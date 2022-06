Unesp de Botucatu abre duas vagas de professor assistente no IB

Agência FAPESP – O Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (IBB-Unesp) está com processo seletivo aberto para duas vagas de professor assistente. As inscrições podem ser feitas até amanhã (21/06).

As oportunidades são para trabalhar nas áreas de bioquímica e imunologia. A primeira vaga é destinada a graduados em curso superior nas áreas de bioquímica e afins, que tenham, no mínimo, título de doutor na área do conhecimento objeto do concurso. Já para a segunda oportunidade podem se inscrever graduados em ciências biológicas, ciências biomédicas e profissionais da área de biológicas que tenham, no mínimo, título de doutor em imunologia ou áreas correlatas, com experiência didática comprovada em imunologia.

Os docentes trabalharão em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, com salário de R$ 13.357,25.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Unesp (editais 118/2022 e 119/2022). O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 118. Serão exigidos os seguintes documentos: identificação com foto, comprovante de graduação em curso superior, comprovante de título de doutor, currículo Lattes e projeto de pesquisa.

O concurso público constará de duas fases: prova escrita de caráter eliminatório e classificatório na primeira e, na segunda, provas de títulos, didática, de análise e arguição do projeto de pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a pós-graduação, do plano de ações de extensão universitária e, se for o caso, prova prática, todas de caráter classificatório.

O resultado final do concurso será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e disponibilizado no site da Unesp.

Mais informações: https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concurso/detalhes-2464 e https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concurso/detalhes-2465.