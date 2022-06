Saiu classificação final dos artesãos selecionados para feira nacional

Para estimular o artesanato e fomentar a economia do Acre, o governo do Estado apresenta a lista final de classificação dos artesãos. A comissão técnica de curadoria e seleção da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) convoca os selecionados para participarem da 22ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte).

A publicação está no Diário Oficial do Acre desta segunda-feira, 20.

“Os selecionados receberão ajuda de custo do governo para transporte de mercadorias, e do Sebrae para despesas de hospedagem. A participação do Acre se deu por meio do Programa do Artesanato Brasileiro – (PAB)”, explicou Suelany Paiva, coordenadora Estadual do Artesanato.

Todos os 27 estados participam de feiras e eventos realizados pelo Programa de Artesanato, com a finalidade de gerar renda extra aos artesãos, além de fomentar a economia local. Desse modo, a participação dessa categoria gera retorno com vendas, por meio de contratos para todo o ano.