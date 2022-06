o feriado prolongado do dia 15 a 19 de junho, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Corpus Christi. Com o aumento da fiscalização nas rodovias federais do Acre, a PRF agiu em diversas ocorrências envolvendo a recuperação de veículos e a apreensão de drogas e de armas.

Em Boca do Acre/AM, que faz divisa com o estado do Acre, os policiais flagraram, durante patrulhamento na BR-317, duas motocicletas com adulteração no sinal identificador e recuperaram outras três que contavam com restrição de roubo/furto no sistema de identificação. Além disso, uma pistola com 16 munições e uma espingarda com quatro cartuchos foram apreendidas após serem abandonadas por um motociclista no km 420 da BR-317 que fugiu do local.

No município de Xapuri/AC, km 237 da BR-317, a PRF prendeu três homens pelo crime de tráfico de drogas. Os criminosos estavam em um carro quando foram abordados pelos policiais que, ao checarem as bagagens dos passageiros, encontraram embalagens de cloridrato de cocaína escondidas em fundos falsos das mochilas dos detidos. Os indivíduos foram levados a Polícia Federal da cidade de Epitaciolândia/AC.

E em Rio Branco/AC, durante fiscalização no km 133 da BR-364, uma mulher foi presa durante abordagem da PRF devido a um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco onde foram tomadas as medidas cabíveis.