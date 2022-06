Marinha abre inscrições a Curso de Formação de Aquaviários

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 3, DE 15 DE JUNHO DE 2022

PROCESSO SELETIVO (PS) DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS

– MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS E MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS

E AO CURSO DE ADAPTAÇÃO PARA AQUAVIÁRIOS – COZINHEIRO, TAIFEIRO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE SAÚDE (CAAQ-CTS)

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar torna público que, designada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), representante da Autoridade Marítima para a Marinha Mercante, como Órgão Coordenador e Executor do Processo Seletivo (PS) de Admissão aos Cursos de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés (CFAQ-MFC) e Marinheiro Fluvial de Máquinas (CFAQ-MFM) e Curso de Adaptação para Aquaviários – Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde (CAAQ-CTS) do ano de 2022, torna público que estarão abertas as inscrições no período de 20 até 30 de junho de 2022, para o doravante denominado Processo Seletivo, os quais serão regidos pelo presente Edital.

O Edital do Processo Seletivo de Admissão ao Curso de Formação de Aquaviário encontra-se disponível na sede deste Centro de Instrução e no site https://www.marinha.mil.br/ciaba.

No impedimento de:

JOÃO ORLANDO ENES PRUDENCIO CAPITÃO DE MAR E GUERRA

Comandante

DIEGO BARONI SANTOS ALBERNAZ GOMES

Imediato