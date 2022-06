Após reforma e ampliação, hospital de Mâncio Lima eleva substancialmente os atendimentos: internações crescem 271%

Um total de R$ 5 milhões, fruto de recursos próprios e de emenda parlamentar do deputado Alan Rick, foram investidos pelo governo do Acre para modernizar e ampliar o Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima. Passados três meses da entrega, a unidade se consolidou como referência em saúde na região do Juruá. É o que aponta o balanço interno referente ao número de procedimentos, internações hospitalares e realização de exames.

De março a abril deste ano, as equipes do hospital realizaram 4.148 consultas médicas, 156 internações, mais de seis mil exames laboratoriais e 923 exames de raio-x.

Em comparação com todo o ano de 2021, o quantitativo de exames deu um salto de 33%, as consultas médicas aumentaram 7% e as internações registraram um crescimento de 271%.

Os dados são uma fotografia da nova realidade da unidade hospitalar, hoje considerada uma das mais modernas da Amazônia Ocidental.

Catiana Rodrigues, gestora local da Secretaria de Saúde (Sesacre), resumiu em poucas palavras o feito. “São números que entram para a história de Mâncio Lima. Não somente pela quantidade, mas também pelos serviços que têm beneficiado o morador. Nosso governo trabalha de forma incansável para salvar vidas e esse foco será mantido”, garantiu.

Hélio Bentes, gerente-geral do Abel Pinheiro, comemora os avanços e classifica como “significativo” o momento. “Somente nas internações, já ultrapassamos tudo o que foi feito ano passado. São pacientes do município e regiões vizinhas que tiveram assistência garantida na unidade. Antes, isso não seria possível pela falta de espaço e condições adequadas. Nosso atual cenário é resultado do trabalho do governo para que seja garantida saúde de qualidade e dignidade à população do Juruá”, ratificou.

Outra conquista da unidade de Mâncio Lima foi a contratação de dois médicos plantonistas. Na prática, a atuação ininterrupta dos profissionais 24 horas por dia reduziu abruptamente o tempo de espera por atendimentos e foi determinante na queda da demanda reprimida para a realização de exames.Reforma do Abel Pinheiro: obra de valor imensurável que tem salvado vidas

Desde o dia em que nasceu, Alisson Batista da Silva sofre com inflamações na região pulmonar. Passados 22 anos, ele segue em tratamento e o Abel Pinheiro tem sido fundamental para melhoria do seu quadro de saúde. O jovem foi grato ao governo pelo investimento. “É uma evolução. Quero parabenizar, pois, assim como a mim, este hospital tem ajudado muita gente”, relatou.

José Ronaldo de Almeida, de 35 anos, também necessitou de assistência médica e o hospital de Mâncio Lima o acolheu. Há sete dias, o paciente recebe tratamento digno para doença no fígado. “Médicos, enfermeiros e demais equipes do hospital estão de parabéns. Esse cuidado vem ajudando a salvar a minha vida”, agradeceu.