Na semana passada, o governador Gladson Cameli reuniu-se com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petronio Antunes, na presença da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, e do secretário-chefe da Casa Civil Jonathan Donadoni, e assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 10,3 milhões, para obras de pavimentação das ruas do município. O encontro ocorreu em Rio Branco.

Na oportunidade, Gladson Cameli deu as boas-vindas à prefeita Rosana Gomes e ressaltou o trabalho desempenhado pelo Deracre no estado. Petronio Antunes ressaltou a satisfação de representar a autarquia e falou da importância da parceria com o município para execução dos trabalhos, e também fez um reconhecimento ao trabalho da prefeitura.

Com o investimento, proveniente de emenda parlamentar da senadora Mailza Gomes, as obras serão realizadas sob a supervisão do Deracre e os trabalhos executados pelo Consórcio Senador, composto pela Construtora Santa Maria e Marts Transportes.

A prefeita Rosana Gomes agradeceu o compromisso firmado para melhoria na infraestrutura da cidade: “O momento é de gratidão, me sinto até emocionada, pois esse é um desejo nosso e hoje estamos aqui concretizando. Muito obrigada, governador Gladson e equipe, e muito obrigada, senadora Mailza”.

Com a chegada do verão, a parceria firmada com o Estado deve levar mais infraestrutura para o município. Os recursos serão utilizados para aquisição de combustível, locação de máquinas e contratação de empresa para execução das metas, conforme o plano de trabalho, no prazo de seis meses.

As ações do Estado visam garantir a trafegabilidade dos munícipes. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, dando apoio às prefeituras na infraestrutura dos municípios.