre, Distrito Federal, Rondônia, Roraima e Santa Catarina estão na lista, de acordo com o portal A pesquisa Perfil/Fieac divulgada no começo de junho pela Federação das Indústrias do Acre indicava Bolsonaro com 49,6% da intenção de voto no Estado. Lula tem 30,3%, muito distante de Bolsonaro.